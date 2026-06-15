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Donald Trump bejelentette: megszületett a megállapodás Iránnal

Sport

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Irán

Donald Trump bejelentette: megszületett a megállapodás Iránnal

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Az egyezségről először Pakisztán számolt be. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán írt arról, hogy megszűnik a Hormuzi-szoros blokádja.
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IránbékeEgyesült Államok

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyezség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. „Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” – fogalmazott Donald Trump. 

Feloldják a Hormuzi-szoros blokádját – jelentette be Donald Trump Fotó: AFP
Feloldják a Hormuzi-szoros blokádját – jelentette be Donald Trump
Fotó: AFP

Az amerikai elnök a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatban hozzátette: 

Hadd áramoljon a kőolaj!

Trump bejelentése előtt az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök írt a megállapodásról közösségi oldalán.

Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is

– fogalmazott a pakisztáni kormányfő.

Saríf köszönetet mondott a katari kormányzatnak is a közvetítésekért, és háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.

Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J. D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy 

az amerikai–iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. 

Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Bejrút elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai–iráni egyezség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. J. D. Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben.

A Sky News tudósítása szerint Kazem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese azt nyilatkozta, hogy 

egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, amely magában foglalja a szankciók enyhítését is. 

Az E4-országok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország bejelentették, hogy készek feloldani az Iránnal szembeni szankciókat, válaszul az ország nukleáris programjával kapcsolatos „egyértelmű és ellenőrizhető lépésekre”.

Iránnak soha nem szabad atomfegyverhez jutnia 

– mondták az E4 vezetői egy közös nyilatkozatban. Mint írták: „Készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Egyesült Államokkal, Iránnal és a NAÜ-vel ennek érdekében. Felkészültek vagyunk a vonatkozó szankciók feloldására, válaszul Irán egyértelmű és ellenőrizhető lépéseire nukleáris programjával kapcsolatban.”

 

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