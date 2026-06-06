Valami nagyon nincs rendben: emelték a béreket, mégis menekülnek a katonák

Továbbra sem sikerül megállítani a létszámcsökkenést a horvát fegyveres erőknél. A 2025-ös éves védelmi jelentés szerint a hadsereget továbbra is többen hagyják el, mint ahányan jelentkeznek szolgálatra, így a hivatásos katonák száma folyamatosan csökken.

Drámai a létszámcsökkenés a horvát fegyveres erőknél (Fotó: AFP)

A horvát védelmi tárca az elmúlt években több intézkedéssel is igyekezett vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, kiszámítható munkalehetőséget, előmeneteli és továbbtanulási lehetőségeket kínáltak, valamint jelentős fegyverfejlesztési programokat indítottak. A jelentés szerint azonban ezek az erőfeszítések egyelőre nem hozták meg a várt eredményt.

A toborzás megkönnyítése érdekében a korábbi szabályokon is enyhítettek. A jelentkezés ma már bizonyos esetekben tetoválással is lehetséges, és a feltételek több ponton rugalmasabbá váltak. Mindez azonban nem változtatott érdemben azon a tendencián, hogy a fiatalok körében továbbra is alacsony az érdeklődés a katonai hivatás iránt.

A legfrissebb adatok szerint a horvát hadsereg egyik legnagyobb kihívása továbbra is az állomány feltöltése és megtartása. A jelentés arra utal, hogy a béremelések, a munkahelyi biztonság és a modern haditechnikai fejlesztések önmagukban egyelőre nem elegendők ahhoz, hogy megfordítsák a kedvezőtlen folyamatot.

A Jutarnji List a védelmi minisztérium adataira hivatkozva azt írta, hogy az elmúlt négy évben 1276 fővel csökkent a hivatásos állomány létszáma. Tavaly 751 katona szerelt le, miközben mindössze 538-an léptek be a hadsereg kötelékébe. A horvát fegyveres erőknek 2025 végén 13 732 hivatásos tagja volt, ami 82 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Uz takvu političku elitu, ne samo domaću nego i briselsku, krajnje je nepametno odlučiti se za vojni poziv.



Inače je častan, težak i odgovoran, ali samo ako služi obrambenoj svrsi. Već dugo to nije.



Predati se se Anušićima, Banožićima i sličnima ...🙄 https://t.co/q33Rw6OW9C — Visitor (@Visitor54579013) June 6, 2026

A lap szerint a kezdő katonai fizetés jelenleg megközelíti az 1300 eurót, ez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy érdemben növelje a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt. A horvát vezetés ezért a kötelező alapkiképzés újbóli bevezetésétől is azt várja, hogy többen választják majd a hivatásos szolgálatot.

A toborzási nehézségeket jól mutatja, hogy a védelmi minisztérium idén 400 új katona és tengerész felvételét tervezte, a pályázatra azonban mindössze 313-an jelentkeztek.

A lap szerint a hadseregben jelenleg mintegy négyezer fős létszámhiány van, amelynek pótlása egyre nagyobb kihívást jelent a horvát fegyveres erők számára.