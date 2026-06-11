Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lépése politikai lavinát indított el a két ország között

Időjárás

Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

Szerbia

Meglepő bejelentést tett Vucsics – erre senki sem számított

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Alekszandar Vucsics meglepő kijelentéseket tett egy rádióinterjúban, amikor arról beszélt, hogy akár a vártnál korábban is távozhat jelenlegi posztjáról. A szerb elnök közölte, hogy már megkezdte könyveinek összepakolását az elnöki hivatalban, miközben azt sem zárta ki, hogy a jövőben miniszterelnök-jelöltként folytassa pályafutását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SzerbialemondásAlekszandar Vucsics

Alekszandar Vucsics szerb elnök a Belgrádi Rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy akár a következő három-négy hónapnál is korábban távozhat jelenlegi tisztségéből – számolt be róla a Danas.

Már csomagol a köztársasági elnök
Már csomagol a köztársasági elnök
Fotó:  AFP

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e lemondását ebben az időszakban, úgy válaszolt: „talán még korábban”. Kijelentését egy személyes megjegyzéssel is alátámasztotta.

Már elkezdtem összepakolni a könyveket az Elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket”

– fogalmazott.

A szerb államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy nap mint nap foglalkoztatja a miniszterelnök-jelöltség gondolata. Elmondása szerint egy fontos találkozó vár rá még az este folyamán.

Vucsics a közelgő választások kérdésére is kitért. Szerinte a voksolást néhány hónapon belül megtartják, a pontos időpont azonban még nem eldöntött.

A választásokat három vagy négy hónapon belül megtartják. Júliusban vagy augusztusban nem lesznek választások, az pedig már egy másik kérdés, hogy addigra kiírják-e őket

– mondta a szerb elnök.

Hozzátette, hogy szerinte az, hogy a választásokra három vagy négy hónap múlva kerül sor, elsősorban technikai kérdés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!