Brüsszel tajtékzik, olyan fordulat következhet, amelyre senki nem számított

Donald Trump ugyan többször jelezte, hogy már közel van a háborút lezáró megállapodás, azonban a felek egyelőre nem jártak sikerrel. Az Egyesült Államok ragaszkodik maximális követeléseihez, Irán pedig nem hajlandó lépéseket tenni addig, amíg az amerikai haderő fenntartja az ország körüli blokádot.

Donald Trump szerint Irán és az Egyesült Államok is megfontolja a következő lépéseket

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hatalmas fordulat készül a Közel-Keleten: Trump és Irán olyan alkura készülhet, amitől sokan rettegnek

Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások előrehaladottak, ugyanakkor az amerikai elnök arra utasította a tárgyalókat, hogy ne siessék el a megállapodást. A tervezett egyezség a Hormuzi-szoros újranyitását, egy 60 napos tűzszünetet és további nukleáris tárgyalásokat tartalmazna.

Trump egy közösségi oldalon megjelent bejegyzésében arról írt, hogy a tárgyalások „konstruktív jelleggel” haladnak, ugyanakkor szerinte mindkét félnek elegendő időre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő megállapodás szülessen.

Az amerikai elnök a héten egyeztetett a kérdésben a kabinet tagjaival és szakértőivel is. Habár a megállapodást egyelőre nem kötötték meg, és az elnök sem árult el részleteket, azonban az egyeztetések a források szerint továbbra is zajlanak. Az egyik kulcskérdés az iráni nukleáris program, amelynek felszámolásához ragaszkodik az Egyesült Államok.

Teherán azonban továbbra sem kíván tárgyalni erről, és ragaszkodik hozzá, hogy a program békés energetikai célokat szolgál.

Pánik és evakuálás egy NATO-tagállamban: orosz drón csapódott egy lakóházba

Galati városában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát.

„Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott.

A drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, aminek következtében körülbelül 70 embert kellett evakuálni, az oltás és a vizsgálat idejére.

Hatalmas pofont kaptak a Bataclan-támadás áldozatai

Mohamed Bakkali, akit harminc év börtönbüntetésre ítéltek a párizsi tragédia kitervelésében és koordinálásában betöltött szerepéért ideiglenesen elhagyhatja a börtönt. A Bataclan-támadás azóta is fájó pont a franciák számára, a döntést épp ezért óriási felháborodást váltott ki, főleg miután sokak szerint a döntés egy esetleges korai szabadlábra helyezést készíthet elő. Az ügyészség álláspontja szerint a Bataclan-támadás koordinátorának alkalmi börtönelhagyásának engedélyezése elleni fellebbezzésnek nincs helye.

A mostani döntés értelmében Mohamed Bakkali hat alkalommal, 36 órára elhagyhatja az Ittre fokozott biztonságú börtönt.

A férfit egyébként Franciaország 2018-ban adta ki Belgiumnak, ahol 25 év börtönbüntetésre ítélték, amiért részt vett egy Amszterdamból Párizsba tartó Thalys vonat elleni újabb támadás kitervelésében.