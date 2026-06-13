Kaja Kallas ismét diplomáciai baklövést követett el: a mexikói tárgyalásain Izraelt Dél-Afrika rasszista apartheid korszakához hasonlította. Ezzel nemcsak felháborodást váltott ki, de szembement az EU hivatalos külpolitikájával – számolt be róla a Euroactiv.

Kiverte a biztosítékot Kaja Kallas kijelentése: apartheidről beszélt Izraellel kapcsolatban Fotó: AFP

Kallas, Észtország korábbi miniszterelnöke május 20. és 22. között Mexikóvárosba látogatott, ahol egy nagyszabású csúcstalálkozón vett részt. A mexikói kormány képviselőivel folytatott zárt körű, bizalmas megbeszéléseken az izraeli bánásmódot a gázai és ciszjordániai palesztinokkal szemben a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlította, amely az 1990-es évek elején ért véget. A találkozón részt vevő tisztviselők és diplomaták az Euractivnak azt mondták, hogy Kallasra mély benyomást tett a tavalyi dél-afrikai látogatása és a johannesburgi apartheid múzeum.

Az apartheid Dél-Afrika egykori faji elkülönítési rendszere volt, amelyben a fehér kisebbség jogi eszközökkel tartotta fenn uralmát a fekete többség felett. A rendszert végül olyan politikai vezetők közreműködésével számolták fel, mint Nelson Mandela.

Rendkívül vitatott az az állítás, amely szerint Izrael politikája és a Hamász 2023. októberi támadásait követő katonai fellépése a palesztinokkal, vagyis az arab lakossággal szembeni apartheid jellegű rasszizmusban gyökerezik.

Bár az ír és a spanyol kormány részéről mutatkozik némi szimpátia az ilyen álláspontok iránt, az EU eddig következetesen kerülte ezeket a megfogalmazásokat.

We are deeply concerned by reports that European Commission Vice President Kaja Kallas compared Israel to apartheid-era South Africa.



Such a characterization departs from the longstanding position of the EU, misrepresents the historical reality of apartheid, and fuels a… — American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 12, 2026

Az ilyen vádakat több tagállam, köztük Németország és Franciaország is határozottan elutasította. Ez az állítás szolgál alapjául annak a pernek is, amelyet Dél-Afrika indított Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon. A dél-afrikai kormány szerint Izrael megsértette a népirtásról szóló egyezményben vállalt kötelezettségeit a Gázai övezetben.

Kallas ugyanakkor az EU álláspontjával összhangban elismerte Izrael önvédelemhez való jogát, de hangsúlyozta, hogy a válaszlépéseknek arányosnak kell lenniük. Emellett bírálta a ciszjordániai izraeli telepeket is, mert szerinte azok gyengítik a kétállami megoldás esélyét.

Az EU kritikusan viszonyul Izraelhez, és támogatja a kétállami megoldást. Az apartheidhez való hasonlítás azonban elfogadhatatlan, és nem része az EU hivatalos politikájának. Komoly problémát jelent, ha valaki ilyen kijelentéseket tesz, miközben hivatalosan az Európai Uniót képviseli a nemzetközi színtéren

– mondta egy uniós diplomata. Kallas irodáját a héten keresték meg az ügyben, de nem kívántak nyilatkozni, és nem erősítették meg, illetve nem is cáfolták az értesüléseket.