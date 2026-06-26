Dél-Korea félmillió katonát képez ki drónharcosokká

Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk megmutatták, hogy a drónok mára megváltoztatták a játékszabályokat a csatatéren. Dél-Korea védelmi minisztere, Ahn Gyu-back bejelentette, hogy átfogó továbbképzést indítanak a katonaság kötelékében szolgálók körében, hogy az ország hadereje készen álljon a modern hadviselés kihívásaira – számolt be róla a The Guardian.

Ötszázezer drónharcost képez ki Dél-Korea

Fotó: AFP

Minden katonának képesnek kell lennie drónokat használni úgy, akár egy lőfegyvert

– mondta pénteken a szöuli védelmi minisztérium vezetője. A tervek szerint 500 000 főt fognak kiképezni a hadsereg, a haditengerészet, a légierő és a tengerészgyalogság soraiból drónkezelőkké. Gyu-back a kezdeményezést azzal indokolta, hogy Észak-Korea egyre nagyobb fenyegetést jelent a dél-koreai katonai és polgári létesítmények ellen. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország és Észak-Korea 2024 végén kötött megállapodást, amelyben kölcsönös katonai segítségnyújtást ígértek egymásnak – a szövetségnek hála Phenjan drónképessége jelentős fejlődésen ment keresztül.

A dél-koreai hadsereg 2026 végéig mintegy 11 000 kereskedelmi drón beszerzését tervezi kiképzési célokra, amely csak a kezdet. Szöul közölte, hogy felgyorsítja a hazai fejlesztésű, nagy hatótávolságú, úgynevezett K-Lucas nevű öngyilkos drón fejlesztését – amelyet az iráni Sahed drón visszafejtésével alkottak meg.

Gyu-back cselekvési terve magában foglalja a drón-ellenes rendszerek, például lézer- és nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverek beszerzését is.

A modern hadviselés átalakult

A modern hadviselés jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Az alacsony költségű drónok megjelenése új kihívások elé állítja a hagyományos légvédelmi rendszereket és stratégiákat. A stratégia nem a pontosságra, hanem a mennyiségre épül: egyszerre nagy számú – több száz, vagy akár több ezer – drón indításával terhelik túl a légvédelmi rendszereket. Ráadásul a mesterséges intelligenciát használó fegyverrendszerek is egyre nagyobb szerepet kapnak a modern hadviselésben, miközben a technológia fejlődése olyan kérdéseket vet fel, amelyekre a világ még nem találta meg a választ.