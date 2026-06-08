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Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások sorsát is veszélybe sodorhatják a hétvégén kiújult közel-keleti harcok. Miközben Donald Trump arról beszélt, hogy karnyújtásnyira van egy átfogó megállapodás, Izrael újabb csapásokat mért iráni célpontokra, Teherán is rakétatámadást indított.
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Egyesült ÁllamokLibanonIránIzrael

Izrael jelentése szerint hétfőn katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, annak ellenére, hogy az amerikai elnök, Donald Trump arra kérte az izraeli miniszterelnököt, Benjamin Netanjahut, hogy tartózkodjon a további csapásoktól – számolt be cikkében a Reuters.

Izrael Trump haragját kockáztatja
Izrael Trump haragját kockáztatja
Fotó:AFP

Néhány órával korábban Trump úgy nyilatkozott, hogy az Izrael és Irán által végrehajtott újabb támadások nem befolyásolják kormányzatának Teheránnal folytatott béketárgyalásait, hozzátéve, hogy nem Benjamin Netanjahu hozza a döntéseket.

Trump az elmúlt időszakban többször is igyekezett rávenni Izraelt a libanoni hadműveletek visszafogására, hogy nagyobb esély nyíljon egy átfogó megállapodás megkötésére Iránnal. Ennek ellenére Izrael vasárnap ismét csapást mért Bejrút térségére, először azóta, hogy az Egyesült Államok a múlt héten fegyverszüneti tervet jelentett be Libanonra vonatkozóan. Teherán rakétatámadással válaszolt az izraeli akciókra, ami újabb bizonytalanságot okozott az amerikai–iráni tárgyalások körül. Trump ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy a konfliktus lezárásáról szóló megállapodás elérhető közelségben van.

Ez semmilyen hatással nem lesz a megállapodásra. Én hozom a döntéseket. Az összes döntést én hozom meg. Nem ő

– fogalmazott az amerikai elnök.

Néhány órával később az izraeli hadsereg közölte, hogy újabb iráni katonai célpontokat támadott. Az iráni Forradalmi Gárda szerint Izrael légi indítású ballisztikus rakétákat vetett be a műveletek során. A harcok újbóli fellángolására az olajpiac is azonnal reagált: a hétfői kereskedés kezdetén több mint három százalékkal emelkedett a kőolaj ára, a Brent hordónkénti jegyzése pedig ismét 96 dollár fölé került. Az iráni Forradalmi Gárda közlése alapján a válaszcsapások egyik célpontja a Názáret közelében található Ramat David légibázis volt. Az izraeli hadsereg szerint az Iránból indított rakétákat észlelték, és a légvédelmi rendszerek elfogták azokat.

Egy izraeli tisztviselő szerint Trump, vasárnap majdnem fél órán keresztül beszélt telefonon Netanjahuval.

A megbeszélés részleteit nem hozták nyilvánosságra, és sem a Fehér Ház, sem az izraeli miniszterelnöki hivatal nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Az Axios által idézett amerikai tisztviselő szerint Trump arra kérte az izraeli kormányfőt, hogy ne rendeljen el újabb csapásokat, mert a felek közel állnak egy kedvező megállapodáshoz.

Miközben Washington és Teherán a háború lezárásáról tárgyal, Izrael továbbra is folytatja a Hezbollah elleni műveleteket Libanonban. Az izraeli vezetés szerint ezt a konfliktust külön kell kezelni az Iránnal zajló egyeztetésektől. Teherán ugyanakkor régóta azt hangsúlyozza, hogy bármilyen amerikai–iráni megállapodás csak akkor lehet tartós, ha Libanonban is érvényben marad a tűzszünet. Izrael márciusban indított hadműveletet az Irán által támogatott Hezbollah ellen, miután a szervezet rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre izraeli célpontok ellen.

Irán fő béketárgyalója és a parlament elnöke, Mohammad Báker Kálibáf kijelentette, hogy az amerikai támaszpontok és az izraeli érdekeltségek legitim célpontnak számítanak az ellenséges lépések miatt, beleértve a Libanonnal kapcsolatos megállapodások megsértését is. 

A vasárnapi események előtt Irán április óta nem hajtott végre közvetlen támadást Izrael ellen, jóllehet a Hezbollah továbbra is folytatta akcióit. Trump többször is arról beszélt, hogy Washington és Teherán közel áll egy olyan megállapodáshoz, amely véget vethet a háborúnak.

 Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, különben pokollá teszem az életüket

 – mondta.

Izrael eközben nem állította le a libanoni hadjáratát. A harcok több ezer ember életét követelték, és százezreket kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. A tűzszüneti tárgyalásokból kimaradó Hezbollah közölte: addig nem hajlandó letenni a fegyvert, amíg Izrael nem szünteti be a támadásokat és nem vonul ki Libanonból.

Netanjahu szerint a Bejrút déli részén fekvő, régóta Hezbollah-központnak számító Dahiyeh ellen végrehajtott vasárnapi légicsapások válaszlépésnek számítottak a szervezet támadásaira.

A konfliktus április eleje óta gyakorlatilag holtpontra jutott, miután az Egyesült Államok és Izrael felfüggesztette az Irán elleni támadásokat. Teherán eközben jelentősen korlátozta a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át. Washington saját blokádot vezetett be az iráni kikötőkkel szemben.

Bár mindkét fél szerint közel van egy előzetes megállapodás, amely ismét megnyithatná a szorost a nemzetközi hajózás előtt, az elmúlt hetekben több alkalommal is katonai csapásokat hajtottak végre egymás ellen. A legutóbbi eszkaláció során olyan arab államok is érintettek voltak, amelyek amerikai katonai bázisoknak adnak otthont.

 

 

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