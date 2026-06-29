Tüntetők zavarták meg az Egyesült Államok születésnapi ünnepségét Brüsszelben

Az eseményt több baloldali szervezet rendezte közösen, a cél pedig az amerikai kormány politikája elleni fellépés volt. Az Egyesült Államok idén ünnepli alapításának 250. évfordulóját, a tiltakozók szerint azonban nincs ok az ünneplésre.

Az Egyesült Államok szülinapját ünneplők mellett megjelentek a tüntetők is Belgiumban

Fotó: KARIM TEBACHE / Hans Lucas

A Brussel Siganal beszámolója szerint a hőség ellenére több száz ember gyűlt össze a meghívásos esemény elleni tiltakozásra. A rendezvényen egyébként több fontos tisztviselő, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár és Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke is. A tüntetők szerint ugyanakkor semmi ok nem volt az ünneplésre.

A legtöbben ugyanis úgy látták, hogy a rendezvény nem az amerikai emberekről és a kultúra ünnepléséről, hanem a Donald Trump vezette kormányzat éltetéséről szólt.

A tömegben voltak olyanok is, akik arról beszéltek, hogy egész Belgium és Brüsszel számára óriási szégyenfolt ez a rendezvény. Többen is trágár kifejezésekkel illették Trumpot, és a jelenleg Belgiumban nagyköveti tisztséget betöltő Bill Whiteot is kritizálták. Megint mások Palesztinát éltető rigmusokat skandáltak, de voltak, akik kubai zászlóval a hátukon érkeztek.

A tüntetők egyébként azt is kritizálták, hogy az eseményt a város egyik parkjában szervezték meg, ami szerintük lényegében a közösségi terek privatizációja.

Belgium polgármestere, Philippe Close ugyanakkor megvédte a rendezvényt és közleményében hangsúlyozta, hogy egyes országok nemzeti ünnepének a közösen való megélése még nem jelent politikai elköteleződést. A rendezvény pedig, ahogy az a nevében is foglaltatik, az Egyesült Államok születésnapját, nem pedig annak elnökét ünnepelte.