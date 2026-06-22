Feszült maradt a helyzet Iránnal, de váratlan fordulatot hoztak a tárgyalások

Az Egyesült Államok és Irán „biztató előrelépést” ért el a végleges békemegállapodás eléréséhez az első tárgyalási fordulón – írta a Reuters, a tárgyalásokról nyilatkozó forrásokra hivatkozva. A Libanonban dúló harcok és a Hormuzi-szoros körüli feszültség azonban továbbra is fennáll.

Bíztatónak értékelték az iráni-amerikai tárgyalásokat. A képen: JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök és a katari miniszterelnök Fotó: URS FLUEELER / POOL

A két fél megállapodott egy olyan ütemtervben, amely 60 napon belül tartós egyezséget hoz a háború befejezésére, emellett megállapodtak egy olyan mechanizmusról is, amelynek célja Izrael, és az Iránhoz közel álló Hezbollah között dúló harcok befejezése Libanonban. Emellett egyeztetések kezdődtek arról, hogy a Hormuzi-szoroson a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását biztosítsák.

A megbeszélések pozitív és konstruktív légkörben zajlottak, és biztató előrelépést hoztak

– írta Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök az X-en, hozzátéve, hogy az első tárgyalási forduló „sikeresen lezárult”.

Alhamdulillah, the First High-Level Committee Meeting under the framework of the Islamabad Memorandum of Understanding has concluded successfully in Bürgenstock, Switzerland.



The discussions were held in a positive and constructive atmosphere and yielded encouraging progress,… pic.twitter.com/uvA0SBKfvf — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 22, 2026

JD Vance alelnök, aki a washingtoni delegációt vezette, újságíróknak elmondta, hogy Trump arra kérte a tárgyalódelegációt, hogy tiszta lappal indítsák a tárgyalásokat és alakítsák át a kapcsolatot az iráni néppel”. Hozzátette, hogy előrelépés történt „a libanoni ellenségeskedés befejezéséhez is”.