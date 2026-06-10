Hajmeresztő lépés az uniós migrációs paktum előtt: Hollandia kikapcsol egy fontos biztonsági szűrőt

Miközben az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma június 12-én hatályba lép, Hollandia hatóságai váratlan és vitatott döntést hoztak: felfüggesztik az országba érkező menedékkérők elektronikus eszközeinek (okostelefonoknak, laptopoknak) az átvizsgálását – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.
A döntés komoly riadalmat keltett a biztonsági szakértők körében, akik arra figyelmeztetnek, hogy ezzel Hollandia vakfoltot hoz létre saját nemzetbiztonsági védvonalán, éppen egy olyan időszakban, amikor a terrorveszély és a hibrid hadviselés kockázata növekszik.
A holland Bevándorlási és Honosítási Szolgálat (IND) azzal indokolta a lépést, hogy a korábbi gyakorlat, amely során önkéntes alapon kérték el az eszközöket a migránsoktól, sérti az érintettek alapvető jogait és hiányzik mögüle a szilárd jogi háttér. A hatóságok tartanak attól, hogy a jogalap nélkül kinyert adatok nem használhatók fel bizonyítékként a bíróságokon, még akkor sem, ha fegyverbirtoklásra vagy terrorkapcsolatokra derülne fény.
A biztonsági szakemberek éles kritikával illették a döntést.
Patrick Fluyt, a rendőrszakszervezet képviselője hangsúlyozta: alapvető fontosságú tudni, hogy „pontosan kit engedünk be az országba”. Sokan ugyanis magas kockázatú régiókból érkeznek, és a távoli konfliktusokat magukkal hozhatják Európába is.
Ronald Sandee, a katonai hírszerzés (MIVD) egykori tisztje rámutatott: a telefonok adatainak elemzése felbecsülhetetlen értékű hírszerzési forrás. Ellenőrizhetővé válik a menedékkérők valódi származása, az utazási útvonaluk, és fény derülhet a történeteikben rejlő ellentmondásokra. Sandee szerint a migrációs hullámot az ellenséges államok, például Oroszország és Kína, rendszeresen használják fel arra, hogy ügynököket, szabotőröket juttassanak be a kontinensre.
A mobilok ellenőrzése nélkülözhetetlen eszköz a Hamászhoz vagy más terrorszervezetekhez köthető személyek kiszűrésében is.
A döntés időzítése különösen visszás: június 12-én lép életbe az uniós migrációs paktum, amely éppen szigorúbb határellenőrzést, gyorsabb eljárásokat és alaposabb átvilágítást ígér. Hollandia azonban ezzel a lépéssel az egyik leghatékonyabb nemzeti ellenőrzési rétegét építi le.
Míg Németországban és Belgiumban szigorúan szabályozott keretek között továbbra is engedélyezett az eszközök vizsgálata, Hollandiában a jogi vákuum miatt ez most megszűnik.
Bár Bart van den Brink bevándorlási miniszter jelezte, hogy dolgoznak az új jogszabályon, a megoldás az uniós határidőig már nem születik meg. A holland hatóságok így gyakorlatilag „vakon” fogadják a június közepétől várható újabb migrációs hullámot, kockáztatva az ország és az egész Európai Unió biztonságát.