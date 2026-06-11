Meglepő bejelentést tett Vucsics – erre senki sem számított

Alekszandar Vucsics szerb elnök a Belgrádi Rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy akár a következő három-négy hónapnál is korábban távozhat jelenlegi tisztségéből – számolt be róla a Danas.
Arra a kérdésre, hogy tervezi-e lemondását ebben az időszakban, úgy válaszolt: „talán még korábban”. Kijelentését egy személyes megjegyzéssel is alátámasztotta.
Már elkezdtem összepakolni a könyveket az Elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket”
– fogalmazott.
A szerb államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy nap mint nap foglalkoztatja a miniszterelnök-jelöltség gondolata. Elmondása szerint egy fontos találkozó vár rá még az este folyamán.
Vucsics a közelgő választások kérdésére is kitért. Szerinte a voksolást néhány hónapon belül megtartják, a pontos időpont azonban még nem eldöntött.
A választásokat három vagy négy hónapon belül megtartják. Júliusban vagy augusztusban nem lesznek választások, az pedig már egy másik kérdés, hogy addigra kiírják-e őket
– mondta a szerb elnök.
Hozzátette, hogy szerinte az, hogy a választásokra három vagy négy hónap múlva kerül sor, elsősorban technikai kérdés.