Óriási botrány látszik kibontakozni Lengyelországban: Tusk ködösít, a többiek egyszerűen csak tagadnak

A miniszterelnök ugyan igyekszik lenyugtatni a kedélyeket, azonban a kórház volt orvosának állításai olyan súlyosak, hogy azokat már az ügyészség vizsgálja. Donald Tusk kormányának tagjai a vádak szerint soron kívüli ellátást kapta a sürgősségi részleg vezetésével megbízott Dawid Kacprzyk közbenjárására, miközben a speciális képesítés nélküli orvos évente 380-440 ezer eurós fizetést vett fel – írja a Poliskie Radio.
Nemrég a varsói Poludniowy kórház egyik sebésze, Emil Jedrzejewski megdöbbentő történettel állt elő. Az orvos ugyanis nemrég egy lengyel hírportál számára arról beszélt, hogy a kórház sürgősségi osztályán olyan súlyos mulasztások történtek, amelyek nem egy esetben komplikációhoz, de még betegek halálához is vezettek.
Jedrzejewski szerint az ügyben a felelősség Dawid Kacprzyket, a kórház sürgősségi osztályának a vezetőjét terheli, aki a sebész szerint speciális képesítésé nélkül kapta meg a részleg vezetését.
Nem sokkal az interjú megjelenése után Jedrzejewskit beidézte az ügyészség, ahol tanúként hallgatták volna meg, azonban furcsa módon az információk szerint a kihallgatás során nem biztosítottak számára lehetőséget arra, hogy ügyvédje is jelen legyen. A férfi végül ennek okán meg is tagadta a vallomástételt, a következő meghallgatását azonban már ki is tűzték hétfőre.
„Ennek az ügynek minden részlete tisztázva lesz” – írta közösségi oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök, egyúttal pedig jelezte, hogy utasította az igazságügyi minisztert a vádak mielőbbi kivizsgálására.
Tusk feltűnése az ügy kapcsán azonban feltehetőleg nem véletlen. Normál esetben egy kórházi működést érintő ügyet az ügyészség, valamint a szakmai szervezetek szokta vizsgálni. Jedrzejewski azonban azt is megszellőztette, hogy Kacprzyk azért tölthette be az egyébként szigorú speciális vizsgákhoz kötött pozícióját, mert kötődött Tusk pártjához és soron kívüli ellátást biztosított a lengyel kormány tagjai számára.
Ráadásul az eddig nyilvánosságra került adatok szerint a megfelelő vizsgákkal nem rendelkező orvos mindezért évente 380-440 ezer eurós fizetést vett fel.
Kacprzyk egészen ezen hónap közepéig egyébként Tusk pártjában is aktív volt, mint önkormányzati képviselő, valamint a párt ifjúsági szervezetének az elnöke is volt. A lengyel média pedig nem volt rest megnézni, hogy pontosan milyen munkát is végzett a férfi. A metaadatok ugyanakkor azt mutatták, hogy amikor szolgálatban kellett volna lennie, a férfi az önkormányzati tanács ülésein vett részt, vagy éppen valamely pártrendezvényen szónokolt, azonban ezen órákat is szemrebbenés nélkül kiszámlázta.
Emellett pedig a hírek szerint külön VIP részleget is fenntartott a kormánytagoknak, hogy soron kívüli ellátásban részesüljenek.
Több vezető politikus kapcsán is keringnek egyébként olyan pletykák, hogy előszeretettel használták ezt a VIP szolgáltatást. Tomasz Lenz szenátornak például azért kellett állítólag távoznia a pártból mert gyermekét soron kívüli ellátásban részesítették. Egy másik esetben felmerült a gyanú, hogy egy mentőautót átirányítottak egy helyi képviselő édesanyjához, hogy ne kelljen várakoznia.
A botrány pedig a lehető legrosszabb időszakban robbant, hiszen Tusk és kormánya több egészségügyi intézmény finanszírozását is felülvizsgálta, több esetben pedig egész osztályok átszervezése, illetve bezárása mellett döntöttek. Ennek azonban végső soron az állampolgárok ellátása látja kárát. Habár Tusk többször is nyomatékosította, hogy kapcsolatai révén senkinek nem járhat különleges bánásmód egyetlen egészségügyi intézményben sem, azonban a felszínre kerülő bizonyítékok alapján a kormányzat tagjai mégis rendszeresen visszaéltek hatalmukkal, Kacprzyk pedig gyanúsan magas fizetésér állt a rendelkezésükre.
Kacprzyk egyébként következetesen tagadja a vádakat, valamint jelezte, hogy jogi lépéseket kíván tenni az ügyben, azonban ezzel párhuzamosan az orvos több, korábban kiállított számláját is sebtében korrigálta. Tusk eközben igyekezett befeketíteni Jedrzejewskit, akiről egy megbízhatatlan tanú benyomását igyekezett kelteni, miután a férfi nem volt hajlandó vallomást tenni.
Az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt határozottan elítélte a miniszterelnök nyilatkozatát és az ügy mielőbbi tisztázását sürgette, miután véleményük szerint Tusk és kormánya már így is szándékosan rombolja a közegészségügyet, és a privát ellátórendszert favorizálja.
A párt most azt szeretné elérni, hogy az ügyet egy speciális parlamenti vizsgálóbizottság kövesse figyelemmel, azonban erre valószínűleg csak akkor nyílik lehetőség, ha Jedrzejewski hétfőn bizonyítékokkal tudja alátámasztani állításait mind a VIP szoba, mind pedig az esetleges mulasztások és halálesetek ügyében.