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rendőrség

Bordélyházban dolgoztattak kiskorú lányokat, most eldől a vádlottak sorsa

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Svájcban virágzik a gyermekprostitúció és a rendőrség csak az ügyek töredékét képes felderíteni. A probléma egyik gyökere, hogy míg más országokban külön szervezetek foglalkoznak a fiatalkorú áldozatok segítésével, Svájcban a szociális munkásoknak és az ifjúságvédelemnek kell kezelnie a gyanús eseteket. Ráadásul a szexuálisan kizsákmányolt fiatalkorúak többsége nem tekint magára áldozatként. Egy genfi bordélyházhoz köthető eset miatt most nyolc ember kerül bíróság elé.
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rendőrségSvájcszexuális kizsákmányolás

Svájcban egyre több jelentés lát napvilágot fiatalkorú lányok szexuális kizsákmányolásáról, ráadásul a rendőrség szerint csupán az esetek töredéke kerül nyilvánosságra. Egy Genfben folyó nyomozás megállapításai szerint fiatalokat több mint egy éven át bántalmaztak egy genfi bordélyházban. A rendőrség nyolc embert tartóztatott le, köztük a hely üzemeltetőit és a feltételezett kuncsaftokat is. A legfiatalabb áldozat 14 éves és összesen hat kiskorú érintett az ügyben – írja a Junge Freiheit.

Kiskorú lányokat zsákmányoltak ki felnőtt férfiak egy genfi bordélyházban – illusztráció
Kiskorú lányokat zsákmányoltak ki felnőtt férfiak egy genfi bordélyházban – illusztráció
Fotó: AFP

Genf és Vaud kantonban jelenleg mintegy 90 olyan eset ismert, amelyekben fiatalkorúak szexuális kizsákmányolás áldozatai lettek. A hatóságok szerint a valós esetszám ennél lényegesen magasabb, az érintettek többsége a jelentések szerint 14 és 17 év közötti lány. A genfi rendőrség tájékoztatása szerint szinte hetente merülnek fel új gyanús esetek. Marc Zingg, a genfi kantoni rendőrség munkatársa aggasztónak nevezte, hogy a rendőrségnek alig van rálátása az ügyekre, mivel sok minden rejtve marad előlük.

Egy nyomozó a svájci médiának elmondta, hogy az érintettek nagy része nem tekinti magát áldozatnak – és éppen ez teszi a hatóságok munkáját különösen nehézzé. Kritika éri Svájcot amiatt is, hogy nincsenek speciális intézményeik az ilyen jellegű kizsákmányolás fiatalkorú áldozatai számára. 

Eközben Németországban is hasonló ügy foglalkoztatja a hatóságokat, a nürnbergi rendőrség egy szíriai, észak-afrikai és pakisztáni férfiakból álló csoport ellen nyomoz. A gyanú szerint a bűnözők rendszeresen kizsákmányoltak fiatalkorú lányokat szexuálisan, miután drogokhoz szoktatták őket. A rendőrség egy „Kajal” fedőnevű különbizottságot hozott létre a bűncselekmény kivizsgálására. Korábban arról is írtunk, hogy a Child Focus nevű belga civil szervezet adatai szerint az elmúlt évben 60 százalékkal nőtt a kiskorúak prostitúciós célú szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentések száma Belgiumban és egy ügyben tizenkét embert állítottak elő Brüsszelben.

 

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