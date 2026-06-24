Iszlám-teológiai képzés indul Németországban

A münsteri egyetem az iszlám teológiát önálló tudományággá fejleszti, karként jogot kap saját kutatási profil és önálló oktatási struktúra kidolgozására. Emellett saját maga felel a vizsgaszabályzatokért. Az új intézmény a már meglévő Iszlám Teológiai Központból (ZIT) jön létre – írta az Exxpress, hangsúlyozva: az egyetem rektora a kar létrejöttét mérföldkőnek nevezte az iszlám teológiában. Az új egyetemi karon iszlám vallásoktatókat is képeznek majd.

Nőtt az iszlám országokból érkezett bevándorlók száma Németországban - A képen: muszlim férfiak Berlinben- képünk illusztráció Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

A münsteri Iszlám Teológiai Központ 2010-ben három munkatárssal és 13 hallgatóval kezdte meg működését. Ma már 450 hallgatójuk és 80 munkatársuk van.

Az iszlám kar működése a 2026/2027-es őszi szemeszterben kezdődik meg. Nyolc főállású professzor többek között az iszlám történelem, az etika és a filozófia oktatását vállalta. A működéshez szükséges forrásokat Észak-Rajna-Vesztfália tartomány biztosítja.

A kart a jelenleg épülő új teológiai campuson helyezik el, ahol jövőben az iszlám, a katolikus és az evangélikus teológusok többek között a könyvtárat és az éttermet is közösen fogják használni.

Az új iszlám kar alapító dékánja Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, az Iszlám Teológiai Központ ügyvezető igazgatója. 2010 óta tölti be az iszlám valláspedagógia professzori tisztséget és liberális iszlámfelfogást képvisel: az iszlám felszabadítását szorgalmazza a dogmák, az elnyomó mechanizmusok és az autoriter istenkép alól.

A hozzászólásokban sok felhasználó fejezte ki nemtetszését a kar indulása miatt. Volt aki azt írta, hogy az iszlám nem tartozik Németországhoz, mások radikalizálódástól tartanak

– idézte az egyik hozzászólót a nius.de portál.