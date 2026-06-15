Donald Trump bejelentette: megszületett a megállapodás Iránnal

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyezség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. „Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” – fogalmazott Donald Trump.
Az amerikai elnök a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatban hozzátette:
Hadd áramoljon a kőolaj!
Trump bejelentése előtt az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök írt a megállapodásról közösségi oldalán.
Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is
– fogalmazott a pakisztáni kormányfő.
Saríf köszönetet mondott a katari kormányzatnak is a közvetítésekért, és háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.
Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J. D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy
az amerikai–iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet.
Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Bejrút elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai–iráni egyezség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. J. D. Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben.
A Sky News tudósítása szerint Kazem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese azt nyilatkozta, hogy
egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, amely magában foglalja a szankciók enyhítését is.
Az E4-országok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország bejelentették, hogy készek feloldani az Iránnal szembeni szankciókat, válaszul az ország nukleáris programjával kapcsolatos „egyértelmű és ellenőrizhető lépésekre”.
Iránnak soha nem szabad atomfegyverhez jutnia
– mondták az E4 vezetői egy közös nyilatkozatban. Mint írták: „Készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Egyesült Államokkal, Iránnal és a NAÜ-vel ennek érdekében. Felkészültek vagyunk a vonatkozó szankciók feloldására, válaszul Irán egyértelmű és ellenőrizhető lépéseire nukleáris programjával kapcsolatban.”