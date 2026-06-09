Erőszakos migránsellenes tüntetések rázzák meg Dél-Afrikát

A demonstrációk április végén kezdődtek East London városában, majd rövid időn belül átterjedtek Johannesburgra, Durbanre és a fővárosra, Pretoriára is. A kezdetben békés tüntetések több helyen erőszakba torkolltak: migránsok üzleteit kifosztották, épületeket gyújtottak fel, és több külföldi származású ember is támadások célpontjává vált, írja a Tagesschau.

Cyril Ramaphosa, Dél-Afrika elnöke (Fotó: AFP/Phill Magakoe)

Cyril Ramaphosa államfő szerint a dél-afrikaiak aggodalmai nem alaptalanok, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az országban nincs helye az önbíráskodásnak.

Ramaphosa hangsúlyozta, hogy a bevándorlási szabályok betartatása kizárólag az állam feladata, és senkinek sincs joga az utcán igazoltatni vagy számon kérni másokat származásuk vagy jogi státuszuk miatt.

Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy a kormány szigorítani kívánja a migrációs politikát. A tervek között szerepel a határellenőrzés megerősítése, a bevándorlási szabályok következetesebb alkalmazása, külön migrációs bíróságok felállítása, valamint a szankciók szigorítása azokkal a munkaadókkal szemben, akik illegális bevándorlókat foglalkoztatnak.

Több száz migránsellenes tüntető vonult át egy Johannesburg melletti településen 2026. június 8-án (Fotó: AFP)

A dél-afrikai ellenzék szerint a kormány saját kudarcairól tereli el a figyelmet

A dél-afrikai ellenzék egy része szerint a bejelentett intézkedések nem elegendőek a válság kezelésére. Ellenzéki politikusok szerint a lakosság egyre inkább a kormányzat teljesítményét kérdőjelezi meg, és a tiltakozások hátterében nem csupán az illegális bevándorlás, hanem az állami intézmények működésével kapcsolatos elégedetlenség is meghúzódik.

Az erőszakos események miatt több afrikai ország is lépéseket tett állampolgárai védelmében. Többek között Ghána, Malawi és Mozambik is megkezdte a veszélyeztetett állampolgárok kimenekítését vagy biztonságba helyezését.

A diplomáciai feszültségek enyhítése érdekében Ramaphosa különmegbízottakat küld a szomszédos országokba, hogy tájékoztassák a kormányokat a megtett intézkedésekről, és erősítsék a bizalmat Dél-Afrika iránt. Pretoria emellett szorosabb partnerséget sürget a szomszédos államokkal a határvédelem és a migráció kezelésének területén.