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orosz

Buszba csapódott egy drón, brutális pusztítást végzett + videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az orosz hadsereg 154 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, de több mint egy tucat drón célba talált, a csapásokban civilek is megsebesültek, és lakóépületekben, valamint infrastrukturális és ipari létesítményekben károk keletkeztek.
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oroszorosz-ukrán háborúdrónlégvédelemukrán

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 138 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 10 helyszínen 13 csapásmérő drón célba talált, további 2 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon.

Buszt és kisteherautót is dróntámadás ért - képünk illusztráció Fotó: SERHII MASIN / ANADOLU
Buszt és kisteherautót is dróntámadás ért  - képünk illusztráció Fotó: SERHII MASIN / ANADOLU

Zaporizzsjában egy buszt talált el egy drón, míg máshol egy kisteherautót ért találat. Sajtóinformációk szerint mindkét támadásban többen meghaltak és sok a sérült. 

Kedden reggel az orosz hadsereg újabb csapást mért a dél-ukrajnai Zaporizzsjára: az eddigi adatok szerint legalább négy ember megsebesült, egy lakóépület pedig megrongálódott – írta az MTI, az Ukrinform hírügynökségre hivatkozva, amely arról is beszámolt, hogy 

a tegnapi nap folyamán a megye 55 települését érték támadások, amelyek következtében hárman meghaltak, 18-an pedig megsebesültek – közölte az ukrán hírügynökség.

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Június 30-ra virradóra több támadás érte Poltava megye településeit - tette közzé az Ukrinform Vitalij Gyakivnics megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A Kremencsuki járásban egy tanintézmény épületét találta el egy orosz drón, a Mirgorodi járásban pedig egy iparvállalat területét érte dróncsapás, de az eddig adatok szerint senki sem sebesült meg.

A hétfői orosz rakétatámadás következtében Dnyipróban meghalt személyek száma hétre emelkedett

 – közölte Olekszandr Hanzsa megyei katonai kormányzóra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. 16 embert továbbra is kórházban ápolnak, közülük hét ember állapota súlyos.

 

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