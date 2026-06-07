Súlyos dologra figyelmezteti Európát az amerikai hadügyminiszter

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a normandiai partraszállás 82. évfordulóján tartott beszédében a migráció kérdéséről is szólt. A franciaországi megemlékezésen azt mondta, hogy míg 1944-ben a szövetséges katonák Európa felszabadításáért érkeztek a kontinens partjaira, addig ma más jellegű kihívással kell szembenéznie az európai országoknak.

Pete Hegseth a migráció veszélyeire figyelmeztetett a normandiai megemlékezésen (Fotó: AFP)

„Sajnálatos módon ma más európai partokat más veszélyes ideológiák ostromolnak” – fogalmazott. Hegseth Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát említette, ahol szerinte folyamatosan érkeznek migránsokat szállító hajók. Beszédében azt kérdezte, mikor lépnek fel határozottabban az európai fővárosok az általa inváziónak nevezett folyamat ellen.

A migráció az elmúlt években az európai politika egyik meghatározó témájává vált, és több országban megerősödtek azok a politikai erők, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályokat követelnek – írja a BBC.

A Trump-kormányzat részéről nem ez volt az első hasonló megszólalás. Egy nappal korábban J.D. Vance amerikai alelnök egy tavaly Southamptonban meggyilkolt brit fiatal ügyével kapcsolatban beszélt a tömeges bevándorlás veszélyeiről. A brit kormány ezt visszautasította, hangsúlyozva, hogy az áldozat családja nem kívánja, hogy a tragédia politikai viták tárgyává váljon. A brit ügyészség ugyanakkor megerősítette, hogy az elkövető brit állampolgárként született.

🔴 Hegseth calls migrant arrivals 'invasion' in Normandy D-Day speech



US Defence Secretary Pete Hegseth criticized European nations for allowing migrants to reach their shores, speaking 82 years after D-Day operations in Normandy. "Sadly, today, different European beaches are… pic.twitter.com/sn1CIkMBVs — NewsTongue (@NewsTongueX) June 6, 2026

Hegseth Normandiában arról is beszélt, hogy a szabadságot nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Szerinte a normandiai partraszállás során harcoló és elesett katonák olyan örökséget hagytak Európára, amelynek megőrzése a mai nemzedék felelőssége.

Donald Trump korábban szintén többször bírálta az európai migrációs politikát. Tavaly az ENSZ-ben azt mondta, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás súlyos következményekkel járhat Európa számára.

A Trump-kormányzat decemberben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint a jelenlegi folyamatok hosszú távon alapvetően átalakíthatják a kontinens arculatát. Washington eközben az Egyesült Államokban is a bevándorlás visszaszorítását tekinti egyik legfontosabb céljának, és az amerikai hatóságok 2025 eleje óta több ezer illegális bevándorló ellen indítottak eljárást.