Az ukrán hatóságok meghiúsították a Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának egyik tisztviselője elleni bérgyilkosságot, és Kijevben őrizetbe vettek egy, az orosz titkosszolgálatokhoz köthető ügynököt. Az elkövetőnek 100 ezer dollárt ígértek az ukrán katonai vezető likvidálásáért.

Merénylet Kijevben, az utolsó pillanatban léptek közbe

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok beszámlója alapján a 38 éves kijevi férfit orosz megbízók szervezték be, akik a GUR egyik fontos egységének vezetője elleni merénylet megszervezéséért ajánlottak fel neki 100 ezer dollárt.

Az összegből 10 ezer dollárt előlegként meg is kapott.

Az ügyészség közlése szerint a célpont a katonai hírszerzés egyik képviselője volt.

Nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, nyílt források azonban Andrij Juszovként azonosítják.

❗️Ukrainian law enforcement and counterintelligence officers have prevented an assassination attempt on a senior official of Ukraine’s military intelligence (DIU) and detained a #ruZZian agent in #Kyiv



ruZZian intelligence services recruited a 38-year-old Kyiv resident pic.twitter.com/YUIEK06REs — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 8, 2026

A hatóságok megállapították, hogy a korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt elítélt gyanúsított részletes adatokat gyűjtött a kiszemelt személyről, többek között mozgási útvonalairól, napi rutinjáról, lakóhelyéről és közlekedéséről. A megszerzett információk alapján FPV drónnal tervezett támadást, és olyan személyt keresett, aki képes az eszköz irányítására.

Andrij Nebitov, az Ukrán Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője szerint a tervezett, nagy visszhangot kiváltó merénylet célja Ukrajna harcképességének gyengítése és a társadalom megtörése lett volna. Mint fogalmazott, az akció az orosz propaganda számára is jelentős eredményt hozott volna, miközben pótolhatatlan veszteséget jelentett volna egy, az orosz erők ellen tevékenykedő szakember elvesztése.

A nyomozás során az is kiderült, hogy az elkövetők egyedi kódnyelven kommunikáltak, amiben építőipari kifejezéseket használtak: a bérgyilkosságot „építkezésnek” vagy „munkának”, a megrendelőt „művezetőnek”, a végrehajtót „munkásnak” vagy „építőnek”, míg a fegyvert „szerszámnak” vagy „cementnek” nevezték.

A gyanúsított ellen előre kitervelt, nyereségvágyból, megrendelésre és csoportosan elkövetett emberölés előkészületének megszervezése miatt emeltek vádat, majd a bíróság letartóztatásba helyezte. A hatóságok továbbra is vizsgálják a megrendelő kilétét, az esetleges bűntársakat, valamint a bűncselekmény előkészítésének részleteit.

A férfit 10-től 15 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés fenyegeti.

2026 februárjában ukrán és moldovai hatóságok közösen lepleztek le egy csoportot, amely az orosz titkosszolgálatok irányítása alatt ismert ukránok és külföldiek – köztük Andrij Juszov – meggyilkolását készítette elő. Az akció során tíz embert vettek őrizetbe, valamint fegyvereket, robbanóanyagokat és egyéb bizonyítékokat foglaltak le.