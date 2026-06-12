A háború legszörnyűbb valósága: szétmarcangolt arcok, elképesztő történetek – videó

Az ukrajnai háború új szakaszában egyre több olyan sérült katona kerül kórházba, akinek az arcát drónokból származó repeszek vagy robbanások roncsolták szét. Az amerikai és ukrán sebészek részvételével zajló „Face to Face” misszió keretében eddig több tucat ilyen sérültet operáltak meg Nyugat-Ukrajnában – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrajnai háborúban egyre több katona szenved súlyos arcsérüléseket dróntámadások és robbanások következtében. (Forrás: Youtube-képernyőfotó)

Az orvosok szerint a drónok térnyerésével nemcsak a sérülések száma nőtt, hanem azok súlyossága is. Mivel az arc és a fej sokszor védtelen marad a repeszekkel szemben, egyre gyakoribbak az olyan sérülések, amelyek maradandó torzulást, látásvesztést vagy súlyos funkciókárosodást okoznak.

A műtétek gyakran órákon át tartanak. A sebészek rendkívül vékony varróanyagokkal dolgoznak, és nemcsak az esztétikai helyreállításra törekednek, hanem arra is, hogy a betegek újra tudjanak beszélni, rágni, inni vagy becsukni a szemüket.

🔴 US surgeons treat 40 Ukrainian soldiers with facial wounds in 'Face to Face' mission



American plastic surgeons traveled to western Ukraine in late March to perform reconstructive surgery on soldiers injured by shrapnel, part of the "Face to Face" mission funded by U.S. and… pic.twitter.com/4YR2htHg6W — NewsTongue (@NewsTongueX) June 12, 2026

Az orvosok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a legsúlyosabb esetekben a teljes helyreállítás sokszor nem lehetséges, csak az állapot javítása.

A 49 éves Vitalij Jakovec fél évvel azután került újabb műtőasztalra, hogy egy FPV-drón repeszei az arcába csapódtak. A sérülés miatt szája nem záródott megfelelően, nehezen tudott enni, és jelentős súlyt vesztett. Elmondása szerint azért vállalta a beavatkozást, mert nem akarta, hogy az emberek vagy a gyerekek megijedjenek tőle. A műtét után úgy fogalmazott: alig ismert magára a tükörben.

A jobb szemét Pokrovszk közelében elveszítő ukrán katona, Ivan Semenyuk arcrekonstrukciós műtétjére vár egy nyugat-ukrajnai kórházban (Forrás: Youtube-képernyőfotó)

A 54 éves Ivan Semenyuk egy harctéri sérülés következtében elveszítette a jobb szemét. Két évvel a történtek után még mindig műtétekre jár. A mostani beavatkozás során szöveteket ültettek át az arcára, és egy speciális műszemet is kapott.

A katona szerint nem önmaga miatt vállalta a kezeléseket, hanem azért, mert látta, milyen nehezen viselik sérülését a családtagjai.

A misszió egyik legsúlyosabb sérültje Pavlo Marcenyuk volt, aki egy páncéltörő akna robbanásában sérült meg 2024-ben. A detonáció következtében megvakult és súlyos arcsérüléseket szenvedett. Ma már támogatott lakhatási programban él, és azon dolgozik, hogy minél önállóbb életet élhessen. Azt mondja, gyermekei adják számára a legnagyobb erőt a mindennapokban.

Az amerikai sebészek szerint ezek a sérülések nemcsak fizikai nyomokat hagynak maguk után. Sok katona számára az arcán viselt sebek folyamatos emlékeztetői azoknak a harctéri pillanatoknak, amikor bajtársaikat elveszítették vagy életveszélyesen megsérültek.

A „Face to Face” program résztvevői szerint a helyreállító műtétek legfontosabb célja nem pusztán a külső megjelenés javítása, hanem az, hogy a sérültek visszakaphassák emberi méltóságukat, önbizalmukat és a lehetőséget egy teljesebb életre a háború után.