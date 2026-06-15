Donald Trump bejelentette: megszületett a megállapodás Iránnal

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyezség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. „Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” – fogalmazott Donald Trump.

Feloldják a Hormuzi-szoros blokádját – jelentette be Donald Trump

Fotó: AFP

Az amerikai elnök a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatban hozzátette:

Hadd áramoljon a kőolaj!

Trump bejelentése előtt az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök írt a megállapodásról közösségi oldalán.

Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is

– fogalmazott a pakisztáni kormányfő.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Saríf köszönetet mondott a katari kormányzatnak is a közvetítésekért, és háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.

Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J. D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy

az amerikai–iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet.

Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Bejrút elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai–iráni egyezség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. J. D. Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben.

A Sky News tudósítása szerint Kazem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese azt nyilatkozta, hogy

egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, amely magában foglalja a szankciók enyhítését is.

Az E4-országok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország bejelentették, hogy készek feloldani az Iránnal szembeni szankciókat, válaszul az ország nukleáris programjával kapcsolatos „egyértelmű és ellenőrizhető lépésekre”.

Iránnak soha nem szabad atomfegyverhez jutnia

– mondták az E4 vezetői egy közös nyilatkozatban. Mint írták: „Készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Egyesült Államokkal, Iránnal és a NAÜ-vel ennek érdekében. Felkészültek vagyunk a vonatkozó szankciók feloldására, válaszul Irán egyértelmű és ellenőrizhető lépéseire nukleáris programjával kapcsolatban.”