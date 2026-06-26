Óriási botrány látszik kibontakozni Lengyelországban: Tusk ködösít, a többiek egyszerűen csak tagadnak

A miniszterelnök ugyan igyekszik lenyugtatni a kedélyeket, azonban a kórház volt orvosának állításai olyan súlyosak, hogy azokat már az ügyészség vizsgálja. Donald Tusk kormányának tagjai a vádak szerint soron kívüli ellátást kapta a sürgősségi részleg vezetésével megbízott Dawid Kacprzyk közbenjárására, miközben a speciális képesítés nélküli orvos évente 380-440 ezer eurós fizetést vett fel – írja a Poliskie Radio.

Tusk igyekszik uralni a helyzetet, azonban ha a vádak bebizonyosodnak, az minden valószínűség szerint stigmaként ég majd rá a kormányra

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Nemrég a varsói Poludniowy kórház egyik sebésze, Emil Jedrzejewski megdöbbentő történettel állt elő. Az orvos ugyanis nemrég egy lengyel hírportál számára arról beszélt, hogy a kórház sürgősségi osztályán olyan súlyos mulasztások történtek, amelyek nem egy esetben komplikációhoz, de még betegek halálához is vezettek.

Jedrzejewski szerint az ügyben a felelősség Dawid Kacprzyket, a kórház sürgősségi osztályának a vezetőjét terheli, aki a sebész szerint speciális képesítésé nélkül kapta meg a részleg vezetését.

Nem sokkal az interjú megjelenése után Jedrzejewskit beidézte az ügyészség, ahol tanúként hallgatták volna meg, azonban furcsa módon az információk szerint a kihallgatás során nem biztosítottak számára lehetőséget arra, hogy ügyvédje is jelen legyen. A férfi végül ennek okán meg is tagadta a vallomástételt, a következő meghallgatását azonban már ki is tűzték hétfőre.

„Ennek az ügynek minden részlete tisztázva lesz” – írta közösségi oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök, egyúttal pedig jelezte, hogy utasította az igazságügyi minisztert a vádak mielőbbi kivizsgálására.

Tusk feltűnése az ügy kapcsán azonban feltehetőleg nem véletlen. Normál esetben egy kórházi működést érintő ügyet az ügyészség, valamint a szakmai szervezetek szokta vizsgálni. Jedrzejewski azonban azt is megszellőztette, hogy Kacprzyk azért tölthette be az egyébként szigorú speciális vizsgákhoz kötött pozícióját, mert kötődött Tusk pártjához és soron kívüli ellátást biztosított a lengyel kormány tagjai számára.

Ráadásul az eddig nyilvánosságra került adatok szerint a megfelelő vizsgákkal nem rendelkező orvos mindezért évente 380-440 ezer eurós fizetést vett fel.

Kacprzyk egészen ezen hónap közepéig egyébként Tusk pártjában is aktív volt, mint önkormányzati képviselő, valamint a párt ifjúsági szervezetének az elnöke is volt. A lengyel média pedig nem volt rest megnézni, hogy pontosan milyen munkát is végzett a férfi. A metaadatok ugyanakkor azt mutatták, hogy amikor szolgálatban kellett volna lennie, a férfi az önkormányzati tanács ülésein vett részt, vagy éppen valamely pártrendezvényen szónokolt, azonban ezen órákat is szemrebbenés nélkül kiszámlázta.

Emellett pedig a hírek szerint külön VIP részleget is fenntartott a kormánytagoknak, hogy soron kívüli ellátásban részesüljenek.

Több vezető politikus kapcsán is keringnek egyébként olyan pletykák, hogy előszeretettel használták ezt a VIP szolgáltatást. Tomasz Lenz szenátornak például azért kellett állítólag távoznia a pártból mert gyermekét soron kívüli ellátásban részesítették. Egy másik esetben felmerült a gyanú, hogy egy mentőautót átirányítottak egy helyi képviselő édesanyjához, hogy ne kelljen várakoznia.