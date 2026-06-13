Kiverte a biztosítékot Kaja Kallas kijelentése

Kaja Kallas ismét diplomáciai baklövést követett el: a mexikói tárgyalásain Izraelt Dél-Afrika rasszista apartheid korszakához hasonlította. Ezzel nemcsak felháborodást váltott ki, de szembement az EU hivatalos külpolitikájával – számolt be róla a Euroactiv.
Kallas, Észtország korábbi miniszterelnöke május 20. és 22. között Mexikóvárosba látogatott, ahol egy nagyszabású csúcstalálkozón vett részt. A mexikói kormány képviselőivel folytatott zárt körű, bizalmas megbeszéléseken az izraeli bánásmódot a gázai és ciszjordániai palesztinokkal szemben a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlította, amely az 1990-es évek elején ért véget. A találkozón részt vevő tisztviselők és diplomaták az Euractivnak azt mondták, hogy Kallasra mély benyomást tett a tavalyi dél-afrikai látogatása és a johannesburgi apartheid múzeum.
Az apartheid Dél-Afrika egykori faji elkülönítési rendszere volt, amelyben a fehér kisebbség jogi eszközökkel tartotta fenn uralmát a fekete többség felett. A rendszert végül olyan politikai vezetők közreműködésével számolták fel, mint Nelson Mandela.
Rendkívül vitatott az az állítás, amely szerint Izrael politikája és a Hamász 2023. októberi támadásait követő katonai fellépése a palesztinokkal, vagyis az arab lakossággal szembeni apartheid jellegű rasszizmusban gyökerezik.
Bár az ír és a spanyol kormány részéről mutatkozik némi szimpátia az ilyen álláspontok iránt, az EU eddig következetesen kerülte ezeket a megfogalmazásokat.
Az ilyen vádakat több tagállam, köztük Németország és Franciaország is határozottan elutasította. Ez az állítás szolgál alapjául annak a pernek is, amelyet Dél-Afrika indított Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon. A dél-afrikai kormány szerint Izrael megsértette a népirtásról szóló egyezményben vállalt kötelezettségeit a Gázai övezetben.
Kallas ugyanakkor az EU álláspontjával összhangban elismerte Izrael önvédelemhez való jogát, de hangsúlyozta, hogy a válaszlépéseknek arányosnak kell lenniük. Emellett bírálta a ciszjordániai izraeli telepeket is, mert szerinte azok gyengítik a kétállami megoldás esélyét.
Az EU kritikusan viszonyul Izraelhez, és támogatja a kétállami megoldást. Az apartheidhez való hasonlítás azonban elfogadhatatlan, és nem része az EU hivatalos politikájának. Komoly problémát jelent, ha valaki ilyen kijelentéseket tesz, miközben hivatalosan az Európai Uniót képviseli a nemzetközi színtéren
– mondta egy uniós diplomata. Kallas irodáját a héten keresték meg az ügyben, de nem kívántak nyilatkozni, és nem erősítették meg, illetve nem is cáfolták az értesüléseket.
Kallas nem először kerül kínos helyzetbe
Az uniós külügyminiszterek május 28-i, ciprusi informális találkozóján is kínos helyzetbe került Kallas. Arra reagálva, hogy Moszkva a külföldi diplomaták távozását sürgette Kijevből, és nagyszabású támadások lehetőségére figyelmeztetett, Kallas azt mondta, hogy Putyin félelmet próbál kelteni. Hozzátette:
Minden európai nagykövetség maradt, csak az amerikaiak távoztak.
A kijelentés azonban nem felelt meg a valóságnak, mivel az amerikai diplomaták nem hagyták el Kijevet. – Ezek a hibák elfogadhatatlanok egy uniós külpolitikai főképviselőtől – fogalmazott egy másik uniós diplomata. Májusban az észt politikus azt is kijelentette, hogy
azok az országok, amelyek Oroszországgal vagy Iránnal működnek együtt, könnyen elveszíthetik az uniós finanszírozást.
Kallas kijelentései tovább mélyítették az Európai Külügyi Szolgálaton (EKSZ) és az uniós intézményeken belül zajló vitákat az európai külpolitika irányáról.
Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint Kallas „többször is meggondolatlan kijelentéseket tett”, egyre több tagállamnak kezd elege lenni ebből.
Ha egy külügyminiszter mond valami diplomáciailag kifogásolhatót, a miniszterelnöke számon kérheti. Az EU rendszerében erre nincs lehetőség. Kallas ugyanakkor mind a 27 tagállam nevében szólal meg
– fogalmazott a tisztviselő.
Kallas jelenleg az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint az Európai Bizottság alelnöke is. Ez a tisztség sajátos helyet foglal el az uniós intézményrendszerben: az Európai Külügyi Szolgálat formálisan független, politikailag azonban egyszerre kötődik az Európai Bizottsághoz és a tagállamokhoz. Több nemzeti külügyminisztériumban – köztük Franciaországban – azonban egyre többen vitatják a jelenlegi rendszer jövőjét.
Világos, hogy ez így nem mehet tovább
– fogalmazott egy diplomata. Kallas csütörtökön reagált a kritikákra. A munkatársainak küldött e-mailben azt írta: – Fontos emlékeztetni arra, hogy az uniós intézmények szerepét és hatásköreit a szerződések egyértelműen meghatározzák. Ez a keretrendszer változatlan marad.