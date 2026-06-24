Dömötör Csaba válaszokat vár az Európai Bizottságtól

„Írásbeli beadvánnyal fordulunk az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Azzal kapcsolatban várjuk az állásfoglalásukat, hogy az uniós forrásokról való tárgyalások során feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a Tisza-kormány az elmúlt hetekben meghozott” – írta közleményében a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba egyúttal azt is jelezte, hogy Magyar Péter miniszterelnök továbbra sem ad tájékoztatást a megállapodás részleteiről.

Dömötör Csaba szeretné megtudni, hogy mi volt a befagyasztott pénzek ára, és mennyit fizetnek majd ezért a magyar családok

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Dömötör Csaba közleményében felidézte, hogy a Tisza Párt képviselői nemrég döntöttek róla, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, ezzel plusz anyagi terhet róva a magyar családokra. Szintén döntés született arról, hogy hamarosan kivezetésre kerül a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is, ami szintén több százezer magyar család számára okozhat nehézségeket.

Szeptembertől megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztőit. A megszorító döntés közel negyedmillió magyar családot érint. Fontos körülmény, hogy a kamattámogatások kivezetése hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság korábbi követeléseiben. Ennek is következménye, hogy a kormány kivezeti a kisvállalkozások kedvezményes 3 %-os hitelét is

– fogalmazott Dömötör a közleményben.

A politikus egyúttal azt is jelezte, hogy a kormány jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat is, az pedig továbbra is kérdés, hogy a TBSZ-számlákhoz tartozó adómentesség megmarad-e. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak szintén követelése volt a keleti olcsó energiahordozókról való leválás, amely a paksi atomerőmű működését is érintheti.

Az új kormány kész teljesíteni ezt, ám arról nem ad tájékoztatást, hogy az emiatt bekövetkező áremelkedéseket kinek kellene kifizetnie. Minden valószínűséggel a magyar családoknak. Ezek a bizottsági követelések és kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik. Így joggal várnak, joggal várunk tájékoztatást arról, hogy pontosan mi szerepel a kormány és az Európai Bizottság megállapodásában, és ennek következményeként milyen megszorító döntések érkezhetnek még?

– zárta közleményét Dömötör.