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brexit

Tíz éve szavaztak a Brexitről – így intettek búcsút a britek az EU-nak + galéria

2 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Tíz év telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság 2016. június 23-án az EU-ból való kilépés mellett szavazott. A Brexitet, amelynek végrehajtásába két miniszterelnök is belebukott, ma már inkább hibának tartják, semmit a szigetország számára előnyös döntésnek.
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brexiteurópai unióegyesült királyságeu

A britek 2016. június 23-án szavaztak az Egyesült Királyság Európai Unióhoz tartozásáról, és megdöbbentő eredmény született: a választók 52%–48% arányban az EU-ból való kilépés mellett szavazott. A döntés hatására a font zuhanásba kezdett, David Cameron akkori miniszterelnök – aki kiírta a népszavazást és vezette a maradás mellett kampányolókat – lemondott.

10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
10 ves a Brexit, 10vesaBrexit
Galéria: Tíz éve szavaztak a Brexitről – így intettek búcsút a britek az EU-nak
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II. Erzsébet brit királynő portréja egy reklámplakáton Brüsszelben 2016. február 29-én

 

Brexit: a britek egy része visszaléptetné az országot az EU-ba A képen: június 20-án „Vissza az EU-ba” néven tüntetések voltak Nagy-Britanniában Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto
Brexit: a britek egy része visszaléptetné az országot az EU-ba A képen: június 20-án „Vissza az EU-ba” néven tüntetések voltak Nagy-Britanniában Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Cameron utódja, Theresa May három alkalommal is kudarcot vallott egy javaslat elfogadtatásával, mielőtt lemondott. A brexitet végül Boris Johnson miniszterelnök hajtotta végre 2020-ban.

A Brexit-kampány azt ígérte, hogy „visszaveszi az irányítást” a bevándorlás felett, több pénzt szabadít fel az ország egészségügyi rendszerének, és kereskedelmi megállapodásokat köt a világ többi részével. A Brexit folyamat emblematikus alakja Nigel Farage, aki pártot is alapított az EU-ból való kilépésre. 2016-ban Farage kijelentette:

A Brexitről szóló népszavazás az EU történelmének legnagyobb eseménye.

Az időközben Reform UK néven pártot alapító, euroszkeptikus politikus 2023-ban egy interjúban maga is elismerte, hogy a Brexit kudarcot vallott és az Egyesült Királyság gazdasági szempontból nem profitált az unióból való kilépésből.

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A Brexit még mindig árnyékot vet a britek mindennapjaira

Az Egyesült Királyság gazdasága nagyrészt nem tapasztalt fellendülést a Brexit után, miután felborította kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével. Ugyan az EU továbbra is az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnere, az import és export összértéke meghaladja a 800 milliárd eurót, azonban a feltételek megváltozása negatív hatással volt a gazdaságra és a britek mindennapi életére is.

Bár olyan sokkhatások, mint a 2020-as koronavírus-járvány és az Oroszország által 2022-ben végrehajtott ukrajnai invázió globálisan is visszavetették a növekedést, Nicholas Bloom, a Stanford Egyetem professzorának becslése szerint 2025-re a Brexit 6–8%-kal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét - írta a CNBC.

A szakértő szerint a negatív hatások „a fokozott bizonytalanság, a csökkenő kereslet valamint a hosszan elhúzódó brexit-folyamatból eredő erőforrások egyre nagyobb mértékű rossz elosztásának kombinációját tükrözik”.

 

Így változott az Egyesült Királyság bevándorlási helyzete a Brexit után

A „Vote Leave” kampány azt ígérte, hogy visszaveszi az irányítást az Egyesült Királyság bevándorlási politikája felett, de a blokkból való kilépés nem várt következményekkel járt. Az Egyesült Királyságban jelenleg kivándorlás tapasztalható az EU-országok felé, ugyanakkor a nem EU-tagállamokból érkező bevándorlás megugrott a munkaerőhiány, a nemzetközi hallgatók számának növekedése, valamint az Ukrajnára és más országokra kiterjesztett sürgősségi vízumprogramok miatt. Kevesebb európai költözik az Egyesült Királyságba, és az EU-ból érkezők száma is egyre csökken. 

 

A Migration Observatory arról írt, hogy az EU-ból érkező bevándorlás 2022-ben jelentősen visszaesett, mivel a brexit utáni bevándorlási rendszer drasztikusan csökkentette az EU-polgárok számára az Egyesült Királyságba költözés lehetőségeit. 

 

A brexit hatásának egyik legegyértelműbb mutatója a font árfolyamesése, amely a népszavazás után összeomlott, és mind az euró, mind a dollárhoz viszonyítva még nem nyerte vissza a népszavazás előtti csúcsértékét. A Convera adatai szerint a font árfolyama általában körülbelül 10%-kal alacsonyabb a 2016. júniusi értékénél. 

Ez az árfolyamgyengülés a külföldi áruk és eszközök árára is hatással volt, az árak nőttek az Egyesült Királyság állampolgárai számára, ez pedig szintén hatással volt a megélhetési költségekre is, mivel az ország jelentős élelmiszer-, energia- és nyersanyag-importőr.

 

A britek egy része visszatérne az EU-ba


Egy, a The Guardianban közölt exkluzív közvélemény-kutatás szerint azok a fiatal britek, akik életkoruk miatt nem vehettek részt a 2016-os EU-népszavazáson, ma már úgy vélik, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel az EU-ba való visszatérés érdekében. Az adatok szerint a 18–28 évesek 60%-a szavazna az EU-ba való visszatérés mellett, ha lehetősége lenne rá

 

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