Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Fontos

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk, mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni

Európai Unió

Tizenhárom éve nem vett fel új tagot az EU, most változás jöhet

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tizenhárom éve nem csatlakozott új tagállam az Európai Unióhoz, miközben egyre több ország vár bebocsátásra. A bővítés kérdése az orosz–ukrán háború nyomán ismét napirendre került, ám továbbra sem világos, hogy az unió készen áll-e új tagok befogadására. A tét nemcsak Ukrajna és a Nyugat-Balkán jövője, hanem az is, milyen irányt vesz az Európai Unió a következő évtizedekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai UnióbővítésBalkánUkrajna

Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken a montenegrói Tivatban rendezett csúcstalálkozón, ahol az uniós vezetők a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok képviselőivel tárgyaltak.

Friedrich Merz: Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni (Fotó: AFP)
Friedrich Merz: Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni (Fotó: AFP)

Az uniós bővítés kérdése az orosz–ukrán háború kitörése óta ismét kiemelt figyelmet kap. Ukrajna a tagságban látja európai integrációjának garanciáját, míg Brüsszelben egyre többen úgy vélik, hogy az unió bővítése erősítheti az EU befolyását a térségben, és visszaszoríthatja a külső hatalmak szerepét a szomszédos országokban.

A csatlakozási folyamat azonban hosszadalmas és összetett. A tagjelölt országoknak éveken át tartó tárgyalásokon kell részt venniük, számos reformot kell végrehajtaniuk, és minden egyes lépéshez az Európai Unió mind a 27 tagállamának támogatására van szükség.

Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes a bővítésre, és megvan benne a politikai akarat is ehhez. Erről szeretnénk tárgyalni ezen a találkozón

 – mondta Friedrich Merz.

A német kancellár szerint még számos kérdést kell rendezni, ugyanakkor világosnak kell lennie, hogy a Nyugat-Balkán országainak helye hosszú távon az Európai Unióban van.

Merz arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió 13 éve nem vett fel új tagállamot, ami szerinte azt mutatja, hogy a közösségnek is vannak elmaradásai a bővítési politikában.

Jelenleg hat nyugat-balkáni ország törekszik uniós tagságra: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia és Koszovó. A csatlakozási folyamat azonban nem azonos szakaszban tart ezeknél az államoknál.

A legtöbben Montenegrót tartják a legesélyesebb jelöltnek. A mintegy 630 ezer lakosú ország csatlakozása az EU 450 milliós közösségéhez viszonylag egyszerűbb feladatnak számítana. Ennek ellenére Podgoricának még több területen, így az igazságszolgáltatás reformja és a korrupció elleni fellépés terén is előrelépést kell felmutatnia. Emiatt sok szakértő túlzottan optimistának tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ra az Európai Unió tagjává váljon.

A csúcstalálkozó előtt Németország és Franciaország közös javaslatot tett arra, hogy a tagjelölt országok már a teljes jogú csatlakozás előtt nagyobb mértékben kapcsolódhassanak be az uniós programokba, és szélesebb hozzáférést kapjanak az egységes piachoz.

Friedrich Merz korábban azt is felvetette, hogy Ukrajna a teljes jogú tagság előtt úgynevezett társult tagsági státuszt kaphatna. Ez lehetővé tenné, hogy ukrán tisztségviselők részt vegyenek az uniós csúcstalálkozókon és miniszteri egyeztetéseken, ugyanakkor szavazati joggal még nem rendelkeznének.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!