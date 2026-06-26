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ukrajna

Az EU egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat

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Az Európai Unió újabb egy évvel, 2027. július 31-ig meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedések hatályát, válaszul Moszkva folytatódó, az ukrajnai helyzetet destabilizáló lépéseire – közölte az uniós tanács közleményében.
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ukrajnaeuoroszország

A gazdasági intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették – írta az MTI.

Az EU egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat A képen: Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL
Az EU egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat A képen: Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL
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Oroszország Ukrajna elleni, „indokolatlan és illegális katonai agressziója” miatt – írta az MTI.

A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak. Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére, továbbá korlátozzák Oroszország hozzáférését a kőolajtermelésben és -feltárásban felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.

Kiterjednek továbbá a tengeri úton szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek Oroszországból az EU-ba történő importjának vagy átadásának tilalmára, számos pénzügyi intézmény és kriptoszolgáltató tranzakciós tilalmára Oroszországban és más unión kívüli államokban, valamint számos, a Kreml által támogatott dezinformációs csatorna műsorszolgáltatási tevékenységének és engedélyeinek felfüggesztésére az Európai Unióban. Ezenkívül lehetővé teszi az EU számára, hogy fellépjen a szankciók megkerülése ellen.

A brüsszeli közleményben az uniós tanács kiemelte: az EU fenntartja a jelenlegi intézkedéseket, és készen áll továbbiak meghozatalára, amíg Oroszország folytatja jogsértő tevékenységét és a nemzetközi jog alapvető szabályainak megsértését, beleértve különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát.

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