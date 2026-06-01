Bécs 2026: ökölvívó-edzések a nőknek, hogy megvédjék magukat a migránsoktól

Ausztriában a közbiztonság állapota az elmúlt években drasztikusan romlott. Szinte naponta érkeznek hírek nők elleni támadásokról, szexuális zaklatásokról, sőt, kiskorúak ellen elkövetett csoportos erőszakról is. A lakosság felháborodását csak fokozza a jogrendszer tehetetlensége: az elkövetők sokszor felfüggesztett büntetéssel vagy felmentéssel távoznak a bíróságról. Miközben a bűnözők egyre gátlástalanabbak, a hatóságok a nők önvédelmi lehetőségeit korlátozzák: ma már a paprikaspray birtoklása is veszélyes fegyvernek minősülhet, megfosztva az áldozatokat a legelemibb védekezési eszköztől is. Ennek az áldatlan állapotnak vetne véget a neves Boxteam Vienna kezdeményezése, amely mögé az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is odaállt – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Leo Lugner, az FPÖ politikusa összefogott a sportegyesülettel a bécsi nők védelmében (Fotó: APA-Images via AFP)

A Boxteam Vienna nem ismeretlen az osztrák sportéletben, hiszen olyan világbajnokokat nevelt ki, mint Eva Voraberger. Peter Pospichal mesteredző és társa, Theo Böhm eredetileg az iskolai zaklatás és erőszak ellen akart fellépni ingyenes gyerekedzésekkel. Pospichal szerint a bécsi iskolákban uralkodó állapotok tarthatatlanok, a diákok mindennapos fenyegetettségnek vannak kitéve.

Az ökölvívás nem a támadásról szól, hanem az önbizalom növeléséről és a fizikai erőnlét javításáról. Ez önmagában is deeszkaláló hatású lehet

– mutatott rá az edző.

A kezdeti elképzelés azonban Leo Lugnerrel, az FPÖ politikusával folytatott egyeztetés után még jelentősebb projektté bővült.

Bécs számos kerületében a nők már nem mernek egyedül kimenni az utcára, ez ellen fel kell lépnünk. És ha csak apró lépéseket is teszünk, valahol el kell kezdeni, és mi nem vagyunk hajlandók tétlenül nézni

– mondta el Lugner, akit régi barátság fűz a Boxteam Viennához, és a gyerekeknek szánt program sikerét látva új ötlete támadt.

Miért ne lenne ingyenes edzés a nőknek is, azoknak, akik már áldozatai lettek a „kulturális gazdagításnak”, de minden más nőnek is, aki nem érzi magát biztonságban Bécs utcáin. Így most először jelentjük be ezt a közös projektet

– fogalmazott a politikus.