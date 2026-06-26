Az EU egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat

Oroszország Ukrajna elleni, „indokolatlan és illegális katonai agressziója” miatt – írta az MTI.

A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak. Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére, továbbá korlátozzák Oroszország hozzáférését a kőolajtermelésben és -feltárásban felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.

Kiterjednek továbbá a tengeri úton szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek Oroszországból az EU-ba történő importjának vagy átadásának tilalmára, számos pénzügyi intézmény és kriptoszolgáltató tranzakciós tilalmára Oroszországban és más unión kívüli államokban, valamint számos, a Kreml által támogatott dezinformációs csatorna műsorszolgáltatási tevékenységének és engedélyeinek felfüggesztésére az Európai Unióban. Ezenkívül lehetővé teszi az EU számára, hogy fellépjen a szankciók megkerülése ellen.

The Council has renewed the EU economic sanctions against Russia until 31 July 2027.



These sanctions target Russia's financial, trade, energy, transport, technology and defence sectors, as well as services provided to Russia or to Russian nationals.



🔗https://t.co/WLCNtnd4rU pic.twitter.com/5861woSz4w — EU Council (@EUCouncil) June 25, 2026

A brüsszeli közleményben az uniós tanács kiemelte: az EU fenntartja a jelenlegi intézkedéseket, és készen áll továbbiak meghozatalára, amíg Oroszország folytatja jogsértő tevékenységét és a nemzetközi jog alapvető szabályainak megsértését, beleértve különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát.