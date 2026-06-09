Baloldali szélsőségesek okozhattak hatalmas áramszünetet Németországban

A német sajtó beszámolói szerint a meghibásodás csúcspontján mintegy 20 ezer háztartás maradt áram nélkül. Órákkal később is több ezer otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, ami nagyjából 30 ezer embert érintett, írja a Junge Freiheit.

A Reutlingenben történt széles körű áramszünet után javítási munkálatok folynak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jason Tschepljakow)

A hálózatot üzemeltető Netze BW közölte, hogy a reutlingeni nyugati alállomás területén három különálló tűzfészket találtak.

Emellett megrongálódott a létesítmény kerítése és több külső berendezés is, ami felveti az idegenkezűség gyanúját.

Baloldali szélsőségesek? Felmerült a szabotázs lehetősége

A rendőrség egyelőre minden lehetséges forgatókönyvet vizsgál. A hatóságok szerint még nem lehet kizárni sem műszaki meghibásodást, sem gondatlanságból vagy szándékosan okozott tüzet.

Biztonsági körökből ugyanakkor olyan információk szivárogtak ki, amelyek szerint az eset több ponton hasonlít korábbi, baloldali szélsőségesekhez köthető berlini szabotázsakciókhoz. A nyomozók ezért azt sem zárják ki, hogy előre megtervezett támadás történt a kritikus infrastruktúra ellen.

A hatóságok eddig nem találtak nyomokat és nincs arra utaló jel sem, hogy külföldi elkövetők vagy megbízók állnának az ügy hátterében.

Diese Aufnahmen sollen den massiven Blackout in Reutlingen zeigen https://t.co/8h8xYOqEm1 pic.twitter.com/RZRcR4yG4E — WELT (@welt) June 9, 2026

Éjszaka csaptak fel a lángok

A szolgáltató tájékoztatása szerint a hiba hétfő hajnalban, 1 óra 37 perckor jelentkezett a Reutlingen-West alállomásnál. Néhány perccel később az objektum teljesen kiesett a hálózatból.

A tűzoltóság röviddel ezután riasztást kapott az áramszünetről, majd perceken belül a tűzesetről is. A helyszínre érkező egységek két lángoló transzformátort találtak. A tüzet hajnali negyed három körül sikerült megfékezni, a teljes oltás pedig fél négyre fejeződött be.

A város központi részein reggelre helyreállt az áramszolgáltatás, azonban több külvárosi körzetben a szakemberek szerint akár 48 órára is szükség lehet a teljes ellátás visszaállításához. A károkat több millió euróra becsülik. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok azt vizsgálják, hogy baleset vagy szándékos támadás okozta-e a több tízezer embert érintő fennakadást.



