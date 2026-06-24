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támadás

Drónzáport zúdított Ukrajnára Putyin

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Dróntámadást indított az orosz hadsereg, az ukrán városokat és falvakat is elért a drónzápor. Harkov régió egyik városában egy civil is meghalt a támadásokban.
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támadásukrajnaorosz-ukrán háborúorosz

Oroszország támadást indított a harkovi régió ellen. A dróncsapás következtében Balaklejában egy 56 éves nő meghalt, egy 21 éves lány sokkot kapott – írta a 24tv.ua.

Drónzáport zúdított Ukrajnára Putyin - képünk illusztráció Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto
Drónzáport zúdított Ukrajnára Putyin  - képünk illusztráció Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

A portál arról számolt be, hogy az orosz támadások következtében négy magánlakóház, egy üzlet és egy gazdasági épület dőlt romba. A drónok becsapódási pontjain tűz ütött ki. A harkovi régió folyamatosan intenzív támadások célpontja, alig egy héttel ezelőtt szintén Balakleja városban több lakóház is megrongálódott és gyerekek is megsérültek az orosz csapásokban. Autók, gazdasági épületek és egy garázs is kigyulladt.

Dróntámadás: Ukrajna Moszkvát vette célba

Az tömeges orosz dróntámadás vélhetően válasz az ukránok korábbi csapásaira, amely során alig egy hete Moszkvát támadták az ukránok. Amint arról beszámoltunk, az orosz hatóságok szerint egyetlen éjszaka alatt 172 ukrán drónt lőttek le, közülük húszat a főváros irányába tartva. A támadásokban egy fontos moszkvai olajfinomító is megsérült, miközben a légvédelem több régióban is folyamatosan dolgozott a célpontok elfogásán.

 

Orosz-ukrán háború
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