Nigel Farage, a Reform UK politikusa egy londoni konferencián sötét képet festett a Nyugatról: iszlamizmus, tömeges bevándorlás, antiszemitizmus, drága energia és egy politikai elit, amely már nem tudja, miért is küzd. Farage szerint London is Brüsszel sorsára juthat – írta az Exxpress.

Nigel Farage szerint Brüsszel sorsára juthat London A képen: antiszemitizmus elleni tünetés Londonban Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A politikus az európai zsidóság kérdéséről szólva felidézte brüsszeli tapasztalatait: fegyveres katonák zsidó iskolák előtt, biztonsági kerítések mögött élő közösségek, zsidó emberek, akik azon gondolkodnak, hogy elhagyják az országukat.

Farage elmondta, hogy évekig közelről látta mindezt Brüsszelben és Strasbourgban, most pedig arra figyelmeztetett:

London is ugyanazt az utat járja.

Hozzátette: ez egy nagyobb válság jele, ugyanis szerinte a Nyugat már nem védi a saját értékrendjét.

A nyugati civilizáció a zsidó-keresztény kultúrán alapul

– mondta, hozzátéve: ebből alakult ki később a demokrácia és a szabadság. A politikus szerint a nyugati elit az elmúlt évtizedekben elvesztette a kapcsolatot ezekkel az értékekkel.

Valódi veszélyben vagyunk, elveszíthetjük azt az érzést, azt a tudatot,hogy kik is vagyunk valójában.

Nagy-Britanniában a hatóságok már nem kezelik egyformán az embereket

Farage különösen élesen bírálta a brit rendőrséget és az igazságszolgáltatást. Szerinte Nagy-Britanniában a hatóságok már nem kezelik egyformán az összes polgárt és a törvény előtti egyenlőség helyett különleges mércék vannak érvényben – csoporttól, származástól, vallástól vagy politikai nyomástól függően.

Már nem kezelünk mindenkit egyformán

– figyelmeztetett Farage, aki úgy látja, a különböző közösségeket eltérő módon ellenőrzik.

Ez a katasztrófa felé vezető út

- mondta.

Az iszlamizmus és a növekvő antiszemitizmus kapcsán azzal vádolta a brit hatalmi elitet, hogy szemet huny az iszlamizmus és a szélsőséges struktúrák felett.

Farage megemlítette a Muszlim Testvériséget, amely szerinte virágzik Nagy-Britanniában, és az ország egyik legfontosabb gyűlölet- és szélsőségességterjesztője.

Ezért a szervezet betiltását és irodáinak bezárását követelte a Reform UK politikusa.