Európa új szövetségest talált? Ez az ország lehet az!

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Az Európai Unió és Dél-Korea vezetői szerdán Brüsszelben találkoznak, hogy a gazdasági, technológiai és védelmi kapcsolatok erősítéséről tárgyaljanak. A csúcstalálkozó jól mutatja, hogy az EU a bizonytalan nemzetközi környezetben egyre nagyobb figyelmet fordít az ázsiai partnerségekre.
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Európai UnióDél-Koreacsúcstalálkozó

Három év után először tartanak EU–Dél-Korea csúcstalálkozót. I Dzsemjong dél-koreai elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztet. A tárgyalások egyik fő célja egy új versenyképességi partnerség elindítása, amely a kereskedelem, a beruházások és a gazdasági biztonság területén teremtene szorosabb együttműködést. Az EU jelenleg Japánnal és Indiával működtet hasonló keretet.

Lee Jae Mjung dél-koreai elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztet (Fotó: AFP)
A dél-koreai elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztet (Fotó: AFP)

A felek várhatóan aláírják a tavaly kialkudott digitális kereskedelmi megállapodást is, amely a digitális gazdaság és az adatforgalom szabályozásában hozhat szorosabb együttműködést – írja  Politico.

A találkozó középpontjában ugyanakkor a védelempolitika áll. Az ukrajnai háború nyomán Európa felgyorsította fegyverkezését, ami jelentős lehetőségeket teremtett a dél-koreai hadiipar számára. A koreai gyártók egyik legnagyobb előnye, hogy termékeiket gyorsabban tudják szállítani, mint számos európai vagy amerikai versenytársuk.

A legnagyobb vásárló Lengyelország, amely harckocsikat, önjáró lövegeket, rakéta-sorozatvetőket és harci repülőgépeket rendelt Dél-Koreából. Románia szintén jelentős beszerzéseket hajtott végre, miközben Észtország, Norvégia és Finnország is koreai haditechnikai eszközöket vásárolt.

A szakértők szerint a dél-koreai fegyverrendszerek sikerének kulcsa, hogy megfelelnek a NATO-előírásoknak, korszerűek és rövid határidővel szállíthatók. Emellett Európában egyre erősebb az a törekvés, hogy a kontinens csökkentse biztonságpolitikai függőségét az Egyesült Államoktól, és új stratégiai partnereket vonjon be.

Dél-Korea szeretne nagyobb szerepet kapni az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi finanszírozási programjában is, ám az unió elsősorban saját hadiiparát támogatná. Egyelőre nincs megállapodás a dél-koreai részvétel bővítéséről.

A kapcsolat jelentőségét mutatja, hogy Andrius Kubilius uniós védelmi biztos nemrég felvetette: a jövőben Dél-Korea akár egy leendő Európai Védelmi Unió munkájába is bekapcsolódhatna. Bár ez egyelőre csak elképzelés, jól jelzi, hogy Brüsszel hosszú távon stratégiai partnerként tekint Szöulra.

 

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