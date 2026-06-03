Felkerül-e Ausztria a világpolitika színpadára?

Ausztria több mint egy éve dolgozik azon, hogy visszatérjen a világpolitika legbefolyásosabb asztalához: az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) egyik nem állandó tagja legyen. A matematika azonban könyörtelen: a nyugati államcsoportban két hely szabad, ám három jelentkező van: Ausztria, Portugália és Németország, tehát valaki vesztesként kerül ki a csatából – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.
A legkeményebb ellenfél vitathatatlanul Berlin. Németország gazdasági súlya és kiterjedt diplomáciai hálózata papíron esélyesebbé teszi a németeket, ám az ENSZ folyosóin semmi sem biztos. Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter számára ez a választás politikai túlélési kérdés is: a liberális NEOS politikusa, akit sokan támadnak az Ukrajnának nyújtott támogatás mértéke miatt, most bizonyíthatná, hogy Ausztria ismét a „nagyok” ligájában játszik.
A Biztonsági Tanács nem állandó tagsága azonban kétélű fegyver. Ugyan Ausztria egy hónapig akár az elnöki tisztet is betölthetné, vétójoggal csupán az öt állandó tag (az Egyegysült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország) rendelkezik, tehát Bécs egyedül semmit sem tudna sem keresztülvinni, sem blokkolni.
A valódi kockázat azonban nem a hatalom hiánya, hanem az oldalválasztási kényszer.
Ausztria évtizedek óta a „semleges hídépítő” szerepében tetszeleg, a „partnerség, párbeszéd, bizalom” jelszava mögé bújva. Az ENSZ Közgyűlésében eddig kényelmesen elmerülhettek az uniós fősodorban, ám a Biztonsági Tanácsban nincs rejtőzködés. Ott minden egyes határozatnál – legyen szó Ukrajnáról, Gázáról vagy Iránról – színt kell vallani.
Egy megosztott világban a semlegességet inkább gyengeségnek, mint erénynek tekintik – mutat rá a portál.
A „párbeszéd” az ENSZ BT-ben már kevés: szavazni kell. Ez pedig próbára teszi az osztrák diplomácia őszinteségét. Különösen igaz ez a Közel-Kelet kérdésében, ahol Bécs hangoztatja Izrael iránti felelősségét, miközben az ENSZ-ben gyakran olyan szövegeket is megszavaz, amelyek egyoldalú nyomást gyakorolnak a zsidó államra.
A választás előtt súlyos vádak is szárnyra kaptak: kritikus hangok szerint Bécs az utóbbi időben feltűnően engedékeny volt olyan autoriter rendszerekkel szemben, mint Irán, Líbia vagy Venezuela. A gyanú szerint Ausztria így próbált szavazatokat vásárolni a tagsághoz. Bár a hivatalos diplomácia ezt rutineljárásnak nevezi, a kérdés továbbra is égető:
vajon elvtelen alkuk árán vezet-e az út a „hatalmasok asztalához”?
A szerdai szavazás tétje tehát nemcsak egy szék New Yorkban. Ha Ausztria nyer, Meinl-Reisinger elkönyvelheti a sikert, de a semlegesség mítoszát kikezdheti a valós döntéskényszer súlya. Ha pedig Berlin kerekedik felül, Ausztria kénytelen lesz szembenézni azzal, hogy a világpolitikában a „jó szándék” nem helyettesíti a valós érdekérvényesítő képességet.
Amennyiben Bécs sikerrel jár, nem lesz teljesen új számára a közeg: Ausztria már három alkalommal, 1973/74-ben, 1991/92-ben és 2009/10-ben volt az ENSZ BT tagja. Magyarországot eddig kétszer – 1968-ban és 1992-ben – választották meg a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai közé.