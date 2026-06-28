Izrael és Törökország kapcsolta újabb mélyponthoz érkezett

A diplomáciai feszültség egyértelműen új szintre lépett a Kneszet vasárnapi döntése után. Izrael hivatalosan is elismeri az örmény népirtást, amit Törökország a mai napig következetesen tagad – írja a Politico.
A kiterjedt és egyértelmű történelmi dokumentáció ellenére az örmény népirtás a mai napig intézményesített tagadás és lekicsinylés kampányának tárgya, beleértve a történelem manipulatív átírását is, főként a török kormány részéről” – mondta Gideon Szaár izraeli külügyminiszter egy kabinetülésen.
Az örmény népirtás becslések szerint 1,5 millió örmény halálát okozta 1915 és 1923 között. Törökország következetesen elutasítja a kifejezést, de világszerte több mint 30 ország – köztük Franciaország, Németország, az Egyesült Államok, Libanon és Szíria – ismerte el a népirtást.
Az izraeli indoklás szerint az Oszmán Birodalom szisztematikus és következetesen hajtotta végre tömeges gyilkosságokat, amellyel az örmény kisebbséget próbálták meg elpusztítani. A Kneszet döntése egyértelműen egy újabb mélypont az egyébként korában szorosan együttműködő Törökország és Izrael között a folyamatosan romló diplomáciai viszonyban.
Törökország, beleértve magát Recep Tayyip Erdogan elnököt is, régóta vádolja Izraelt a gázai népirtással, amit azonban Izrael következetesen tagad.
A szövegről szóló szavazás előtt Cevdet Yılmaz török alelnök Izrael határozatát „saját bűneinek eltussolására tett kísérletnek” nevezte, ezt azonban nem sokkal később az izraeli külügyminiszter elutasította, hangsúlyozva, hogy nem megtorló lépésről van szó.