Tíz éve szavaztak a Brexitről – így intettek búcsút a britek az EU-nak + galéria

A Brexit még mindig árnyékot vet a britek mindennapjaira

Az Egyesült Királyság gazdasága nagyrészt nem tapasztalt fellendülést a Brexit után, miután felborította kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével. Ugyan az EU továbbra is az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnere, az import és export összértéke meghaladja a 800 milliárd eurót, azonban a feltételek megváltozása negatív hatással volt a gazdaságra és a britek mindennapi életére is.

Bár olyan sokkhatások, mint a 2020-as koronavírus-járvány és az Oroszország által 2022-ben végrehajtott ukrajnai invázió globálisan is visszavetették a növekedést, Nicholas Bloom, a Stanford Egyetem professzorának becslése szerint 2025-re a Brexit 6–8%-kal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét - írta a CNBC.

A szakértő szerint a negatív hatások „a fokozott bizonytalanság, a csökkenő kereslet valamint a hosszan elhúzódó brexit-folyamatból eredő erőforrások egyre nagyobb mértékű rossz elosztásának kombinációját tükrözik”.

Így változott az Egyesült Királyság bevándorlási helyzete a Brexit után

A „Vote Leave” kampány azt ígérte, hogy visszaveszi az irányítást az Egyesült Királyság bevándorlási politikája felett, de a blokkból való kilépés nem várt következményekkel járt. Az Egyesült Királyságban jelenleg kivándorlás tapasztalható az EU-országok felé, ugyanakkor a nem EU-tagállamokból érkező bevándorlás megugrott a munkaerőhiány, a nemzetközi hallgatók számának növekedése, valamint az Ukrajnára és más országokra kiterjesztett sürgősségi vízumprogramok miatt. Kevesebb európai költözik az Egyesült Királyságba, és az EU-ból érkezők száma is egyre csökken.

A Migration Observatory arról írt, hogy az EU-ból érkező bevándorlás 2022-ben jelentősen visszaesett, mivel a brexit utáni bevándorlási rendszer drasztikusan csökkentette az EU-polgárok számára az Egyesült Királyságba költözés lehetőségeit.

A brexit hatásának egyik legegyértelműbb mutatója a font árfolyamesése, amely a népszavazás után összeomlott, és mind az euró, mind a dollárhoz viszonyítva még nem nyerte vissza a népszavazás előtti csúcsértékét. A Convera adatai szerint a font árfolyama általában körülbelül 10%-kal alacsonyabb a 2016. júniusi értékénél.