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Franciaország

Felháborodás Franciaországban: súlyos hibák merültek fel az eltűnt kislány ügyében

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Komoly társadalmi felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy új információk szerint az 11 évesen eltűnt kislány ügyében gyanúsított férfit korábban többször is szexuális bűncselekményekkel vádolták, ám ezek közül több eljárás nem vezetett vádemeléshez. A botrány nyomán a belügyminiszter vizsgálatot rendelt el az érintett ügyek kezelésével kapcsolatban.
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Franciaországbelügyminiszterkislányeltűntszexuális bűncselekmény

A hatóságok közlése szerint a dél-franciaországi Fleurance közelében eltűnt, Lyhanna nevű kislány keresése során csütörtökön egy holttestet találtak, amelynek hivatalos azonosítása még folyamatban van, írja a The Guardian.

Franciaország
Francia csendőrök annak a helynek a közelében, ahol egy holttestet találtak (Fotó: AFP/Ed Jones)

A gyermek múlt pénteken tűnt el, miután utoljára egy férfi autójába látták beszállni. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves, kétgyermekes férfi, akit őrizetbe vettek.

Korábbi vádak és elmaradt eljárások

A francia ügyészség megerősítette, hogy a gyanúsított ellen korábban több feljelentés is érkezett, köztük kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával. A hatóságok szerint egyes eljárásokat bizonyíték hiányában lezártak, más esetek pedig hosszabb ideig elhúzódtak.

A nyilvánosságra került információk szerint a férfi ellen már 2017-ben is érkezett bejelentés, amikor egy család azt állította, hogy kapcsolatban állt a fiatalkorú lányukkal. Egy másik ügyben 2022-ben merült fel kiskorú sérelmére elkövetett bántalmazás gyanúja, amelyet később szintén ejtettek.

Egy harmadik, 2025-ben tett feljelentés már konkrét nemi erőszak gyanúját fogalmazta meg, ám a vizsgálat elhúzódott, és a gyanúsítottat az eltűnés idejéig nem hallgatták ki.

France's Interior Minister Laurent Nunez arrives for a meeting with France's Prime Minister Sebastien Lecornu after a search teams found the body of a child believed to be Lyhanna, an 11-year-old schoolgirl missing since May 29, 2026, at Matignon in Paris, on June 5, 2026. France's Justice Minister Gerald Darmanin has summoned all public prosecutors general to a working meeting at the Chancellery on June 8, 2026 morning, announced the justice ministers entourage today, shortly after he arrived at the prime ministers office to discuss the judicial failings in the Lyhanna case. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Laurent Nunez francia belügyminiszter június 5-én Párizsban (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Franciaország: vizsgálat indul az igazságszolgáltatás működéséről

Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte: átfogó vizsgálatot kezdeményezett annak feltárására, hogyan kezelték a hatóságok a korábbi bejelentéseket. 

A kormány szerint súlyos kérdések merülnek fel az eljárások gyorsaságával és hatékonyságával kapcsolatban.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ami történt, és alapvető kérdés, hogy a hatóságok megfelelő súllyal kezelték-e az áldozatok vallomásait.

A történtek nyomán több civil szervezet is élesen bírálta a francia igazságszolgáltatási rendszert. Szerintük szigorúbb szabályozásra lenne szükség a szexuális bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb kivizsgálásához, különösen akkor, ha kiskorúak érintettek.

A nyomozás tovább folytatódik, miközben a hatóságok a megtalált holttest azonosítását végzik, és vizsgálják a gyanúsított korábbi ügyeinek részleteit is. 

 

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