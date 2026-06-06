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iszlamista

Olyan veszélyre figyelmeztet a német elhárítás, amely sokakat meglephet

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A német alkotmányvédelmi hivatal vezetője arra figyelmeztette a Bundestag képviselőit, hogy az iszlamista szervezetek célzottan próbálhatnak befolyást szerezni a német politikában. A hatóság szerint különösen az iszlamista Muszlim Testvériség jelenthet hosszú távú veszélyt az ország demokratikus intézményeire.
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iszlamistaNémetországpártelhárítás

Sinan Selen, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke egy parlamenti reggelin beszélt a fenyegetésről. A Bild információi szerint a hírszerzési vezető hangsúlyozta: a Muszlim Testvériség nem erőszakos módszerekkel dolgozik, ugyanakkor ez nem teszi kevésbé veszélyessé a szervezetet., írta a Junge Freiheit.

iszlamista
Sinan Selen, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A hivatalvezető szerint az iszlamista mozgalom rendkívül tudatosan és hosszú távú stratégiával igyekszik befolyást szerezni. Ennek részeként megpróbálhat jelen lenni a német politikai pártokban, hogy fokozatosan alakítsa át az állami és társadalmi működést.

A baloldali politikusok lehetnek a leginkább érintettek

A lap szerint biztonsági körökben attól tartanak, hogy egyes politikusok nincsenek tisztában az iszlamista szervezetek működésével, ezért kapcsolatba kerülhetnek olyan személyekkel, akik a Muszlim Testvériséghez köthetők.

A jelentés szerint különösen a baloldali politikai szereplők lehetnek kiszolgáltatottak az ilyen törekvéseknek. Ennek oka részben az iszlamista hálózatokkal kapcsolatos ismeretek hiánya, részben pedig a túlzott tolerancia, amely megnehezítheti a szélsőséges ideológiák felismerését.

Külpolitikai tanácsadó miatt robbant ki vita

A Junge Freiheit korábban arról írt: a német Baloldal (Die Linke) parlamenti frakciója 2025 novembere óta egy olyan muszlim külpolitikai tanácsadót foglalkoztat, aki korábban olyan körökben mozgott, amelyeket több megfigyelő a Muszlim Testvériséghez közelinek tart.

A lap szerint Sukayna El-Zayatról van szó, aki saját bemutatkozása alapján az európai muszlim ifjúsági és diákszervezetek fórumánál (FEMYSO) dolgozott az iszlámellenesség elleni felelősként.

A FEMYSO-t több szakértő és megfigyelő a Muszlim Testvériséghez köthető szervezetként tartja számon. A szervezet neve emellett kapcsolatba került Ibrahim El-Zayattal is, akit több elemző a Muszlim Testvériség egyik legfontosabb németországi szereplőjeként említett az elmúlt években.

Iszlamista hálózatok a háttérben

A német biztonsági szolgálatok az utóbbi években többször figyelmeztettek arra, hogy az iszlamista szervezetek nemcsak vallási vagy civil szervezeteken keresztül próbálnak hatást gyakorolni, hanem politikai és társadalmi intézményekben is igyekeznek megjelenni.

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