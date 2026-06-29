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Donald Trump

Előkerült Biden: alaposan beolvasott Trumpnak

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Éles hangvételű beszédet mondott Joe Biden egy demokrata adománygyűjtő rendezvényen Marylandben. Az egykori amerikai elnök több fronton is bírálta Donald Trumpot, akit hiúsággal és korrupcióval is megvádolt.
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Donald TrumpMarylandJoe Biden

Újabb nyilvános kritikát fogalmazott meg Donald Trumppal szemben Joe Biden egy marylandi demokrata adománygyűjtő rendezvényen. Az egykori amerikai elnök beszédében több intézkedést is bírált, majd személyes megjegyzést is tett hivatali utódjára – számolt be az Index.

Hosszú ideje először szólalt meg Joe Biden hivatali elődjéről és utódjáról, Donald Trumpról (Fotó: NBC News)
Hosszú ideje először szólalt meg Joe Biden hivatali elődjéről és utódjáról, Donald Trumpról (Fotó: NBC News)

„Hűha! Micsoda lúzer” – fogalmazott Joe Biden Donald Trumpról

Joe Biden beszédében azt állította, hogy Donald Trump hiú és korrupt, valamint kifogásolta a Fehér Házhoz tervezett bálterem építését is. 

A CNN tudósítása szerint Biden azt is felhozta, hogy Donald Trump egy fényvisszaverő medencét szeretne építtetni a Lincoln-emlékmű előtt. Az egykori elnök azt állította, hogy a felújítási munkákra versenyeztetés nélküli szerződéssel bíztak meg egy olyan vállalkozást, amely korábban Trump egyik golfklubján is dolgozott.

Biden szerint mindez a jelenlegi kormányzat működéséről is képet ad.

Ez korrupció, szemtelen, égbekiáltó korrupció. Olyan mértékű korrupció, amilyet az amerikai történelemben még soha egyetlen kormányzatban sem láttunk” 

– fogalmazott.

Az egykori amerikai elnök emellett azt is kifogásolta, hogy Donald Trump nevét viselte a Kennedy Center. A lap szerint a név nagyjából fél évig szerepelt az épületen, majd egy bírósági döntést követően eltávolították. 

Joe Bidennek ez volt az első nyilvános, éles hangvételű megszólalása Donald Trumpról azóta, hogy távozott a Fehér Házból.

 

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