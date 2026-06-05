Felháborodás Franciaországban: súlyos hibák merültek fel az eltűnt kislány ügyében

A hatóságok közlése szerint a dél-franciaországi Fleurance közelében eltűnt, Lyhanna nevű kislány keresése során csütörtökön egy holttestet találtak, amelynek hivatalos azonosítása még folyamatban van, írja a The Guardian.

Francia csendőrök annak a helynek a közelében, ahol egy holttestet találtak (Fotó: AFP/Ed Jones)

A gyermek múlt pénteken tűnt el, miután utoljára egy férfi autójába látták beszállni. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves, kétgyermekes férfi, akit őrizetbe vettek.

Korábbi vádak és elmaradt eljárások

A francia ügyészség megerősítette, hogy a gyanúsított ellen korábban több feljelentés is érkezett, köztük kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával. A hatóságok szerint egyes eljárásokat bizonyíték hiányában lezártak, más esetek pedig hosszabb ideig elhúzódtak.

A nyilvánosságra került információk szerint a férfi ellen már 2017-ben is érkezett bejelentés, amikor egy család azt állította, hogy kapcsolatban állt a fiatalkorú lányukkal. Egy másik ügyben 2022-ben merült fel kiskorú sérelmére elkövetett bántalmazás gyanúja, amelyet később szintén ejtettek.

Egy harmadik, 2025-ben tett feljelentés már konkrét nemi erőszak gyanúját fogalmazta meg, ám a vizsgálat elhúzódott, és a gyanúsítottat az eltűnés idejéig nem hallgatták ki.

Laurent Nunez francia belügyminiszter június 5-én Párizsban (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Franciaország: vizsgálat indul az igazságszolgáltatás működéséről

Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte: átfogó vizsgálatot kezdeményezett annak feltárására, hogyan kezelték a hatóságok a korábbi bejelentéseket.

A kormány szerint súlyos kérdések merülnek fel az eljárások gyorsaságával és hatékonyságával kapcsolatban.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ami történt, és alapvető kérdés, hogy a hatóságok megfelelő súllyal kezelték-e az áldozatok vallomásait.

A történtek nyomán több civil szervezet is élesen bírálta a francia igazságszolgáltatási rendszert. Szerintük szigorúbb szabályozásra lenne szükség a szexuális bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb kivizsgálásához, különösen akkor, ha kiskorúak érintettek.

A nyomozás tovább folytatódik, miközben a hatóságok a megtalált holttest azonosítását végzik, és vizsgálják a gyanúsított korábbi ügyeinek részleteit is.