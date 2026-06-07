Ukrajna az elmúlt napokban nagyszabású dróntámadás-sorozatot hajtott végre Oroszország és a megszállt ukrán területek ellen. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó akció Szentpétervár térségét érte, ahol az orosz hatóságok szerint több mint 140 ukrán drónt semmisítettek meg a légvédelmi erők. A város vezetése a teljes körű orosz invázió kezdete óta először kérte arra a lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban – írja a BBC.

Ukrán dróntámadások érték Oroszország mélyét (Fotó: AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadások célpontjai az orosz haditengerészet fegyverraktárai és a Kronstadtban található haditengerészeti támaszpont voltak. Kronstadt az orosz Balti Flotta egyik legfontosabb bázisa. Az ukrán államfő hozzátette, hogy egy dél-oroszországi olajraktárat is sikerült eltalálni.

Ukrajna szerint ezek a műveletek válaszlépések az orosz légicsapásokra, amelyek továbbra is rendszeresen sújtják az ukrán városokat.

Energetikai és logisztikai célpontok a Donbaszban

A megszállt luhanszki és donyecki területeken is több stratégiai jelentőségű létesítményt értek dróncsapások. Rodakove közelében egy villamos alállomás gyulladt ki, míg Csisztyakove térségében egy vasúti létesítményben keletkezett tűz. A jelentések szerint a donyecki Zuhresz város hőerőműve szintén találatot kapott.

A railway substation is burning in Rodakove, occupied Luhansk region, after a reported drone strike on rail infrastructure. #Ukraine pic.twitter.com/DYoA88EPt0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2026

A Donbaszban fekvő vasúti hálózat és a fő közlekedési útvonalak kulcsfontosságú szerepet játszanak az orosz hadsereg ellátásában, ezért az ukrán támadások egyre gyakrabban ezekre a célpontokra irányulnak.

Az ukrán drónerők az elmúlt hetekben a megszállt donyecki repülőteret is többször célba vették. Az ukrán hadvezetés úgy fogalmazott, hogy ezzel sikerült megzavarni az orosz terveket, amelyek a létesítményt a Sahed típusú támadó drónok egyik fontos indító bázisává kívánták tenni.

A repülőtéren állomásozó elit Rubikon drónegység kulcsszerepet játszik azokban az éjszakai támadásokban, amelyek során Oroszország rendszeresen nagy számban indít drónokat ukrán városok ellen.

Fokozódó nyomás az orosz logisztikán

A megszállt Donbasz és a Krím között húzódó szárazföldi összeköttetések mentén is fokozódtak az ukrán támadások. Az ukrán hadsereg arról tájékoztatott, hogy drónegységei részleges légi ellenőrzés alá vonták az egyik legfontosabb orosz utánpótlási útvonalat a Krím irányába.

A luhanszki megszálló hatóságok több főútvonalon felfüggesztették a buszközlekedést, valamint korlátozták a vasúti forgalmat is. Elemzők szerint május eleje óta több száz orosz teherautó és üzemanyagszállító jármű vált ukrán dróntámadások célpontjává.

Ukrajna szerint az orosz erők a Fekete-tengeren két, humanitárius feladatot ellátó mentőhajót támadtak meg, a támadásban sérültek is voltak. Közben Zelenszkij ismét az orosz-ukrán háború lezárását sürgette, és vasárnap Londonba utazik, ahol Keir Starmerrel, Friedrich Merzcel és Emmanuel Macronnal tárgyal.