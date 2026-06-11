Meglepő bejelentést tett Vucsics – erre senki sem számított

Alekszandar Vucsics szerb elnök a Belgrádi Rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy akár a következő három-négy hónapnál is korábban távozhat jelenlegi tisztségéből – számolt be róla a Danas.

Már csomagol a köztársasági elnök

Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e lemondását ebben az időszakban, úgy válaszolt: „talán még korábban”. Kijelentését egy személyes megjegyzéssel is alátámasztotta.

Már elkezdtem összepakolni a könyveket az Elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket”

– fogalmazott.

A szerb államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy nap mint nap foglalkoztatja a miniszterelnök-jelöltség gondolata. Elmondása szerint egy fontos találkozó vár rá még az este folyamán.

#BREAKING Serbian President Aleksandar Vucic stated today that he is considering running for prime minister and plans to resign as president, a move that could take place within the next three months. pic.twitter.com/TM4G4UzQgt — The National Independent (@NationalIndNews) June 10, 2026

Vucsics a közelgő választások kérdésére is kitért. Szerinte a voksolást néhány hónapon belül megtartják, a pontos időpont azonban még nem eldöntött.

A választásokat három vagy négy hónapon belül megtartják. Júliusban vagy augusztusban nem lesznek választások, az pedig már egy másik kérdés, hogy addigra kiírják-e őket

– mondta a szerb elnök.

Hozzátette, hogy szerinte az, hogy a választásokra három vagy négy hónap múlva kerül sor, elsősorban technikai kérdés.