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Irán

Újra robbanásközeli a helyzet a Hormuzi-szorosnál

40 perce
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Ismét kiéleződött a helyzet az Egyesült Államok és Irán között: a felek újabb támadásokat hajtottak végre egymás ellen, miközben a tűzszüneti tárgyalások megrekedtek. A Hormuzi-szoros körüli feszültség nemcsak a térség biztonságát, hanem a globális energiaellátást is érinti.
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IrántámadásAmerikaHormuzi-szoros

Az amerikai hadsereg közlése szerint négy iráni támadó drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi-szoros felé indítottak. A tájékoztatás szerint a drónok közvetlen veszélyt jelentettek a térség hajóforgalmára – írja a BBC.

Az amerikai hadsereg közölte, hogy négy, a Hormuzi-szoros felé tartó iráni drónt lőttek le
Az amerikai hadsereg közölte, hogy négy, a Hormuzi-szoros felé tartó iráni drónt lőttek le (Fotó: AFP)

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai erők ezt követően csapást mértek iráni part menti radarállomásokra Goruk térségében és a Kesm-szigeten, hogy megakadályozzák a további támadásokat.

Az iráni állami IRIB hírügynökség szerint Teherán válaszul ballisztikus rakétákat indított két kuvaiti amerikai légibázis, valamint az amerikai haditengerészet bahreini létesítményei ellen.

A CENTCOM első értékelése szerint a Kuvait és Bahrein ellen kilőtt hét iráni rakétából hatot elfogtak, egy pedig nem érte el a kijelölt célpontját.

Az incidens néhány nappal azt követően történt, hogy az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen csapásokat hajtott végre egymás ellen, ami tovább növelte a két ország közötti, amúgy is törékeny tűzszünet körüli feszültséget.

Helyi hatóságok közlése szerint szerdán egy ember életét vesztette, és több mint hatvanan megsérültek egy, a kuvaiti nemzetközi repülőteret ért iráni dróntámadásban.

Az Iráni Forradalmi Gárda tagadta, hogy köze lett volna a repülőtér elleni támadáshoz. Állításuk szerint a károkat egy amerikai légvédelmi elfogórakéta hibája okozta.

A CENTCOM ezt visszautasította, és azt közölte, hogy a repülőtér elleni támadás szándékos, előre megtervezett és indokolatlan volt. A Forradalmi Gárda korábban azt állította, hogy az Öböl térségében található amerikai támaszpontokat az iráni olajszállító tartályhajó, valamint a Kesm-sziget ellen végrehajtott amerikai csapások megtorlásaként támadta.

A támadások idején az Egyesült Államok és Irán között zajló tűzszüneti tárgyalások megtorpantak, és nem történt érdemi előrelépés a háborút lezáró megállapodás felé.

A jelenlegi konfliktus február végén éleződött ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Teherán válaszul támadásokat indított Izrael és az amerikai szövetségesek ellen, valamint gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős olajár-emelkedést okozott világszerte. Bár április elején tűzszünet született, az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők blokádját.

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