„Dánia egyes részei már olyanok, mint Isztambul” – a kormány országszerte betiltaná az iszlám imára hívást

Dánia bevándorlásügyi minisztere bejelentette, hogy terveik között szerepel az iszlám imára hívás betiltása, arra hivatkozva, hogy az ország egyes részein úgy érzik magukat az emberek, mintha Isztambulban élnének. Morten Bodskov ugyanakkor elmondta, hogy a kormány kivizsgálást indít, hogy jogszerű-e egy ilyen jellegű tilalom bevezetése – írja a The Telegraph.

Dánia egyes részein már most is helyi rendeletek tiltják az ima hangosbemondón keresztüli közvetítését

Fotó: AFP

Dánia egyes részein, például Koppenhágaban már most is helyi rendeletek tiltják az ima hangosbemondón keresztüli közvetítését a minaretekből, a szigorú zajkorlátozások miatt. Bodskov állítása szerint fokozatos iszlamizáció folyik Dániában.

Az adhán, vagyis az iszlám imára hívás naponta ötször hangzik el, hogy a muszlim hívőket a mecsetekbe hívja, hagyományosan a minaretek hangszóróin keresztül.

Ez már a harmadik alkalom, hogy egy dán bevándorlásügyi miniszter jogi keretet próbál kialakítani az imára hívás betiltására, miután a Szociáldemokraták korábban 2020-ban és 2025-ben is kísérletet tettek erre.

Dániában mintegy hatmilliós népesség mellett körülbelül 270 ezer muszlim él és az országban mintegy 100 mecset található.

Mette Frederiksen vezetése alatt Dánia Európa egyik legszigorúbb bevándorlási szabályrendszerét vezette be. Az úgynevezett gettótörvények értelmében a dán hatóságok kikényszeríthetik, hogy a migránsok költözzenek el egy adott környékről, ha ott túl sok a külföldi lakos. Egyes esetekben a menedékkérőknek át kell adniuk ékszereiket és más értéktárgyaikat a lakhatási költségek fedezésére, és nem kapnak pénzügyi támogatást, ha kérelmüket elutasítják. A dán alkotmány garantálja a nyilvános vallásgyakorlás jogát, de vannak kivételek. Németországban és Egyesült Királyságban szigorú korlátozások vannak arra, mikor sugározhat egy mecset ima felhívást, valamint hangerőkorlátok is érvényben vannak, hogy ne zavarják a nem muszlim vallású lakókat – számolt be róla a Breitbart.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Németországban az év elején heves vita bontakozott ki, miután egy baloldali polgármester társadalmi egyeztetés nélkül engedélyezte az imára hívását a ramadán idején. A döntés nemcsak a helyiek felháborodását váltotta ki, hanem országos diskurzust is indított el az iszlám közterületi jelenlétéről és a vallásszabadság határairól.