Tizenhárom éve nem vett fel új tagot az EU, most változás jöhet

Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken a montenegrói Tivatban rendezett csúcstalálkozón, ahol az uniós vezetők a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok képviselőivel tárgyaltak.

Friedrich Merz: Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy kész új tagállamokat felvenni (Fotó: AFP)

Az uniós bővítés kérdése az orosz–ukrán háború kitörése óta ismét kiemelt figyelmet kap. Ukrajna a tagságban látja európai integrációjának garanciáját, míg Brüsszelben egyre többen úgy vélik, hogy az unió bővítése erősítheti az EU befolyását a térségben, és visszaszoríthatja a külső hatalmak szerepét a szomszédos országokban.

A csatlakozási folyamat azonban hosszadalmas és összetett. A tagjelölt országoknak éveken át tartó tárgyalásokon kell részt venniük, számos reformot kell végrehajtaniuk, és minden egyes lépéshez az Európai Unió mind a 27 tagállamának támogatására van szükség.

Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes a bővítésre, és megvan benne a politikai akarat is ehhez. Erről szeretnénk tárgyalni ezen a találkozón

– mondta Friedrich Merz.

A német kancellár szerint még számos kérdést kell rendezni, ugyanakkor világosnak kell lennie, hogy a Nyugat-Balkán országainak helye hosszú távon az Európai Unióban van.

EU must be ready and able to expand, Merz says at summit with Balkan leaders https://t.co/OYKENdrXZS — The Straits Times (@straits_times) June 5, 2026

Merz arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió 13 éve nem vett fel új tagállamot, ami szerinte azt mutatja, hogy a közösségnek is vannak elmaradásai a bővítési politikában.

Jelenleg hat nyugat-balkáni ország törekszik uniós tagságra: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia és Koszovó. A csatlakozási folyamat azonban nem azonos szakaszban tart ezeknél az államoknál.

A legtöbben Montenegrót tartják a legesélyesebb jelöltnek. A mintegy 630 ezer lakosú ország csatlakozása az EU 450 milliós közösségéhez viszonylag egyszerűbb feladatnak számítana. Ennek ellenére Podgoricának még több területen, így az igazságszolgáltatás reformja és a korrupció elleni fellépés terén is előrelépést kell felmutatnia. Emiatt sok szakértő túlzottan optimistának tartja azt a célt, hogy Montenegró 2028-ra az Európai Unió tagjává váljon.