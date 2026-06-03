Vérontás Kuvaitban: Irán vállalta a felelősséget a támadásért, egyre távolabb a béke – videó

Egy ember meghalt, több mint hatvanan pedig megsérültek az iráni dróntámadások következtében a kuvaiti nemzetközi repülőtéren – közölték a helyi hatóságok. A külügyminisztérium közlése szerint a dróntámadás több diplomáciai képviseletben is károkat okozott. A támadásért az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vállalta a felelősséget – számolt be róla a BBC.
Közlésük szerint a művelet válasz volt az iráni olajszállító tartályhajót és a Kesm-szigetet ért amerikai csapásokra.
Teherán azt állítja, hogy az Öböl térségében található amerikai katonai bázisokat vették célba. Az Egyesült Államok korábban azt közölte, hogy „önvédelmi” csapásokat hajtott végre Irán ellen, és több olyan iráni rakétát is elfogott vagy megsemmisített, amelyeket Kuvait és Bahrein felé indítottak. A legújabb fejlemények veszélybe sodorhatják az amúgy is törékeny amerikai–iráni tűzszünetet.
A kuvaiti repülőteret ért iráni támadás halálos áldozatáról később kiderült, hogy indiai állampolgár volt.
India külügyminisztériuma közleményben ítélte el a támadást, és jelezte, hogy a halálos áldozat mellett több indiai állampolgár is megsérült.
Ismételten felszólítjuk a feleket, hogy hagyjanak fel az ilyen támadásokkal
– áll a közleményben.
Korábban az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorosban található Kesm-sziget ellen végrehajtott éjszakai légicsapások Irán közel-keleti támadási kísérleteire adott válaszlépések voltak. A közlés szerint a művelet során egy iráni katonai szárazföldi irányítóállomást vettek célba. A Centcom korábban közölte, hogy megtámadott és „működésképtelenné tett” egy Irán felé tartó, üres olajszállító tartályhajót. A művelet az április 13-án kezdődött amerikai haditengerészeti blokád része volt a Hormuzi-szorosban. A közlés szerint az amerikai erők három olyan támadó drónt is megsemmisítettek, amelyeket Irán a térség vizein jogszerűen közlekedő civil hajók ellen indított.
A parancsnokság azt is állítja, hogy Irán két rakétát lőtt ki Kuvait, hármat pedig Bahrein felé, de ezek mindegyike még a célba érés előtt megsemmisült vagy elfogták őket.
Teherán szerint Kuvait és Bahrein vezetői „közvetlen és félreérthetetlen felelősséggel tartoznak” a „az agresszív cselekményekért” – közölte az iráni külügyminisztérium az AFP hírügynökség beszámolója szerint.
Irán az elmúlt időszakban többször is célba vett bahreini és kuvaiti létesítményeket, a két országban ugyanis amerikai katonai bázisok működnek.
A támadások idején az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti tárgyalások már holtponton voltak. A hétvégi egyeztetéseken nem sikerült közelebb kerülni a háború lezárását célzó megállapodáshoz.
Az amerikai sajtó korábban arról írt, hogy Donald Trump változtatásokat kért a lehetséges békemegállapodás feltételeiben, miután magas rangú tanácsadóival egyeztetett a tűzszüneti keret meghosszabbításáról.
A BBC szerint a módosítások érintik a Hormuzi-szoros helyzetét, a magasan dúsított urán Iránból történő elszállítását, valamint egy olyan keretrendszert is, amely újraindítaná az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokat – erről egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk.
Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn cáfolta, hogy ezek a kérdések napirendre kerültek volna.
Hozzátette: Washington folyamatosan változtatja az álláspontját, és rendre új vagy egymásnak is ellentmondó követelésekkel áll elő.
Trump: Irán „már beleegyezett” abba, hogy nem fejleszt atomfegyvert
Egy szerdai interjúban Donald Trump azt állította, hogy Irán „már beleegyezett” abba, hogy nem fejleszt atomfegyvert. Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről is beszélt Modzstaba Hameneivel.
Úgy tűnik, elég jól kijövünk egymással
– fogalmazott Trump az Air Force One fedélzetén. Amikor arról kérdezték, szeretne-e személyesen találkozni vele, Trump így válaszolt:
Szeretnék találkozni vele. Valószínűleg fogunk valamikor találkozni, attól függően, hogy hogyan alakulnak a dolgok.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden a Kongresszus előtt kijelentette, hogy a tárgyalók nem ajánlottak fel Iránnak szankcióenyhítést a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe.
Jelenleg csak arról folynak egyeztetések, hogy a szankciók enyhítése feltételekhez kötött. Ezeket a korlátozásokat eredetileg az iráni nukleáris program miatt vezették be, ezért bármilyen enyhítésnek ehhez kell kapcsolódnia
– fogalmazott.