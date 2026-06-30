Buszba csapódott egy drón, brutális pusztítást végzett + videó

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 138 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 10 helyszínen 13 csapásmérő drón célba talált, további 2 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon.
Zaporizzsjában egy buszt talált el egy drón, míg máshol egy kisteherautót ért találat. Sajtóinformációk szerint mindkét támadásban többen meghaltak és sok a sérült.
Kedden reggel az orosz hadsereg újabb csapást mért a dél-ukrajnai Zaporizzsjára: az eddigi adatok szerint legalább négy ember megsebesült, egy lakóépület pedig megrongálódott – írta az MTI, az Ukrinform hírügynökségre hivatkozva, amely arról is beszámolt, hogy
a tegnapi nap folyamán a megye 55 települését érték támadások, amelyek következtében hárman meghaltak, 18-an pedig megsebesültek – közölte az ukrán hírügynökség.
Június 30-ra virradóra több támadás érte Poltava megye településeit - tette közzé az Ukrinform Vitalij Gyakivnics megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A Kremencsuki járásban egy tanintézmény épületét találta el egy orosz drón, a Mirgorodi járásban pedig egy iparvállalat területét érte dróncsapás, de az eddig adatok szerint senki sem sebesült meg.
A hétfői orosz rakétatámadás következtében Dnyipróban meghalt személyek száma hétre emelkedett
– közölte Olekszandr Hanzsa megyei katonai kormányzóra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. 16 embert továbbra is kórházban ápolnak, közülük hét ember állapota súlyos.