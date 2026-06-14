„Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága nem hitt nekünk, és azt gondolta, hogy talán néhány csoportunk csodával határos módon bejutott, de sokkal többen voltunk. A város gyakorlatilag be volt kerítve, és a mi ellenőrzésünk alatt állt” – mondta a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek az orosz–ukrán háború újabb napján.

Ukrán katona. Konsztantyinokvánál bekerítették őket

Fotó: AFP

A tiszt szerint az orosz rohamcsapatok kisebb szabotázscsoportos taktikákat alkalmaztak a városba való belépéskor. Ez lehetővé tette számukra, hogy fokozatosan növeljék létszámukat, megtisztítsák az elfoglalt városrészeket, és tovább nyomuljanak Konsztantyinovka felé.

Bekerítettük őket, mögéjük kerültünk. És miután elegen összegyűltünk, elkezdtük a takarítást

– mondta Yarius.

Az Izvesztyija orosz lap emlékeztet, hogy az orosz védelmi minisztérium június 11-én jelentette be, hogy az orosz fegyveres erők teljes mértékben ellenőrzésük alá vonták Konsztantyinovka keleti kerületeit, és elérték északkeleti peremét is. Megjegyezték, hogy az orosz csapatok egy bekerített ukrán fegyveres erőcsoportot semmisítenek meg a város délnyugati részén és egy helyi kohászati ​​üzem területén.