Brüsszel tajtékzik, olyan fordulat következhet, amelyre senki nem számított

Donald Trump ugyan többször jelezte, hogy már közel van a háborút lezáró megállapodás, azonban a felek egyelőre nem jártak sikerrel. Az Egyesült Államok ragaszkodik maximális követeléseihez, Irán pedig nem hajlandó lépéseket tenni addig, amíg az amerikai haderő fenntartja az ország körüli blokádot.
Hatalmas fordulat készül a Közel-Keleten: Trump és Irán olyan alkura készülhet, amitől sokan rettegnek
Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások előrehaladottak, ugyanakkor az amerikai elnök arra utasította a tárgyalókat, hogy ne siessék el a megállapodást. A tervezett egyezség a Hormuzi-szoros újranyitását, egy 60 napos tűzszünetet és további nukleáris tárgyalásokat tartalmazna.
Trump egy közösségi oldalon megjelent bejegyzésében arról írt, hogy a tárgyalások „konstruktív jelleggel” haladnak, ugyanakkor szerinte mindkét félnek elegendő időre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő megállapodás szülessen.
Az amerikai elnök a héten egyeztetett a kérdésben a kabinet tagjaival és szakértőivel is. Habár a megállapodást egyelőre nem kötötték meg, és az elnök sem árult el részleteket, azonban az egyeztetések a források szerint továbbra is zajlanak. Az egyik kulcskérdés az iráni nukleáris program, amelynek felszámolásához ragaszkodik az Egyesült Államok.
Teherán azonban továbbra sem kíván tárgyalni erről, és ragaszkodik hozzá, hogy a program békés energetikai célokat szolgál.
Pánik és evakuálás egy NATO-tagállamban: orosz drón csapódott egy lakóházba
Galati városában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát.
„Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott.
A drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, aminek következtében körülbelül 70 embert kellett evakuálni, az oltás és a vizsgálat idejére.
Hatalmas pofont kaptak a Bataclan-támadás áldozatai
Mohamed Bakkali, akit harminc év börtönbüntetésre ítéltek a párizsi tragédia kitervelésében és koordinálásában betöltött szerepéért ideiglenesen elhagyhatja a börtönt. A Bataclan-támadás azóta is fájó pont a franciák számára, a döntést épp ezért óriási felháborodást váltott ki, főleg miután sokak szerint a döntés egy esetleges korai szabadlábra helyezést készíthet elő. Az ügyészség álláspontja szerint a Bataclan-támadás koordinátorának alkalmi börtönelhagyásának engedélyezése elleni fellebbezzésnek nincs helye.
A mostani döntés értelmében Mohamed Bakkali hat alkalommal, 36 órára elhagyhatja az Ittre fokozott biztonságú börtönt.
A férfit egyébként Franciaország 2018-ban adta ki Belgiumnak, ahol 25 év börtönbüntetésre ítélték, amiért részt vett egy Amszterdamból Párizsba tartó Thalys vonat elleni újabb támadás kitervelésében.
Az Európai Bizottság hallgat mint a sír
Nemrég Magyar Péter Brüsszelben járt, ahol többek között Ursula von der Leyennel is tárgyalt az hazánknak járó EU-s forrásokról. Az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök a megbeszélések után sajtótájékoztatón jelentették be, hogy politikai megállapodás született, részleteket azonban az Európai Bizottság nem árult el.
Magyar Péter büszkén sétált be a sajtótájékoztató helyszínére, miután sikeres tárgyalásokat folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A politikai megállapodás részeként az Európai Bizottság a reformokért cserében felszabadítja a hazánknak járó forrásokat, amelyeket eredetileg a jogállamisági problémák miatt tartottak vissza.
Nem sokkal a megállapodás bejelentése után Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy várják Magyar Péter beszámolóját róla, hogy „pontosan mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek”.