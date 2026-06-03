Felkerül-e Ausztria a világpolitika színpadára?

Ausztria több mint egy éve dolgozik azon, hogy visszatérjen a világpolitika legbefolyásosabb asztalához: az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) egyik nem állandó tagja legyen. A matematika azonban könyörtelen: a nyugati államcsoportban két hely szabad, ám három jelentkező van: Ausztria, Portugália és Németország, tehát valaki vesztesként kerül ki a csatából – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter azon dolgozik, hogy Ausztria az ENSZ BT tagja lehessen (Fotó: Anadolu via AFP)

A legkeményebb ellenfél vitathatatlanul Berlin. Németország gazdasági súlya és kiterjedt diplomáciai hálózata papíron esélyesebbé teszi a németeket, ám az ENSZ folyosóin semmi sem biztos. Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter számára ez a választás politikai túlélési kérdés is: a liberális NEOS politikusa, akit sokan támadnak az Ukrajnának nyújtott támogatás mértéke miatt, most bizonyíthatná, hogy Ausztria ismét a „nagyok” ligájában játszik.

A Biztonsági Tanács nem állandó tagsága azonban kétélű fegyver. Ugyan Ausztria egy hónapig akár az elnöki tisztet is betölthetné, vétójoggal csupán az öt állandó tag (az Egyegysült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország) rendelkezik, tehát Bécs egyedül semmit sem tudna sem keresztülvinni, sem blokkolni.

A valódi kockázat azonban nem a hatalom hiánya, hanem az oldalválasztási kényszer.

Ausztria évtizedek óta a „semleges hídépítő” szerepében tetszeleg, a „partnerség, párbeszéd, bizalom” jelszava mögé bújva. Az ENSZ Közgyűlésében eddig kényelmesen elmerülhettek az uniós fősodorban, ám a Biztonsági Tanácsban nincs rejtőzködés. Ott minden egyes határozatnál – legyen szó Ukrajnáról, Gázáról vagy Iránról – színt kell vallani.

Egy megosztott világban a semlegességet inkább gyengeségnek, mint erénynek tekintik – mutat rá a portál.

A „párbeszéd” az ENSZ BT-ben már kevés: szavazni kell. Ez pedig próbára teszi az osztrák diplomácia őszinteségét. Különösen igaz ez a Közel-Kelet kérdésében, ahol Bécs hangoztatja Izrael iránti felelősségét, miközben az ENSZ-ben gyakran olyan szövegeket is megszavaz, amelyek egyoldalú nyomást gyakorolnak a zsidó államra.