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Brüsszel

Tüntetők zavarták meg az Egyesült Államok születésnapi ünnepségét Brüsszelben

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Több száz ember gyűlt össze a nagy meleg ellenére Brüsszelben, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya ellen tüntessenek. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett esemény ugyanis a baloldaliak szerint nem az amerikai embereket, hanem az amerikai elnököt éltette.
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BrüsszeltüntetésünnepségEgyesült Államok

Az eseményt több baloldali szervezet rendezte közösen, a cél pedig az amerikai kormány politikája elleni fellépés volt. Az Egyesült Államok idén ünnepli alapításának 250. évfordulóját, a tiltakozók szerint azonban nincs ok az ünneplésre. 

Az Egyesült Államok szülinapját ünneplők mellett megjelentek a tüntetők is Belgiumban
Az Egyesült Államok szülinapját ünneplők mellett megjelentek a tüntetők is Belgiumban 
Fotó: KARIM TEBACHE / Hans Lucas

A Brussel Siganal beszámolója szerint a hőség ellenére több száz ember gyűlt össze a meghívásos esemény elleni tiltakozásra. A rendezvényen egyébként több fontos tisztviselő, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár és Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke is. A tüntetők szerint ugyanakkor semmi ok nem volt az ünneplésre. 

A legtöbben ugyanis úgy látták, hogy a rendezvény nem az amerikai emberekről és a kultúra ünnepléséről, hanem a Donald Trump vezette kormányzat éltetéséről szólt. 

A tömegben voltak olyanok is, akik arról beszéltek, hogy egész Belgium és Brüsszel számára óriási szégyenfolt ez a rendezvény. Többen is trágár kifejezésekkel illették Trumpot, és a jelenleg Belgiumban nagyköveti tisztséget betöltő Bill Whiteot is kritizálták. Megint mások Palesztinát éltető rigmusokat skandáltak, de voltak, akik kubai zászlóval a hátukon érkeztek. 

A tüntetők egyébként azt is kritizálták, hogy az eseményt a város egyik parkjában szervezték meg, ami szerintük lényegében a közösségi terek privatizációja. 

Belgium polgármestere, Philippe Close ugyanakkor megvédte a rendezvényt és közleményében hangsúlyozta, hogy egyes országok nemzeti ünnepének a közösen való megélése még nem jelent politikai elköteleződést. A rendezvény pedig, ahogy az a nevében is foglaltatik, az Egyesült Államok születésnapját, nem pedig annak elnökét ünnepelte. 

A rendőrök egyébként kisebb különítménnyel ugyan de jelen voltak a helyszínen, azonban szerencsére a beszámolók szerint atrocitás nem történt. 

 

 

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