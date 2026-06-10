Hajmeresztő lépés az uniós migrációs paktum előtt: Hollandia kikapcsol egy fontos biztonsági szűrőt

Miközben az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma június 12-én hatályba lép, Hollandia hatóságai váratlan és vitatott döntést hoztak: felfüggesztik az országba érkező menedékkérők elektronikus eszközeinek (okostelefonoknak, laptopoknak) az átvizsgálását – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Hollandia bevándorlási minisztere, Bart van den Brink türelmet kér az új jogszabály megszületéséig (Fotó: ANP via AFP)

A döntés komoly riadalmat keltett a biztonsági szakértők körében, akik arra figyelmeztetnek, hogy ezzel Hollandia vakfoltot hoz létre saját nemzetbiztonsági védvonalán, éppen egy olyan időszakban, amikor a terrorveszély és a hibrid hadviselés kockázata növekszik.

A holland Bevándorlási és Honosítási Szolgálat (IND) azzal indokolta a lépést, hogy a korábbi gyakorlat, amely során önkéntes alapon kérték el az eszközöket a migránsoktól, sérti az érintettek alapvető jogait és hiányzik mögüle a szilárd jogi háttér. A hatóságok tartanak attól, hogy a jogalap nélkül kinyert adatok nem használhatók fel bizonyítékként a bíróságokon, még akkor sem, ha fegyverbirtoklásra vagy terrorkapcsolatokra derülne fény.

A biztonsági szakemberek éles kritikával illették a döntést.

Patrick Fluyt, a rendőrszakszervezet képviselője hangsúlyozta: alapvető fontosságú tudni, hogy „pontosan kit engedünk be az országba”. Sokan ugyanis magas kockázatú régiókból érkeznek, és a távoli konfliktusokat magukkal hozhatják Európába is.

There’s “no legal framework” to screen the phones of asylum seekers and verify they are who they claim to be, so authorities simply stop screening.



Now last time I checked there’s also no legal framework allowing mercenary spyware to be installed on my phone, yet here we are,… — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) June 8, 2026

Ronald Sandee, a katonai hírszerzés (MIVD) egykori tisztje rámutatott: a telefonok adatainak elemzése felbecsülhetetlen értékű hírszerzési forrás. Ellenőrizhetővé válik a menedékkérők valódi származása, az utazási útvonaluk, és fény derülhet a történeteikben rejlő ellentmondásokra. Sandee szerint a migrációs hullámot az ellenséges államok, például Oroszország és Kína, rendszeresen használják fel arra, hogy ügynököket, szabotőröket juttassanak be a kontinensre.

A mobilok ellenőrzése nélkülözhetetlen eszköz a Hamászhoz vagy más terrorszervezetekhez köthető személyek kiszűrésében is.

A döntés időzítése különösen visszás: június 12-én lép életbe az uniós migrációs paktum, amely éppen szigorúbb határellenőrzést, gyorsabb eljárásokat és alaposabb átvilágítást ígér. Hollandia azonban ezzel a lépéssel az egyik leghatékonyabb nemzeti ellenőrzési rétegét építi le.

Míg Németországban és Belgiumban szigorúan szabályozott keretek között továbbra is engedélyezett az eszközök vizsgálata, Hollandiában a jogi vákuum miatt ez most megszűnik.

Bár Bart van den Brink bevándorlási miniszter jelezte, hogy dolgoznak az új jogszabályon, a megoldás az uniós határidőig már nem születik meg. A holland hatóságok így gyakorlatilag „vakon” fogadják a június közepétől várható újabb migrációs hullámot, kockáztatva az ország és az egész Európai Unió biztonságát.