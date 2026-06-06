Újra robbanásközeli a helyzet a Hormuzi-szorosnál

Az amerikai hadsereg közlése szerint négy iráni támadó drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi-szoros felé indítottak. A tájékoztatás szerint a drónok közvetlen veszélyt jelentettek a térség hajóforgalmára – írja a BBC.

Az amerikai hadsereg közölte, hogy négy, a Hormuzi-szoros felé tartó iráni drónt lőttek le (Fotó: AFP)

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai erők ezt követően csapást mértek iráni part menti radarállomásokra Goruk térségében és a Kesm-szigeten, hogy megakadályozzák a további támadásokat.

Az iráni állami IRIB hírügynökség szerint Teherán válaszul ballisztikus rakétákat indított két kuvaiti amerikai légibázis, valamint az amerikai haditengerészet bahreini létesítményei ellen.

US and Iran exchange strikes in new threat to shaky ceasefire https://t.co/PDQqvBXbcA — Middle East & Africa (@FTMidEastAfrica) June 6, 2026

A CENTCOM első értékelése szerint a Kuvait és Bahrein ellen kilőtt hét iráni rakétából hatot elfogtak, egy pedig nem érte el a kijelölt célpontját.

Az incidens néhány nappal azt követően történt, hogy az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen csapásokat hajtott végre egymás ellen, ami tovább növelte a két ország közötti, amúgy is törékeny tűzszünet körüli feszültséget.

Helyi hatóságok közlése szerint szerdán egy ember életét vesztette, és több mint hatvanan megsérültek egy, a kuvaiti nemzetközi repülőteret ért iráni dróntámadásban.

Az Iráni Forradalmi Gárda tagadta, hogy köze lett volna a repülőtér elleni támadáshoz. Állításuk szerint a károkat egy amerikai légvédelmi elfogórakéta hibája okozta.

BREAKING: CENTCOM has released videos of its airstrikes against IRGC Navy bases and coastal surveillance positions at Qeshm, Siri, and Goruk in the Strait of Hormuz.



According to U.S. Central Command, the strikes were conducted after U.S. forces intercepted four Shahed-136… pic.twitter.com/A1RSeJLUNa — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 6, 2026

A CENTCOM ezt visszautasította, és azt közölte, hogy a repülőtér elleni támadás szándékos, előre megtervezett és indokolatlan volt. A Forradalmi Gárda korábban azt állította, hogy az Öböl térségében található amerikai támaszpontokat az iráni olajszállító tartályhajó, valamint a Kesm-sziget ellen végrehajtott amerikai csapások megtorlásaként támadta.

A támadások idején az Egyesült Államok és Irán között zajló tűzszüneti tárgyalások megtorpantak, és nem történt érdemi előrelépés a háborút lezáró megállapodás felé.

A jelenlegi konfliktus február végén éleződött ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Teherán válaszul támadásokat indított Izrael és az amerikai szövetségesek ellen, valamint gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős olajár-emelkedést okozott világszerte. Bár április elején tűzszünet született, az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők blokádját.