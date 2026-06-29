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Burkina Faso

Egyre gyengül Franciaország befolyása Afrikában

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Az afrikai ország a döntés kapcsán neokolonialista törekvésekkel vádolta meg az egykori gyarmattartóját. Burkina Faso azonban jelenleg távol áll a demokráciától, miután 2022-ben a katonai vezetés vette át az ország irányítását, ami kapcsán Franciaország többször is éles kritikát fogalmazott meg.
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Burkina FasoFranciaországEurópa

Franciaországnak ugyan évek óta nem volt nagykövete az afrikai országban, azonban a lépés egyértelműen egy újabb mélypont a két ország kapcsolatában. Párizs gyanakvása Burkina Faso 2022-ben felállt katonai vezetésével szemben nem példa nélküli, azonban az afrikai ország távolodása korábbi gyarmattartójától nem véletlen. 

Burkina Faso nem kér Franciaországból
Burkina Faso nem kér Franciaországból 
Fotó: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Egy televíziós nyilatkozatban Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, Burkina Faso kommunikációs miniszter azt közölte, hogy Franciaország bűnös az országa elleni „szüntelen aktivizmusban”, és „neokolonialista ambíciókkal” vádolta meg az országot. Ezt Párizs azonban határozottan elutasította, a lépést pedig a katonai junta által vezetett ország irányvesztésének újabb bizonyítékaként keretezte. 

Ibrahim Traoré kapitány 2022-ben egy puccs keretében vette át az ország vezetését, azóta pedig egyre másra robbannak ki a diplomáciai botrányok a két ország között. 2023-ban Burkina Faso három francia diplomatát utasított ki, akiket szintén az ország szuverenitásának aláásásával vádoltak. 

Traoré azonban nem csak Franciaország, de lényegében az egész nyugati világgal szemben is állást foglalt már több esetben, ezzel párhuzamosan pedig igyekezett szorosabbra fűzni a viszonyát Oroszországgal és persze Kínával is. Franciaország aggodalmai ebben a tekintetben pedig nem alaptalanok, miután Kína úgy fest, az elmúlt 10-15 évben egyértelműen beelőzte az összes többi nagyhatalmat Afrikában, mint a legnagyobb befektető. 

Habár az Európai Bizottság elnöke igyekezett ezt a lemaradást pótolni, közös befektetéseket, kereskedelmi megállapodásokat ígérve, azonban Afrika országai érthető okokból bizalmatlanok az egykori gyarmattartó országokkal szemben. 

Burkina Faso és a környező országok évek óta küzdenek az iszlám felkelések ellen, emellett pedig rengeteg etnikai feszültség is sújtja a régiót, az európai valamint a nyugati szerepvállalás pedig továbbra is megosztó kérdés a kontinensen. Habár Franciaország több katonai egységet is állomásoztatott Burkina Fasoban, azonban a katonai junta hatalomra kerülése után ezen csapatokat kiutasították az országból. 

A jelenlegi információk alapján egyébként Párizs fontolgatja az esetleges válaszlépéseket a diplomáciai kapcsolatok megszüntetése kapcsán, azonban ezeknek a fenti okok miatt a források szerint szűkre szabottnak kell lenniük, ha a Európa nem akarja végleg elvágni magát Afrika országaitól. 

Egyúttal azonban Párizs körültekintésre szólította fel a régióban és különösen az országban tartózkodó állampolgárait. 

 

 

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