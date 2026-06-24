Sötétbe borult a város, lángokban áll az erőmű + videó

Ukrán drónok támadták meg a Krím-félsziget energetikai infrastruktúráját. A dróntámadások okozta robbanások után jelentős áramkimaradások voltak a térségben.
Szevasztopol áramellátásért felelős alállomását több drón-találat is érte, ami az egész városban áramkimaradást okozott – írta a Kyiv Indepent.
Az oroszországi Orenburgban a gázfeldolgozó üzeme kigyulladt a támadások során.
Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta a dróncsapásokat a félsziget egész területén található energetikai infrastruktúra ellen.
Június 23-án egy éjszakai, nagyszabású ukrán művelet során az Észak-krími-csatornán átívelő vasúti hidat, üzemanyag-létesítményeket és a Krím-félsziget területén található katonai infrastruktúrát támadták meg, valamint dróntámadás ért egy krími erőművet is.
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