Franciaország meglepő döntést hozott, ebből komoly botrány lehet

Franciaország kedden hivatalosan is kitiltotta Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminisztert. Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter közleménye szerint Szmotrics olyan politikát népszerűsít, amely alapjaiban ássa alá a nemzetközi közösség által preferált kétállami megoldást – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.
Párizs azzal vádolja a tárcavezetőt, hogy nyíltan támogatja Ciszjordánia annektálását, újabb zsidó telepek létrehozását, sőt, Gáza „újragyarmatosítását” is.
Szmotrics a második izraeli kormánytag, akit az elmúlt hetekben kitiltottak Franciaországból; májusban Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter jutott hasonló sorsra. A francia kormány azonban nem állt meg a miniszteri szintnél: huszonegy izraeli telepest és négy szervezet vezetőjét is szankciós listára tették, erőszakos cselekményekkel vádolva őket.
Nem csak Franciaország lépett fel Szmotrics ellen
A két minisztert korábban többek között Szlovénia és Nagy-Britannia is kitiltotta, hasonló indokok alapján.
A lépés illeszkedik abba a koordinált nemzetközi akciósorozatba, amelyben Nagy-Britannia, Norvégia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland is részt vesz. Ezek az országok együttesen igyekeznek elvágni a ciszjordániai építkezéseket támogató pénzügyi hálózatokat, és büntetőintézkedésekkel sújtják mindazokat, akik nem osztják a liberális fősodor közel-keleti elképzeléseit.
London például nyíltan megfenyegette Jeruzsálemet: ha nem állítják le a telepek bővítését, további retorziókra számíthatnak.
Mint arról beszámoltunk, hétfőn 137 brit munkáspárti képviselő (vagyis a párt 402 fős parlamenti frakciójának több mint egyharmada) írta alá azt a dokumentumot, amely követeli, hogy Nagy-Britannia azonnal szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokata Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben található izraeli telepekkel.
Franciaország mostani lépését az izraeli külügyminisztérium éles hangon ítélte el, „szégyenletesnek” nevezve a külföldi kormányok beavatkozását.
Jeruzsálem szerint a szankciók valójában nem az erőszak ellen szólnak, hanem egyfajta ideológiai kényszerzubbonyt próbálnak a zsidó államra erőltetni, megkérdőjelezve a zsidó nép jogát az Izrael földjén való letelepedéshez.
Az izraeli válasz egyik legfájdalmasabb pontja a nyugati országok kétszínűségére mutatott rá. A zsidó állam vezetése szerint a szankciókat hirdető államok „súlyos kudarcot vallottak” a saját határaikon belül tomboló antiszemitizmus megfékezésében. Miközben Párizs és London izraeli minisztereket bojkottál, saját utcáikon a zsidó közösségek elleni támadások száma rekordokat dönt, amit a helyi hatóságok képtelenek vagy nem akarják érdemben kezelni.