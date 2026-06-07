Vérfürdő vasárnap délelőtt: autóból nyitott tüzet a támadó Izraelben

Egy ember meghalt, további öt pedig megsebesült egy vasárnap délelőtt végrehajtott fegyveres támadásban Közép-Izraelben, a Ciszjordánia közelében fekvő térségben. Az izraeli rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet – számolt be róla a New York Post.

Izrael a jelentések szerint terrorcselekményként kezeli az ügyet, a nyomozás pedig már folyamatban van

Fotó: ISSAM RIMAWI / ANADOLU

A támadó egy autóból nyitott tüzet az emberekre, összesen három különböző helyszínen, amelyek egymáshoz közel helyezkednek el. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A rendőrség szóvivője közölte, hogy a feltételezett fegyveres elkövető meghalt. Az izraeli média arról számolt be, hogy egy második gyanúsított is lehet az ügyben, aki szintén életét veszthette, ezt azonban a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg.

🇮🇱 Terror in Israel: Shooting in Kochav Yair leaves 1 dead, 5 injured; attacker neutralized Sundaypic.twitter.com/b8p8mr0Won — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) June 7, 2026

A palesztin terroristacsoport, a Hamász dicsérte a támadást, de nem vállalta a felelősséget érte. A hadsereg közlése szerint a lövöldözések után izraeli katonákat vezényeltek Izrael középső részén található egyik helyszínre, valamint egy közeli ciszjordániai településre.

A helyszínre érkezett Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna rá.