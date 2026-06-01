A dán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európát újabb orosz agresszió fenyegetheti. Szerinte a konfliktus további eszkalálódását jelenleg elsősorban az akadályozza, hogy az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett az Ukrajna elleni háborúban. Mette Frederiksen dán miniszterelnök erről egy interjúban beszélt, melyet az UA News szemlézett.

Újabb orosz agresszióra figyelmeztet Mette Frederiksen, bármi áron támogatná Ukrajnát Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy Oroszország kiterjesztheti-e a háborút Ukrajnán túlra is, a dán miniszterelnök azt válaszolta: egy ilyen forgatókönyv teljes mértékben elképzelhető.

Sajnos egy ilyen forgatókönyv lehetséges. Nem tudom pontosan megjósolni, hogyan és hol eszkalálódhat a helyzet, ahogy azt sem, mivel kell majd szembenéznünk. Abban azonban biztos vagyok, hogy Oroszország részéről egy újabb agresszióhullám vár ránk

– fogalmazott Frederiksen.

Frederiksen bármi áron támogatná Ukrajnát

Frederiksen elmondta, hogy Koppenhága osztja Lengyelország határozott álláspontját az orosz fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerinte történelmi tapasztalatokon alapul. Hozzátette:

a Kreml által indított háború nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai biztonsági rendszer ellen irányul, ezért a nyugati világnak egyetlen választása maradt: teljes mértékben és bármi áron támogatni Ukrajnát.

Frederiksen ma már Ukrajna egyik legelszántabb támogatója, noha saját bevallása szerint a háború előtt gyakorlatilag semmit sem tudott az országról.

Az orosz terjeszkedés lehetséges formáiról szólva Frederiksen úgy vélte, hogy az első szakaszt a hibrid támadások erősödése jellemezheti.

Talán egy hamis zászlós művelet? Vagy a hibrid hadviselés valamilyen új formája? Ilyesmivel már most is találkozunk, az oroszok folyamatosan feszegetik a határokat. Ami jelenleg visszatartja őket, az az Ukrajnában elszenvedett veszteségeik. Megrekedtek, a háború pedig katonai erőforrásaik jelentős részét felemészti, beleértve az emberi erőforrásokat is

– mondta a dán miniszterelnök. Hozzátette: Európa ma jóval felkészültebb az ilyen típusú fenyegetések kezelésére, mint néhány évvel ezelőtt.

Liechtenstein és Belgium is csatlakozik ahhoz a nemzetközi megállapodáshoz, amely az Oroszország Ukrajna elleni agresszióját vizsgáló különleges bíróság létrehozását készíti elő. Korábban Finnország, Ausztria és Franciaország is csatlakozott. Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára szerint a nemzetközi megállapodás elfogadása után akár még idén felállhat a különleges bíróság.