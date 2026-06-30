Buszba csapódott egy drón, brutális pusztítást végzett + videó

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 138 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 10 helyszínen 13 csapásmérő drón célba talált, további 2 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon.

Buszt és kisteherautót is dróntámadás ért - képünk illusztráció Fotó: SERHII MASIN / ANADOLU

Zaporizzsjában egy buszt talált el egy drón, míg máshol egy kisteherautót ért találat. Sajtóinformációk szerint mindkét támadásban többen meghaltak és sok a sérült.

Video shows the moment a vehicle was damaged by a drone in Zaporizhzhia, southeastern Ukraine. The drone exploded near a bus, injuring multiple civilians.



In a separate strike in the same region, a van was hit, killing three people. pic.twitter.com/sAwNIIliNA — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 30, 2026

Kedden reggel az orosz hadsereg újabb csapást mért a dél-ukrajnai Zaporizzsjára: az eddigi adatok szerint legalább négy ember megsebesült, egy lakóépület pedig megrongálódott – írta az MTI, az Ukrinform hírügynökségre hivatkozva, amely arról is beszámolt, hogy