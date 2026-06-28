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Izrael

Izrael és Törökország kapcsolta újabb mélyponthoz érkezett

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Vasárnap egyhangúlag döntött az izraeli parlament arról, hogy elismerik az örmény népirtást. Törökország és Izrael viszonya az elmúlt időszakban abszolút mélypontra jutott, miután Törökország többször is élesen kritizálta Izrael háborúját.
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IzraelTörökországÖrményország

A diplomáciai feszültség egyértelműen új szintre lépett a Kneszet vasárnapi döntése után. Izrael hivatalosan is elismeri az örmény népirtást, amit Törökország a mai napig következetesen tagad – írja a Politico

Izrael hivatalosan is elismerte az örmény népirtást a parlament határozatában
Izrael hivatalosan is elismerte az örmény népirtást a parlament határozatában 
Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A kiterjedt és egyértelmű történelmi dokumentáció ellenére az örmény népirtás a mai napig intézményesített tagadás és lekicsinylés kampányának tárgya, beleértve a történelem manipulatív átírását is, főként a török ​​kormány részéről” – mondta Gideon Szaár izraeli külügyminiszter egy kabinetülésen. 

Az örmény népirtás becslések szerint 1,5 millió örmény halálát okozta 1915 és 1923 között. Törökország következetesen elutasítja a kifejezést, de világszerte több mint 30 ország – köztük Franciaország, Németország, az Egyesült Államok, Libanon és Szíria – ismerte el a népirtást. 

Az izraeli indoklás szerint az Oszmán Birodalom szisztematikus és következetesen hajtotta végre tömeges gyilkosságokat, amellyel az örmény kisebbséget próbálták meg elpusztítani. A Kneszet döntése egyértelműen egy újabb mélypont az egyébként korában szorosan együttműködő Törökország és Izrael között a folyamatosan romló diplomáciai viszonyban. 

Törökország, beleértve magát Recep Tayyip Erdogan elnököt is, régóta vádolja Izraelt a gázai népirtással, amit azonban Izrael következetesen tagad. 

A szövegről szóló szavazás előtt Cevdet Yılmaz török ​​alelnök Izrael határozatát „saját bűneinek eltussolására tett kísérletnek” nevezte, ezt azonban nem sokkal később az izraeli külügyminiszter elutasította, hangsúlyozva, hogy nem megtorló lépésről van szó. 

 

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