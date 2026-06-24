Sötétbe borult a város, lángokban áll az erőmű + videó

Szevasztopol áramellátásért felelős alállomását több drón-találat is érte, ami az egész városban áramkimaradást okozott – írta a Kyiv Indepent.

Nemrégiben a Krímbe vezető hidat is dróntámadás érte Fotó: HANDOUT / Satellite image ©2026 Vantor

Az oroszországi Orenburgban a gázfeldolgozó üzeme kigyulladt a támadások során.

Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta a dróncsapásokat a félsziget egész területén található energetikai infrastruktúra ellen.