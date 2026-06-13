Háttéralku vagy a béke jele Irán és az Egyesült Arab Emírségek diplomáciai lépése?

Az Egyesült Arab Emírségek több milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadításába egyezhetett bele – állította négy, az ügyet ismerő forrás. A lépés jelentős fordulatot jelezhet az Abu-Dzabi és Teherán közötti kapcsolatokban, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja során az Emírségek az iráni támadások egyik célpontjává vált – számolt be cikkében a Reuters.

A béke előszele lehet Irán és az Egyesült Arab Emírségek diplomáciai lépése

Fotó: AFP

A források szerint a fejlemény egybeesik az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások végső szakaszával.

A diplomáciai egyeztetések célja a konfliktus lezárása, és a diplomaták szerint azok részeként akár több tízmilliárd dollárnyi, amerikai szankciók miatt külföldi bankokban befagyasztott iráni olajbevétel felszabadítása is napirendre kerülhet.

Miközben a háború legintenzívebb időszakában az Emírségeket rendszeresen érték iráni csapások, az elmúlt hónapban nem történt újabb ismert támadás az ország ellen. Ezzel párhuzamosan Irán rakétái és drónjai inkább Kuvaitot és Bahreint vették célba.

Az utolsó ismert közvetlen iráni támadás május 4-én történt, amikor csapás érte az Ománi-öböl partján fekvő fudzsairai kikötőt.

Regionális források szerint az Emírségek 10 milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadítását vállalhatta, amelyből már több mint 3 milliárd dollár hozzáférhetővé válhatott. Más források ugyanakkor 20 milliárd dolláros teljes összegről beszéltek.

Az értesülések szerint a megállapodás egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy Teherán leállítja az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat. A nyilatkozó források egyike szerint az első, 3 milliárd dolláros részletet már rendelkezésre is bocsátották, ugyanakkor azt nem sikerült megerősíteni, hogy az átutalt összegek az Emírségektől származnak-e, vagy olyan iráni pénzeszközökből, amelyek hosszú ideje külföldi számlákon vannak befagyasztva.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombat hajnalban közleményben cáfolta a híreket.

🇦🇪🇮🇷 UAE hit back hard against reports it funneled $3B to Iran.



The FM was blunt: "No frozen Iranian funds have been released, transferred, or facilitated through the UAE."



Comes after Reuters said Abu Dhabi unlocked billions to stop Iranian attacks.



Any misinformation in this… https://t.co/AniVOmgrJf pic.twitter.com/18SH6LjqAr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026

A tárca szerint minden olyan állítás hamis és megalapozatlan, amely befagyasztott iráni pénzek felszabadításáról vagy átutalásáról szól, beleértve a 3 milliárd dolláros összegről szóló értesüléseket is. A közlemény hangsúlyozta, hogy az Emírségek semmilyen formában nem vett részt ilyen tranzakciók lebonyolításában. Korábban egy emírségekbeli tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy országa a feszültség csökkentését és a térség stabilitásának erősítését tekinti elsődleges céljának.