Vérontás Kuvaitban: Irán vállalta a felelősséget a támadásért, egyre távolabb a béke – videó

Egy ember meghalt, több mint hatvanan pedig megsérültek az iráni dróntámadások következtében a kuvaiti nemzetközi repülőtéren – közölték a helyi hatóságok. A külügyminisztérium közlése szerint a dróntámadás több diplomáciai képviseletben is károkat okozott. A támadásért az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vállalta a felelősséget – számolt be róla a BBC.

Több mint hatvanan megsérültek az iráni dróntámadások következtében a kuvaiti nemzetközi repülőtéren Fotó: AFP

Közlésük szerint a művelet válasz volt az iráni olajszállító tartályhajót és a Kesm-szigetet ért amerikai csapásokra.

Teherán azt állítja, hogy az Öböl térségében található amerikai katonai bázisokat vették célba. Az Egyesült Államok korábban azt közölte, hogy „önvédelmi” csapásokat hajtott végre Irán ellen, és több olyan iráni rakétát is elfogott vagy megsemmisített, amelyeket Kuvait és Bahrein felé indítottak. A legújabb fejlemények veszélybe sodorhatják az amúgy is törékeny amerikai–iráni tűzszünetet.

A kuvaiti repülőteret ért iráni támadás halálos áldozatáról később kiderült, hogy indiai állampolgár volt.

Eyewitness video shows the aftermath of Iranian drone attacks on Kuwait Airport’s T1 terminal building.#Kuwait pic.twitter.com/BHfKGwVLye — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

India külügyminisztériuma közleményben ítélte el a támadást, és jelezte, hogy a halálos áldozat mellett több indiai állampolgár is megsérült.

Ismételten felszólítjuk a feleket, hogy hagyjanak fel az ilyen támadásokkal

– áll a közleményben.

Our statement on the attack on Kuwait International Airport ⬇️



🔗 https://t.co/VIT2uy96YX pic.twitter.com/SBce0RNmTe — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 3, 2026

Korábban az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorosban található Kesm-sziget ellen végrehajtott éjszakai légicsapások Irán közel-keleti támadási kísérleteire adott válaszlépések voltak. A közlés szerint a művelet során egy iráni katonai szárazföldi irányítóállomást vettek célba. A Centcom korábban közölte, hogy megtámadott és „működésképtelenné tett” egy Irán felé tartó, üres olajszállító tartályhajót. A művelet az április 13-án kezdődött amerikai haditengerészeti blokád része volt a Hormuzi-szorosban. A közlés szerint az amerikai erők három olyan támadó drónt is megsemmisítettek, amelyeket Irán a térség vizein jogszerűen közlekedő civil hajók ellen indított.

A parancsnokság azt is állítja, hogy Irán két rakétát lőtt ki Kuvait, hármat pedig Bahrein felé, de ezek mindegyike még a célba érés előtt megsemmisült vagy elfogták őket.

Teherán szerint Kuvait és Bahrein vezetői „közvetlen és félreérthetetlen felelősséggel tartoznak” a „az agresszív cselekményekért” – közölte az iráni külügyminisztérium az AFP hírügynökség beszámolója szerint.