Döntött az Európai Unió, a hadköteles ukránok nem sok jóra számíthatnak

Az Európai Unió szóvivője június 26-án bejelentette, hogy az EU további egy évvel meghosszabbítja a védelmi intézkedéseket a blokkban élő 4,4 millió ukrán állampolgár számára, ugyanakkor – az ukrán kormány kérésére – a katonakorú férfiak belépését ezentúl a tagállamok nem hagyják jóvá – írta meg a The Kyiv Independent.

Kijev üdvözölte az Európai Unió legújabb terveit

Fotó: AFP

Az EU az ideiglenes védelmi intézkedéseket Ukrajna számára a háború kitörésének első napján vezette be, azonban ezeket évente meg kell újítani.

Most egyértelműségre van szükség az EU-ban élő ukrán állampolgárok kapcsán […] ezért hosszabbítjuk meg ilyen korán, ahelyett hogy 2027-ig várnánk

– mondta Magnus Brunner, az EU migrációs biztosa. Az ideiglenes védelem így 2028 márciusáig lesz érvényben, miközben az uniós országok arról vitáznak, hogyan lehetne az ukránok számára kialakított rendszert egy stabilabb, hosszabb távú megoldássá átalakítani. Az EU emellett új korlátozást vezet be a katonakorú ukrán férfiak esetében, akiknek a nemzeti jogszabályok tiltják Ukrajna elhagyását. Így a továbbiakban ők nem vehetik igénybe az ideiglenes védelmi intézkedéseket.

Ezt kérte tőlünk Ukrajna

– mondta Brunner. Az új korlátozások néhány héten belül lépnek hatályba és nem vonatkoznak visszamenőlegesen azokra a férfiakra, akik korábban már kérelmezték az ideiglenes védelmet az EU-ban. Az Euronews kiemelte, hogy az intézkedést több uniós tagállam nyomása előzte meg, amelyek az ideiglenes védelem szabályainak szigorítását szorgalmazták Ukrajna katonai személyzeti igényére hivatkozva. A javaslatot Kijev is támogatta, amely a hadiállapot alatt megtiltja a 23 éves vagy annál idősebb ukrán férfiak számára az ország elhagyását. Az új intézkedés szerint az ideiglenes védelmet nem szabad megadni olyanoknak, akik katonai kötelezettségeik miatt jogszerűen nem hagyhatnák el Ukrajnát.

A gyakorlatban ez minden hadköteles 23 és 60 év közötti férfi kizárását jelenti.

Az ukrán jogszabály ugyanakkor mentesíti a fogyatékkal élőket, a katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítetteket, a három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő apákat, valamint azokat, akik teljes munkaidőben beteg hozzátartozóikat ápolják.