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Izrael

Vérfürdő vasárnap délelőtt: autóból nyitott tüzet a támadó Izraelben

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Fegyveres merénylő kezdett ámokfutásba Közép-Izrael területén, Ciszjordánia közelében. Izrael a hírek szerint terrorcselekményként kezeli az ügyet, a hatóságok közlése alapján a feltételezett elkövető meghalt, öt embert pedig kórházba szállítottak. Két sérült állapota válságos.
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IzraelCiszjordániaHamászterrortámadás

Egy ember meghalt, további öt pedig megsebesült egy vasárnap délelőtt végrehajtott fegyveres támadásban Közép-Izraelben, a Ciszjordánia közelében fekvő térségben. Az izraeli rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet – számolt be róla a New York Post.

Izrael a jelentések szerint terrorcselekményként kezeli az ügyet, a nyomozás pedig már folyamatban van
Izrael a jelentések szerint terrorcselekményként kezeli az ügyet, a nyomozás pedig már folyamatban van
Fotó: ISSAM RIMAWI / ANADOLU

A támadó egy autóból nyitott tüzet az emberekre, összesen három különböző helyszínen, amelyek egymáshoz közel helyezkednek el. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A rendőrség szóvivője közölte, hogy a feltételezett fegyveres elkövető meghalt. Az izraeli média arról számolt be, hogy egy második gyanúsított is lehet az ügyben, aki szintén életét veszthette, ezt azonban a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg.

A palesztin terroristacsoport, a Hamász dicsérte a támadást, de nem vállalta a felelősséget érte. A hadsereg közlése szerint a lövöldözések után izraeli katonákat vezényeltek Izrael középső részén található egyik helyszínre, valamint egy közeli ciszjordániai településre. 

A helyszínre érkezett Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna rá.

 

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