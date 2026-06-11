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Ettől a fordulattól rettegett Zelenszkij – nagy bejelentést tett egy uniós ország

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Bulgária

Ettől a fordulattól rettegett Zelenszkij – nagy bejelentést tett egy uniós ország

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Újabb ország választotta az észszerű, diplomáciai tárgyalások mentén történő rendezés lehetőségét az esztelen fegyverkezés helyett. A frissen megválasztott bolgár kormány befagyasztotta az Ukrajna számára történő fegyverszállításokat, ugyanis nem kívánják tovább támogatni a „felörlő háborút”. Rumen Radev léphet Orbán Viktor békepárti szerepébe? Bulgária bátor döntése hatással lehet az európai uniós kapcsolatkora, ám hogy Brüsszel erre miként reagál, az még kérdéses.
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Bulgáriafegyverszállítás ukrajnábaEurópai Unió

Bulgária új kormánya megszünteti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, és a jövőben nem küld több fegyvert Kijevnek. A döntés jól tükrözi a Rumen Radev vezette kabinet álláspontját, amely szerint a háborút nem a harctéren, hanem tárgyalások útján lehet lezárni. Miközben Szófia továbbra is igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust Brüsszellel, a kormány jelentős védelmi kiadásnövelést is tervez – áll a Politico jelentésében.

Bulgária új álláspontja: fegyver helyett diplomácia
Bulgária új álláspontja: fegyver helyett diplomácia
Fotó: AFP

A döntést kedden jelentette be Dimitar Sztojanov védelmi miniszter. A lépés tovább erősíti az új bolgár vezetés távolságtartását az Európai Unió Ukrajnát támogató politikájától.

Az áprilisi parlamenti választásokat nagy fölénnyel megnyerő Rumen Radev miniszterelnök korábban többször is szkeptikusan nyilatkozott Ukrajna kilátásairól, és az ukrán ügyet egy alkalommal „eleve kudarcra ítéltnek” nevezte. Bulgária Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta összesen 13 segélycsomagot küldött Kijevnek, a mostani kormány azonban más irányt követ.

 Már korábban is világossá tettük, hogy az ukrajnai háborút nem a csatatéren fogják eldönteni. Egy felőrlő háború zajlik, és bármennyi fegyvert is halmoznak fel a felek, annak végső soron csak emberéletek esnek áldozatul. Eljött az ideje annak, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek 

– fogalmazott Sztojanov keddi sajtótájékoztatóján.

A korábban vadászpilótaként szolgáló Radev rendszeresen katonai tapasztalataira hivatkozva érvel amellett, hogy Ukrajnának béketárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal. Májusban azt is felvetette, hogy a békefolyamat irányításában az Európai Uniónak kellene vezető szerepet vállalnia.

Bár az új bolgár kormány érezhetően nyitottabb a Kreml felé, eddig kerülte a nyílt összetűzést Brüsszellel az ukrajnai kérdés miatt. Ennek hátterében az is állhat, hogy Bulgária az Európai Unió legszegényebb tagállama, és jelentős mértékben függ az uniós támogatásoktól.

A fegyverszállítások leállítása mellett Sztojanov a kormány védelmi terveit is ismertette. Ennek értelmében Bulgária a NATO által elvárt szintre, a GDP 5 százalékára emelné katonai kiadásait, ahogyan azt Radev korábban már megígérte.

Bulgária azon lépése, hogy megtagadja Ukrajna fegyverekkel való támogatását és diplomáciai erőfeszítéseket szorgalmaz a béke elérése érdekében erősen összecseng az Orbán Viktor által képviselt állásponttal.

A kérdés az, hogy ez a döntés miként fogja befolyásolni Szófia és Brüsszel kapcsolatát a jövőre nézve.

 

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