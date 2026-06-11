Franciaország meglepő döntést hozott, ebből komoly botrány lehet

Franciaország kedden hivatalosan is kitiltotta Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminisztert. Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter közleménye szerint Szmotrics olyan politikát népszerűsít, amely alapjaiban ássa alá a nemzetközi közösség által preferált kétállami megoldást – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

Franciaország külügyminisztere, Jean-Noel Barrot bejelentette Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter kitiltását (Fotó: AFP)

Párizs azzal vádolja a tárcavezetőt, hogy nyíltan támogatja Ciszjordánia annektálását, újabb zsidó telepek létrehozását, sőt, Gáza „újragyarmatosítását” is.

Avec nos partenaires britannique, canadien, australien, néo-zélandais et norvégien, nous prenons aujourd’hui de nouvelles sanctions contre les responsables de l’intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie.



A titre national, nous avons interdit d’accès à… pic.twitter.com/VwGy3l7l00 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 9, 2026

Szmotrics a második izraeli kormánytag, akit az elmúlt hetekben kitiltottak Franciaországból; májusban Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter jutott hasonló sorsra. A francia kormány azonban nem állt meg a miniszteri szintnél: huszonegy izraeli telepest és négy szervezet vezetőjét is szankciós listára tették, erőszakos cselekményekkel vádolva őket.

Nem csak Franciaország lépett fel Szmotrics ellen

A két minisztert korábban többek között Szlovénia és Nagy-Britannia is kitiltotta, hasonló indokok alapján.

A lépés illeszkedik abba a koordinált nemzetközi akciósorozatba, amelyben Nagy-Britannia, Norvégia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland is részt vesz. Ezek az országok együttesen igyekeznek elvágni a ciszjordániai építkezéseket támogató pénzügyi hálózatokat, és büntetőintézkedésekkel sújtják mindazokat, akik nem osztják a liberális fősodor közel-keleti elképzeléseit.

London például nyíltan megfenyegette Jeruzsálemet: ha nem állítják le a telepek bővítését, további retorziókra számíthatnak.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn 137 brit munkáspárti képviselő (vagyis a párt 402 fős parlamenti frakciójának több mint egyharmada) írta alá azt a dokumentumot, amely követeli, hogy Nagy-Britannia azonnal szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokata Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben található izraeli telepekkel.

Franciaország mostani lépését az izraeli külügyminisztérium éles hangon ítélte el, „szégyenletesnek” nevezve a külföldi kormányok beavatkozását.

Jeruzsálem szerint a szankciók valójában nem az erőszak ellen szólnak, hanem egyfajta ideológiai kényszerzubbonyt próbálnak a zsidó államra erőltetni, megkérdőjelezve a zsidó nép jogát az Izrael földjén való letelepedéshez.