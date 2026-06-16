Baloldali szélsőségesek gyújtottak fel Telekom-járműveket Berlinben

Baloldali szélsőséges akció a német fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint a tüzeket hétfőn hajnalban, 1 óra 50 perc körül jelentették a hatóságoknak. A berlini Telekom egyik telephelyén összesen hat jármű gyulladt ki, amelyek nagyrészt teljesen kiégtek, írja a Junge Freiheit.
A tűzoltókat egy szemtanú értesítette, a lángokat végül a kiérkező rendőrök oltották el. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.
A baloldali szélsőségesek a hadiipari együttműködés miatt támadtak
A támadók egy baloldali szélsőséges internetes oldalon közzétett közleményben azt írták: a Deutsche Telekom vezérigazgatója, Tim Höttges azon kijelentése váltotta ki az akciót, miszerint a hadiipart „érdekes üzleti területnek” tartja a vállalat számára.
A közlemény szerint a Telekom a Rheinmetall hadiipari vállalattal közösen drónelhárító rendszer fejlesztését tervezi. Az elkövetők azt írták, hogy az ilyen jellegű projekteket „meg akarják támadni”.
Az anonim csoport egyúttal szolidaritását fejezte ki a „Palesztinai Akció Németország” nevű baloldali szélsőséges szervezettel is, amely 2025 szeptemberében szabotázsakciót hajtott végre az izraeli Elbit Systems ulmi létesítménye ellen.
A rendőrszakszervezet élesen reagált
A Berlini Rendőrszakszervezet kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a támadást. Benjamin Jendro szóvivő az X közösségi oldalon azt írta:
Pontosan ébredés után a világvége-összeesküvők ismét összedobtak egy pamfletet az ismert szélsőséges platformon, hogy megmagyarázzák ezt az értelmetlen cselekedetet.
A hatóságok államellenes indíttatású gyújtogatás gyanújával indítottak nyomozást.