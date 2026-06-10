Európa új szövetségest talált? Ez az ország lehet az!

Három év után először tartanak EU–Dél-Korea csúcstalálkozót. I Dzsemjong dél-koreai elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztet. A tárgyalások egyik fő célja egy új versenyképességi partnerség elindítása, amely a kereskedelem, a beruházások és a gazdasági biztonság területén teremtene szorosabb együttműködést. Az EU jelenleg Japánnal és Indiával működtet hasonló keretet.

A dél-koreai elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztet (Fotó: AFP)

A felek várhatóan aláírják a tavaly kialkudott digitális kereskedelmi megállapodást is, amely a digitális gazdaság és az adatforgalom szabályozásában hozhat szorosabb együttműködést – írja Politico.

A találkozó középpontjában ugyanakkor a védelempolitika áll. Az ukrajnai háború nyomán Európa felgyorsította fegyverkezését, ami jelentős lehetőségeket teremtett a dél-koreai hadiipar számára. A koreai gyártók egyik legnagyobb előnye, hogy termékeiket gyorsabban tudják szállítani, mint számos európai vagy amerikai versenytársuk.

A legnagyobb vásárló Lengyelország, amely harckocsikat, önjáró lövegeket, rakéta-sorozatvetőket és harci repülőgépeket rendelt Dél-Koreából. Románia szintén jelentős beszerzéseket hajtott végre, miközben Észtország, Norvégia és Finnország is koreai haditechnikai eszközöket vásárolt.

Just in time for the important #EU #Korea Summit today.

As middle powers we need closee cooperation to safeguard our common interests.

🙏 @SeoulNatlUni to invite me for a keynote with so many distuingished scholars. #InstituteforFutureStrategy@euinkorea pic.twitter.com/V2Btri6pCW — Ambassador Georg Schmidt (@GermanyinKorea) June 10, 2026

A szakértők szerint a dél-koreai fegyverrendszerek sikerének kulcsa, hogy megfelelnek a NATO-előírásoknak, korszerűek és rövid határidővel szállíthatók. Emellett Európában egyre erősebb az a törekvés, hogy a kontinens csökkentse biztonságpolitikai függőségét az Egyesült Államoktól, és új stratégiai partnereket vonjon be.

Dél-Korea szeretne nagyobb szerepet kapni az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi finanszírozási programjában is, ám az unió elsősorban saját hadiiparát támogatná. Egyelőre nincs megállapodás a dél-koreai részvétel bővítéséről.

A kapcsolat jelentőségét mutatja, hogy Andrius Kubilius uniós védelmi biztos nemrég felvetette: a jövőben Dél-Korea akár egy leendő Európai Védelmi Unió munkájába is bekapcsolódhatna. Bár ez egyelőre csak elképzelés, jól jelzi, hogy Brüsszel hosszú távon stratégiai partnerként tekint Szöulra.