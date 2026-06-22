Feszült maradt a helyzet Iránnal, de váratlan fordulatot hoztak a tárgyalások

Az Egyesült Államok és Irán „biztató előrelépést” ért el a végleges békemegállapodás eléréséhez az első tárgyalási fordulón – írta a Reuters, a tárgyalásokról nyilatkozó forrásokra hivatkozva. A Libanonban dúló harcok és a Hormuzi-szoros körüli feszültség azonban továbbra is fennáll.
A két fél megállapodott egy olyan ütemtervben, amely 60 napon belül tartós egyezséget hoz a háború befejezésére, emellett megállapodtak egy olyan mechanizmusról is, amelynek célja Izrael, és az Iránhoz közel álló Hezbollah között dúló harcok befejezése Libanonban. Emellett egyeztetések kezdődtek arról, hogy a Hormuzi-szoroson a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását biztosítsák.
A megbeszélések pozitív és konstruktív légkörben zajlottak, és biztató előrelépést hoztak
– írta Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök az X-en, hozzátéve, hogy az első tárgyalási forduló „sikeresen lezárult”.
JD Vance alelnök, aki a washingtoni delegációt vezette, újságíróknak elmondta, hogy Trump arra kérte a tárgyalódelegációt, hogy tiszta lappal indítsák a tárgyalásokat és alakítsák át a kapcsolatot az iráni néppel”. Hozzátette, hogy előrelépés történt „a libanoni ellenségeskedés befejezéséhez is”.
A tárgyalások a múlt héten megkötött szándéknyilatkozat feltételei szerint kezdődtek, amelynek célja az április óta fennálló, ingatag tűzszünet legalább további 60 napra történő meghosszabbítása volt. Az ideiglenes megállapodás előírja a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és az összes ellenségeskedés befejezését, beleértve Libanont is, ahol a pénteken kihirdetett tűzszünet után is folytatódott az erőszak.
A felek közötti találkozó annak ellenére létrejött, hogy Teherán ismét lezárta a vízi utat, és Donald Trump amerikai elnök is azzal fenyegetőzött, hogy újraindítja a támadásokat Irán ellen.
A tárgyalások hivatalos megkezdése előtt a Fox News idézte Trumpot, aki szerint azt mondta az iráni tisztviselőknek, hogy „nem lesz országuk”, ha megpróbálják újra lezárni a Hormuzi-szorost. Trump emellett megismételte egy korábbi fenyegetését, miszerint az Egyesült Államok átveszi az irányítást a vízi út felett, és esetleg saját útdíjat is kivethet – közölte a Fox News.
Tasnim hírügynökség nem hivatalos értesülése szerint Trump fenyegetéseinek nyilvánosságra kerülése után, az iráni delegáció nem volt hajlandó visszatérni a tárgyalások helyszínére, bár a közvetítőkön keresztül üzeneteket váltottak egymással.
Irán feltételhez kötötte a nukleáris kérdésekről szóló tárgyalásokat
A hírügynökség közlése szerint az irániak kijelentették, hogy a nukleáris kérdésekről szóló tárgyalások megkezdéséhez a szándéknyilatkozat egyéb pontjainak teljesítésére van szükség, ezek közé tartozik a befagyasztott vagyon felszabadítását és az iráni olajexportot engedélyező amerikai mentességeket.