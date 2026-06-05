Tizenhárom éve nem vett fel új tagot az EU, most változás jöhet

Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken a montenegrói Tivatban rendezett csúcstalálkozón, ahol az uniós vezetők a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok képviselőivel tárgyaltak.
Az uniós bővítés kérdése az orosz–ukrán háború kitörése óta ismét kiemelt figyelmet kap. Ukrajna a tagságban látja európai integrációjának garanciáját, míg Brüsszelben egyre többen úgy vélik, hogy az unió bővítése erősítheti az EU befolyását a térségben, és visszaszoríthatja a külső hatalmak szerepét a szomszédos országokban.
A csatlakozási folyamat azonban hosszadalmas és összetett. A tagjelölt országoknak éveken át tartó tárgyalásokon kell részt venniük, számos reformot kell végrehajtaniuk, és minden egyes lépéshez az Európai Unió mind a 27 tagállamának támogatására van szükség.
Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes a bővítésre, és megvan benne a politikai akarat is ehhez. Erről szeretnénk tárgyalni ezen a találkozón
– mondta Friedrich Merz.
A német kancellár szerint még számos kérdést kell rendezni, ugyanakkor világosnak kell lennie, hogy a Nyugat-Balkán országainak helye hosszú távon az Európai Unióban van.
Merz arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió 13 éve nem vett fel új tagállamot, ami szerinte azt mutatja, hogy a közösségnek is vannak elmaradásai a bővítési politikában.
Jelenleg hat nyugat-balkáni ország törekszik uniós tagságra: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia és Koszovó. A csatlakozási folyamat azonban nem azonos szakaszban tart ezeknél az államoknál.
A legtöbben Montenegrót tartják a legesélyesebb jelöltnek. A mintegy 630 ezer lakosú ország csatlakozása az EU 450 milliós közösségéhez viszonylag egyszerűbb feladatnak számítana. Ennek ellenére Podgoricának még több területen, így az igazságszolgáltatás reformja és a korrupció elleni fellépés terén is előrelépést kell felmutatnia. Emiatt sok szakértő túlzottan optimistának tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ra az Európai Unió tagjává váljon.
A csúcstalálkozó előtt Németország és Franciaország közös javaslatot tett arra, hogy a tagjelölt országok már a teljes jogú csatlakozás előtt nagyobb mértékben kapcsolódhassanak be az uniós programokba, és szélesebb hozzáférést kapjanak az egységes piachoz.
Friedrich Merz korábban azt is felvetette, hogy Ukrajna a teljes jogú tagság előtt úgynevezett társult tagsági státuszt kaphatna. Ez lehetővé tenné, hogy ukrán tisztségviselők részt vegyenek az uniós csúcstalálkozókon és miniszteri egyeztetéseken, ugyanakkor szavazati joggal még nem rendelkeznének.