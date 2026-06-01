Váratlan fordulat az iráni tárgyalásokon, Trump új feltételeket szabott

Donald Trump amerikai elnök módosításokat kért az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásban, amelynek célja az év elején kezdődött harcok lezárása – számolt be róla a BBC.

Fotó: AFP

A módosítások a Hormuzi-szoroshoz és a magas dúsítású urán elszállításához kapcsolódnak – jelentette a CBS News. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésre. Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán főtárgyalója vasárnap kijelentette, hogy Teherán csak akkor fogad el bármilyen megállapodást, ha az maradéktalanul garantálja az iráni jogokat. Az elnök és legfőbb tanácsadói pénteken egyeztettek, hogy végleges döntést hozzanak az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbításának kereteiről, a találkozó azonban anélkül ért véget, hogy egyértelműen meghatározták volna a következő lépéseket.

Még mindig nincs egyezség Iránnal

A megállapodás legfrissebb változata – amelyről elsőként az Axios számolt be szombaton – egy hatvan napos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások újraindításának kereteit is tartalmazza – írta a CBS.

Ha a diplomáciai egyeztetések eredményre vezetnek, a megállapodás az Iránnal szembeni szankciók részleges enyhítését is tartalmazhatja.

Ez lehetővé teheti Teherán számára, hogy több milliárd dollárnyi befagyasztott vagyonhoz férjen hozzá – közölte a CBS. Az egyeztetések célja egy olyan megállapodás kereteinek kialakítása, amely véget vethet a hónapok óta tartó háborúnak. Csütörtökön amerikai tisztviselők arról számoltak be, hogy a két ország megállapodott egy keretrendszerben – egy úgynevezett egyetértési megállapodásban –, amelynek hatályba lépéséhez Donald Trump és az iráni vezetés jóváhagyása is szükséges.

Az egyetlen garancia, amire szükségem van, az az, hogy nem lesznek atomfegyverek. Ebbe beleegyeztek, és ez nagyon érdekes volt

– mondta Donald Trump menyének, Lara Trumpnak a Fox News csütörtöki műsorában adott interjúban. Az elnök azt is közölte, hogy nem sürgeti a megállapodás megkötését.

A pénteki, legfőbb tanácsadóival tartott helyzetelemző megbeszélés előtt Donald Trump arra utalt, hogy nyitott a megállapodás elfogadására.

Trump elnök csak olyan megállapodást fog elfogadni, amely az Egyesült Államok érdekeit szolgálja, és megfelel az általa meghatározott feltételeknek. Irán soha nem juthat atomfegyverhez

– mondta egy fehér házi tisztviselő a találkozót követően. Donald Trump a pénteki helyzetelemző bizottsági ülésen több módosítást is kért a megállapodás tervezetéhez – jelentette az Axios.

Azóta pedig úgy tűnik, hogy az elnök további változtatásokat is szorgalmazott.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a hétvégén, szingapúri látogatásán arról beszélt, hogy amennyiben az Iránnal kötendő megállapodás nem felel meg az elnök elvárásainak, a légicsapások folytatódhatnak.

A rendelkezésünkre álló készletek erre bőven elegendőek, nemcsak a térségben, hanem világszerte is

– mondta Hegseth.