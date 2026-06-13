Amerikai riasztások, francia tétlenség: új részletek láttak napvilágot a brutális gyermekgyilkosságról

Mint arról beszámoltunk, komoly társadalmi felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a 11 éves eltűnt kislány ügyében gyanúsított férfit korábban többször is szexuális bűncselekményekkel vádolták, ám az eljárások nem vezettek vádemeléshez. A botrány nyomán a belügyminiszter vizsgálatot rendelt el. Most az is kiderült, hogy az amerikai hatóságoktól is számos figyelmeztetés érkezett – számolt be róla a Brussels Signal.

Egyre nagyobb a felháborodás Franciaországban Fotó: AFP

A 41 éves Jérome Barella, Lyhanna egyik osztálytársának édesapja ellen korábban több feljelentés is érkezett kiskorúak elleni szexuális erőszak miatt.

A figyelmeztetések – köztük egy 2025 nyarán benyújtott hivatalos feljelentés ellenére, amely szerint az elkövető egy másik fiatal lányt többször is megerőszakolt – a hatóságok Lyhanna május 29-i eltűnéséig nem hallgatták ki a féfit, és vizsgálat sem indult ellene.

Még súlyosabbá teszi az ügyet, hogy az Egyesült Államokban működő Eltűnt és Kihasznált Gyermekek Nemzeti Központja (NCMEC) több alkalommal is figyelmeztette a francia hatóságokat Jérome Barella kiskorúakat érintő gyanús online tevékenységére. Az amerikai szervezet a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos tartalmak nemzetközi megfigyelése során jutott az információkhoz,

a jelek szerint azonban a francia rendőrség és az ügyészség nem vette komolyan a bejelentéseket.

A francia rendőrség és az ügyészség nem vette komolyan a bejelentéseket Fotó: AFP

A Le Monde szerint a Barellával kapcsolatos amerikai figyelmeztetések csak azt követően kerültek a francia nyomozók látókörébe, hogy a Lyhanna-gyilkosság ügyében átvették a nyomozást. A BFMTV beszámolója szerint a Kiskorúak Nemzeti Hivatala évente csaknem 200 ezer bejelentést kap az amerikai szervezettől. Barella jelenleg őrizetben van.

A férfi elismerte, hogy a kislánnyal volt azon a délutánon, amikor eltűnt, állítása szerint azonban egy uszodához vitte. A nyomozók szerint azonban a létesítmény akkor zárva volt.

Lyhannát pénteken helyezték örök nyugalomra.

Egyre nagyobb a felháborodás Franciaországban

Emmanuel Macron elnök elfogadhatatlannak nevezte a történteket, Gérald Darmanin igazságügyi miniszter pedig elrendelte a kiskorúak elleni erőszakkal kapcsolatos hetvenezer ügy teljes körű felülvizsgálatát. Lyhanna halála után országszerte tiltakozások kezdődtek.

Párizsban és több francia városban tízezrek vonultak utcára.

Sokan azt kérdezték, hogyan mászkálhatott szabadlábon egy olyan férfi, akivel kapcsolatban ennyi figyelmeztetés érkezett.