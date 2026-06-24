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ukrajna

Sötétbe borult a város, lángokban áll az erőmű + videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Ukrán drónok támadták meg a Krím-félsziget energetikai infrastruktúráját. A dróntámadások okozta robbanások után jelentős áramkimaradások voltak a térségben.
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ukrajnaorosz-ukrán háborúüzemlétesítmény

Szevasztopol áramellátásért felelős alállomását több drón-találat is érte, ami az egész városban áramkimaradást okozott – írta a Kyiv Indepent.

Nemrégiben a Krímbe vezető hidat is dróntámadás érte Fotó: HANDOUT / Satellite image ©2026 Vantor
Nemrégiben a Krímbe vezető hidat is dróntámadás érte Fotó: HANDOUT / Satellite image ©2026 Vantor

Az oroszországi Orenburgban a gázfeldolgozó üzeme kigyulladt a támadások során.

Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta a dróncsapásokat a félsziget egész területén található energetikai infrastruktúra ellen.

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Június 23-án egy éjszakai, nagyszabású ukrán művelet során az Észak-krími-csatornán átívelő vasúti hidat, üzemanyag-létesítményeket és a Krím-félsziget területén található katonai infrastruktúrát támadták meg, valamint dróntámadás ért egy krími erőművet is. 

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