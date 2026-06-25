Közeledik a félidős választás: a szenátus szimbolikus lépéssel korlátozta Trumpot

„Ezek a szenátorok csak még nehezebbé tették a dolgomat, de elfogom végezni, vagy így, vagy úgy” – reagált az amerikai elnök a keddi döntésre. Az amerikai szenátus határozata ugyan nem jelent jogi kötelezettséget, azonban a republikánus többségű törvényhozásban egy ilyen döntés egyértelműen jelzés értékkel bír, főleg a félidős választások közeledtével.

A szenátus erős üzenetet küldött az elnöknek, aki maga is joggal izgul a félidős választások előtt

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A törvényhozás a kedden 50-48 arányban fogadta el a határozatot, minek értelmében az elnöknek ki kéne vonnia az amerikai csapatokat a régióból. A döntés nem jelent ugyan kötelezettséget az elnökre nézve, azonban ha azt vesszük, hogy a demokraták hónapok óta próbálták átverni a javaslatot, – keddig sikertelenül – akkor mindenképp szimbolikus jelentőséggel bír a döntés.

A sikerhez ugyanis a jobboldali képviselők szavazatára is szükség volt. Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski és Bill Cassidy szenátorok a demokratákkal együtt szavazták meg a javaslatot, Trump haragja pedig nem maradt el.

Az amerikai elnök közösségi oldalán kárhoztatta a renegát szenátorokat, hangsúlyozva, hogy nem tettek többet, mint „segítséget és vigaszt” nyújtottak az ellenség számára, ráadásul mindezt a legrosszabb időben tették. Egy fehér házi tisztviselő elutasította a szenátusi szavazást, mondván, hogy a határozatnak „nincs jelentősége”, és a törvényjavaslat elfogadását a „republikánusok távolmaradásaira” fogta. „Az egyidejű határozatok nem kerülnek az elnök elé, és nincs törvényi erejük” – fogalmazott.

Trump haragja azonban nem volt véletlen, ahogy az sem, hogy bizonyos republikánusok a kiszavazás mellett döntöttek. Donald Trump bizonyos szempontból egészen biztosan elmérte magát, hiszen a korábbi, Venezuelában végrehajtott katonai akció és Nicolás Maduró elnök leváltása után szinte azonnal Irán felé fordult az elnök figyelme.

Trump azonban vagy a nem megfelelő információk miatt, vagy a kulturális különbségek felmérésének hiánya miatt, de minden jel szerint alábecsülte Iránt.

Az amerikai elnök ma már nyilvánvalóan egy rezsimváltás szeretett volna elérni, miközben biztos volt benne, hogy az amerikai hadsereg ereje elég lesz az iszlám ország vezetésének megtörésére. Ali Hamenei korábbi iráni ajatollahot ugyan sikerült egy légicsapásban megölni, azonban fia Modzstaba Hámenei nem szerepelt az Egyesült Államok favoritjainak a listáján.

Az ajatollah halála után az iráni szakértők tanácsa viszonylagos gyorsasággal választotta meg az ifjabbik Hameneit, aki így apja helyébe lépve vette át az ország vezetését.

Ez azonban végső soron csak a háború elhúzódását eredményezte, mivel Irán új vezetője és az Egyesült Államok a maximalista követelések árnyékában nem tudott megállapodásra jutni a mai napig. A háború legsúlyosabb következménye azonban nem korlátozódik pusztán Iránra, hiszen a harcok kezdete óta az olaj és földgázszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros zárva van.

Ennek okán azonban a globális kereskedelem felborult, az olajárak pedig kilőttek, ez pedig az Egyesült Államok lakosságát sem kerülte el.

A szenátus erős üzenetet küldött a választás előtt

Donald Trump számára vélhetően kulcsfontosságú lenne a konfliktus lezárása, miután a következmények már a saját szavazótáborában is ellenérzéseket váltanak ki. Az amerikai társadalom java részének ugyanis pártállástól függetlenül megvannak a maga tapasztalatai a háborúval. A vietnámi háború árnyékából nőtt ki ugyanis az az ellenkultúra, amely még a mai napig is igen erősen jelen van a társadalomban, miután az Egyesült Államok pénzt és emberéletet nem kímélve vívott egy háborút az otthontól távol, sokak szerint fölöslegesen.

Hasonló jelenség volt megfigyelhető az afganisztáni műveleteknél, ahol ugyan kezdetben a patrióta érzések és a szeptember 11-i terrortámadás sokkja elég volt a társadalmi támogatottsághoz, később azonban ez érezhetően elkezdett apadni.

Most ugyan ez a tendencia figyelhető meg az iráni konfliktus kapcsán is, a helyzetet pedig fokozza, hogy hamarosan félidős választások következnek. Habár Trump kritizálta a republikánus szenátorokat, azonban a realitások jelen pillanatban az ő oldalukon állnak. Donald Trump ambiciózus elnöki célokat tűzött ki maga elé, azonban ezek alig ha lesznek megvalósíthatók a ciklus végéig, ha a kongresszusban és a szenátusban is meginognak a republikánusok.

A novemberben esedékes szavazás azonban már nagyon közel van, a saját szavazóik elégedetlensége az elnök hadműveleteivel pedig egyértelműen veszélyezteti a republikánus szenátorok székét.

Trump ráadásul attól is joggal tart, hogy amennyiben a demokraták veszik át a stafétát novemberben, úgy elnöki ciklusa vége előtt megpróbálhatják ismét elmozdítani egy „impeachment” eljárás keretében. Így azonban az elnök utolsó két éve könnyen szenátusi meghallgatásokkal és egyéb jogi ügyekkel lehet terhelt, amely ráadásul a republikánusok következő elnökválasztási esélyeit is ronthatják. Trump előtt tehát óriási feladat áll, hiszen az iráni konfliktus lezárásának mindenképp amerikai arcvesztés nélkül kell megtörténni, ráadásul még bőven november előtt, hiszen a piaci árak visszaállásához időre van szükség, a frusztrált szavazók pedig könnyen lehet, hogy ítéletet mondanak a republikánusok felett, és végső soron az elnök felett is.