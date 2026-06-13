Háttéralku vagy a béke jele Irán és az Egyesült Arab Emírségek diplomáciai lépése?

Az Egyesült Arab Emírségek több milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadításába egyezhetett bele – állította négy, az ügyet ismerő forrás. A lépés jelentős fordulatot jelezhet az Abu-Dzabi és Teherán közötti kapcsolatokban, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja során az Emírségek az iráni támadások egyik célpontjává vált – számolt be cikkében a Reuters.
A források szerint a fejlemény egybeesik az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások végső szakaszával.
A diplomáciai egyeztetések célja a konfliktus lezárása, és a diplomaták szerint azok részeként akár több tízmilliárd dollárnyi, amerikai szankciók miatt külföldi bankokban befagyasztott iráni olajbevétel felszabadítása is napirendre kerülhet.
Miközben a háború legintenzívebb időszakában az Emírségeket rendszeresen érték iráni csapások, az elmúlt hónapban nem történt újabb ismert támadás az ország ellen. Ezzel párhuzamosan Irán rakétái és drónjai inkább Kuvaitot és Bahreint vették célba.
Az utolsó ismert közvetlen iráni támadás május 4-én történt, amikor csapás érte az Ománi-öböl partján fekvő fudzsairai kikötőt.
Regionális források szerint az Emírségek 10 milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadítását vállalhatta, amelyből már több mint 3 milliárd dollár hozzáférhetővé válhatott. Más források ugyanakkor 20 milliárd dolláros teljes összegről beszéltek.
Az értesülések szerint a megállapodás egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy Teherán leállítja az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat. A nyilatkozó források egyike szerint az első, 3 milliárd dolláros részletet már rendelkezésre is bocsátották, ugyanakkor azt nem sikerült megerősíteni, hogy az átutalt összegek az Emírségektől származnak-e, vagy olyan iráni pénzeszközökből, amelyek hosszú ideje külföldi számlákon vannak befagyasztva.
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombat hajnalban közleményben cáfolta a híreket.
A tárca szerint minden olyan állítás hamis és megalapozatlan, amely befagyasztott iráni pénzek felszabadításáról vagy átutalásáról szól, beleértve a 3 milliárd dolláros összegről szóló értesüléseket is. A közlemény hangsúlyozta, hogy az Emírségek semmilyen formában nem vett részt ilyen tranzakciók lebonyolításában. Korábban egy emírségekbeli tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy országa a feszültség csökkentését és a térség stabilitásának erősítését tekinti elsődleges céljának.
Diplomáciai fordulat körvonalazódik
A háttérben ugyanakkor látványos közeledés rajzolódik ki az egykor ellenséges felek között.
A megállapodás részleteit ismerő egyik forrás szerint a konstrukció lehetővé teszi, hogy egyik fél se veszítsen politikai értelemben.
Irán úgy mutathatja be az ügyletet, mint a háborús károkért kapott kompenzációt, Washington hangsúlyozhatja, hogy nem fizetett Teheránnak, az Emírségek pedig növelheti saját biztonságát és megőrizheti Dubaj szerepét a nemzetközi gazdasági élet egyik központjaként.
Egy másik forrás szerint a pénzeszközök felszabadítását a kétoldalú kapcsolatok helyreállítása is követheti. Ez magában foglalhatja a hírszerzési együttműködés újjáépítését, valamint a gazdasági kapcsolatok bővítését.
Értesülések szerint Irán legalább két másik öböl menti arab államnál is hasonló megállapodást kezdeményezett.
Forradalmi gárdisták jártak Abu-Dzabiban
A tárgyalások több hete zajlanak, de az egyeztetések felgyorsultak, miután az iráni Forradalmi Gárda magas rangú tisztviselői a múlt héten Abu-Dzabiba látogattak. A delegáció találkozott Tahnún bin Zájed Ál Nahján nemzetbiztonsági tanácsadóval és Abu-Dzabi helyettes uralkodójával, majd az ő vendégházában szállt meg. A látogatást követően emírségekbeli tisztviselők Teheránba utaztak, hogy egyeztessenek a megállapodás gyakorlati részleteiről.
Dubaj kulcsszerepet játszhat
A lehetséges megállapodás pénzügyi hátterében Dubaj állhat, amely hosszú ideje az iráni gazdaság egyik legfontosabb külső kapcsolódási pontja. A város bankrendszerében jelentős iráni érdekeltségű betétek találhatók, amelyek közül sokat amerikai szankciók miatt befagyasztottak. A washingtoni korlátozások a globális dolláralapú pénzügyi rendszerhez való hozzáférést is érintik, így komoly következményekkel járhatnak azokra a pénzintézetekre nézve, amelyek tiltólistás iráni szervezetekkel üzletelnek.
Közben Washingtonban J. D. Vance kijelentette, hogy Irán nem kap pénzügyi juttatásokat pusztán azért, mert megállapodást köt az Egyesült Államokkal vagy részt vesz egy tárgyaláson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tervezett egyezmény gazdasági előnyöket biztosíthat Teherán számára, amennyiben teljesíti vállalt kötelezettségeit.
A háttérben továbbra is kulcskérdés marad a Hormuzi-szoros biztonsága. Egy magas rangú iráni forrás korábban azt állította, hogy a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítása közvetlen kapcsolatban állhat a térség egyik legfontosabb tengeri útvonalának zavartalan működésével. Az állítást ugyanakkor amerikai részről később cáfolták.