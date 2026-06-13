Mindent letarol az orosz offenzíva – komoly változás állt be a fronton

Az orosz–ukrán háború egyik központi frontja továbbra is az ország déli területe, ide értve a megszállt Donyecki területeket is, ahol azonban a jelentések szerint nem állnak jól az ukránok. Az orosz haderő a hírek szerint sikeresen nyomul előre, jelentős veszteségeket okozva Ukrajnának.

Az orosz jelentések szerint Ukrajna támadásaiban több lakóépület és egy civil is megsérült

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A TASZSZ által idézett Déli Harccsoport vezetése arról számolt be, hogy az elmúlt egy nap leforgása alatt az ukrán egységek 165 embert veszítettek a térségben. Emellett a jelentés szerint az orosz alakulat sikeresen számolt fel egy tüzérségi állást, valamint elpusztított több páncélozott járművet és egy drónegység indító állását is.

Az egység a jelentések szerint maga is rendelkezik drónokkal, ezek segítségével pedig további állásokat támadtak, Kramatorsk, Konsztantinovka és Szlavjanszk irányában, amely során egy Starlink terminált is megsemmisítettek.

Az ukrán haderő eközben a hírek szerint a megszállás alatt lévő Donyecki területen támadta az orosz állásokat. Az elmúlt egy nap leforgása alatt a hatóságok hét fegyveres támadást regisztráltak. Az orosz beszámolók szerint az egyik támadásban civil lakóépületek is megsérültek, egy embert pedig kórházba kellett szállítani.

A közlemény azt nem részletezte, hogy ezeket a támadásokat milyen eszközökkel hajtották végre az ukránok, azonban feltehetőleg drónokkal csaptak le.

Ez már csak azért is tűnik valószínűnek, mert az elmúlt időszakban Ukrajna fokozta távolsági csapásmérő képességeit, valamint igyekszik elvágni az orosz haderő utánpótlási útvonalait a déli terülten. Ennek részeként több, kulcsfontosságú útvonalat is folyamatosan támadnak a drónok segítségével.